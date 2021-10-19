Последняя капля: Россия отказалась танцевать под дудку НАТО

В Кремле пояснили ситуацию с "ледниковым периодом" в отношениях России и НАТО, где последней каплей стало выдворение наших дипломатов. Москва отказалась танцевать по правилам альянса, отметив, что Россия тут никак не пострадает.

Комментируя ситуацию с резким "похолоданием" в отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "положение дел де-факто просто оформлено де-юре".

По словам официального представителя Кремля, "отношений, собственно, никаких и не было, диалога не было". Песков особо подчеркнул в беседе с журналистами, что, "напротив, НАТО декларировал своё намерение всячески сдерживать Россию, подкреплял эти слова конкретными действиями".

Так что внезапное возникновение между Россией и альянсом "ледникового периода" вряд ли удивляет. Последней же каплей, по словам Пескова, стало "выдворение наших дипломатов".

В Кремле пояснили, что всё это вкупе привело к неотвратимому исходу, и ситуация из де-факто стала ещё и де-юре.

Плясать под дудку НАТО Москва не намерена. Более того, в Кремле уверены, что от случившегося Россия не пострадает.

"Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно, - обратил внимание прессы Песков. - Мы этого делать не собираемся".

По его словам, если возникнет необходимость, то на все интересующие вопросы ответы сможет дать посол России в Брюсселе.