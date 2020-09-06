Последняя битва за "Северный поток – 2": Америка бьёт Россию Навальным

Автор:

Сергей Латышев

На основании вывода спецлаборатории бундесвера Германия официально заявила, что российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся с 22 августа на лечении в берлинской клинике "Шарите", стал в России жертвой отравления химическим веществом группы "Новичок". Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт подчеркнул, что результаты токсикологического анализа проб, взятых у Навального, "не подлежат сомнению". Он призвал Россию высказаться по данному вопросу и сообщил, что Берлин проинформирует партнёров по Евросоюзу и НАТО о результатах анализов Навального и обсудит с ними "соразмерную совместную реакцию". На официальном сайте правительства ФРГ говорится, что Берлин уведомит Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о "недвусмысленных доказательствах" наличия в организме Навального химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы "Новичок", что названо "поразительным".

После обсуждения данной темы канцлером ФРГ Ангелой Меркель, министром иностранных дел Хайко Маасом, главой МВД Хорстом Зеехофером, министром юстиции и защиты прав потребителей Кристиной Ламбрехт, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министром финансов Олафом Шольцем и главой ведомства федерального канцлера Хельге Брауном (очень серьёзную проблему вместо псевдо-"Новичка" они на самом деле, видимо, обсуждали) глава правительства заявила: "покушение на убийство путём отравления" ведущего деятеля российской оппозиции вызывает "тревогу", Навальный "стал жертвой" "Новичка", "этот яд удалось однозначно идентифицировать в ходе обследований".

Виновны, потому что мы так сказали

При этом поражает, что немецкие руководители, не приводя никаких доказательств, подчёркивают, что вердикт об отравлении "Новичком" окончательный и, как говорится, обжалованию не подлежит. Хотя российские эксперты указывают, что у Навального нет симптомов такого рода отравления, что его почки, печень и лёгкие, как показали сделанные в России анализы, не пострадали. К тому же, указывают российские учёные, сказать, что Навальный "отравлен" "веществом семейства «Новичок»", значит, ничего не сказать. Однако ни в Берлине, ни в других западных столицах это никого не смущает, и даже Меркель требует от России ответить на "сложные вопросы" об отравлении Навального.

Обращает также на себя самое пристальное внимание, что, ничего не доказав, но уже возложив вину за инцидент на российские власти (хотя основных подозреваемых, кто мог осуществить отравление и кому это было выгодно, набирается с десяток), наши западные "партнёры", включая немцев, дружно и по команде заговорили о санкциях, в связи с чем всё чаще звучит "Северный поток – 2".

Индульгенция для Берлина?

На первый взгляд кажется, что угрозы для этого почти завершённого проекта, столь выгодного Германии и России, но вызывающего бешеную ненависть США, не желающих честно конкурировать на энергетическом рынке Европы, нет. Потому что Берлин вроде бы полон решимости его завершить. Или уже не полон?

Этот чисто экономический проект связывать сейчас с вопросом Навального считаю нецелесообразным,

– заявила федеральный канцлер. Однако Меркель сказала об этом 28 августа. И в свете того, как власти ФРГ повели себя в дальнейшем, в этой меркелевской фразе, похоже, ключевым было слово "сейчас". То есть в данный момент. Хотя давно известно: всё течёт, всё меняется.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель начала "сливать" "Северный поток – 2"? Фото: Hayoung Jeon/Pool/Globallookpress

Ведь если бы всё оставалось по-прежнему, Берлин, наверное, не стал бы теперь "топить" Россию возмутительными обвинениями, подыскивая некие морально-нравственные причины для заморозки проекта. Чтобы никто не подумал, что ведущая страна ЕС на самом деле просто трусит перед анонсированными жестокими американскими санкциями, в условиях, когда надежды на поражение на ноябрьских выборах ненавистного немцам президента Дональда Трампа стремительно испаряются.

Над возможным оправданием смены курса активно работают и немецкие политики второго ряда. Вот что, например, заявляет видный деятель правящего в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) – председатель комитета бундестага по иностранным делам и глава комитета нижней палаты парламента по внешней политике Норберт Рёттген. Этот деятель убеждён: Навальный отравлен, за этим стоит "российское государство, аппарат спецслужб, но такие вещи, естественно, – дело босса", Путина то есть. Цель акции, утверждает этот русофоб со стажем в эфире телеканала ZDF, – запугать оппозицию, особенно в свете событий в Белоруссии. Рёттген, являющийся одним из кандидатов на пост лидера ХДС и большим другом США, даёт волю своей фантазии: "Они хотят не только убрать конкретного человека, но и сказать всем другим оппозиционерам и перебежчикам: находиться в оппозиции российскому государству опасно для жизни, и мы достанем вас, где бы вы ни были". "Простодушие и мягкость, которая постоянно, особенно в Германии, рекомендуется в отношениях с Россией, неуместны", – заявил тот же деятель в интервью журналу Der Spiegel.

Его коллега по бундестагу зампредседателя фракции Свободной демократической партии (СвДП) и эксперт по внешней политике Александер Ламбсдорф требует "санкций, а также иска в Международный суд", чтобы "наказать тех, кто совершил это преступление". Кто это, он нисколько не сомневается. Разумеется, Россия. Причём требование это было озвучено примерно за неделю до того, как немцы официально признали "отравление" Навального.

А вот и совсем свежее заявление, показывающее конечную цель кампании. Представитель партии "Союз 90/Зелёные" Катрин Геринг-Эккардт потребовала остановить строительство "Северного потока – 2" из-за "отравления" Навального, поскольку "это не то, что мы можем далее реализовывать вместе с Россией". Данная история должна "иметь последствия" для Москвы, подчеркнула политик.

Немецкие СМИ совсем не стесняются

Если так выражаются политики и дипломаты, то немецкие СМИ уже совсем ни в чём себе не отказывают.

"Навального отравили!" – с первого дня эпопеи бьётся в истерике таблоид Bild, самая читаемая и популярная газета Германии, обожающая играть в политические игры под маской аполитичности. Газета настойчиво требует отказаться от "путинского трубопровода".

Главной жертвой истерии вокруг Навального может оказаться "Северный поток – 2". Фото: Stefan Sauer/dpa/ Globallookpress

Орган деловых кругов Handelsblatt переплюнул всех остальных, поместив статью, из которой высоко торчат американские уши и которая просто потрясает своей безумной логикой:

Княгиня Монако поразила гостей "Тур де Франс" смелым нарядом За отравлением лидера российской оппозиции должна последовать целенаправленная реакция. И балтийский газопровод "Северный поток – 2" нельзя сдавать в эксплуатацию.

Объяснение того, почему нельзя, чисто американское: "Стремление снизить зависимость от российских нефти и газа приобретает теперь дополнительное политическое измерение. С помощью таких энергетических проектов как "Северный поток – 2" Россия зарабатывает те деньги, которые она использует в том числе для финансирования своего репрессивного аппарата. К тому же снижение зависимости от энергопоставок с востока защитит от мести России за новые и жёсткие санкции".

Именно такие речи постоянно звучат в США, которые сами, однако, расширили в несколько раз за последние годы закупки энергоносителей в России, потому что им это выгодно. При этом американцы заявляют, что продиктованное теми же самыми соображениями приобретение всеми остальными российских нефти и газа укрепляет "репрессивный аппарат" России, её Вооружённые силы, угрожающие миру во всём мире. С кем же это они русских спутали?

В качестве главного доказательства причастности Москвы к сибирским эскападам Навального Handelsblatt видит следующее:

Как так могло случиться, что спецслужбы практически круглосуточно следили за лидером российской оппозиции, а он, тем не менее, пострадал?

Классно. Не правда ли? Какая плодотворная идея сделать гарантами здоровья Каспарова, Касьянова и прочих оппозиционеров российские спецслужбы и вводить санкции против России, если те вдруг почувствуют себя плохо!

Проамериканская Süddeutsche Zeitung занимается демонизацией Путина: тот факт, что правительство ФРГ, не дожидаясь первого диагноза врачей клиники "Шарите", поручило полиции охранять Навального как "находящегося под угрозой государственного гостя" – это демонстрация Меркель Путину того, что она "считает его способным на всё". Простая мысль о том, что "сакральная жертва" в виде провалившего оппозиционную деятельность в России Навального нужна, прежде всего, противникам Путина, и что "борца с коррупцией" надо особенно охранять именно от них, мюнхенской газете в голову, похоже, просто не приходит.

Frankfurter Allgemeine Zeitung тоже довольна:

До сих пор всё ещё довольно неплохие отношения между федеральным правительством и Кремлём были главным образом результатом – часто неуместной – немецкой сдержанности. Теперь Берлин заговорил прямым текстом.

Газета с самого начала этой тёмной истории была уверена в виновности российских властей, указывая, что по их реакции будет видно, "в какой мере Москва вообще ещё заинтересована в сохранении хороших связей с Берлином". Иными словами, если признается, покается и гарантирует, что ничего подобного никогда больше не будет, эти отношения не так сильно испортятся.

Путина Навальный вполне устраивал – почти такой же бездарный, как и Немцов. Фото: Nikolay Androsov/ Shutterstock.com

Тему априорной виновности российских властей и демонизации Путина развивает еженедельник Der Spiegel:

Одно дело – хотеть тесного сотрудничества с Россией. Совсем другое – поддерживать сотрудничество с Путиным – человеком, который аннексировал Крым в нарушение международного права, активно дестабилизировал восток Украины, человеком, который, по всей видимости, стоит за хакерской атакой на бундестаг и за убийством в Тиргартене.

Речь идёт о ликвидации в Берлине год назад нашедшего убежище в ФРГ по гуманитарным соображениям измазанного в российской крови чеченского боевика. Что могло быть, кстати, и итогом местных мафиозных разборок. Потому что бандитов бывших, как и чекистов, не бывает, а состоящая во многом из экс-сепаратистов и членов их семей чеченская мафия в Германии находится в состоянии войны со всем остальным преступным миром, подминая его постепенно под себя...

Американцы потирают руки

Если так заявляют и пишут немецкие политики и газеты, то понятно, что говорят американцы, крайне заинтересованные в происходящем. Белый дом выразил в среду возмущение в связи с "отравлением" Навального "Новичком". Совет национальной безопасности США заверил, что Вашингтон будет "работать с союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в России" и "ограничить потоки финансирования их злонамеренных действий". Это прямое указание на то, что США продолжат представлять "Северный поток – 2" как способ для России финансировать своё якобы безобразное поведение, подталкивая к нужному выводу.

"Остановить газопровод «Северный поток – 2», чтобы привлечь русских к ответственности", – написал в связи официальным заявлением немецкой стороны об "отравлении" Навального сенатор-республиканец Том Коттон в своём Twitter. Это один из разработчиков вызвавших в ФРГ шок беспрецедентных санкций против европейских компаний, участвующих в проекте, и даже немецких региональных чиновников.

Этому не стоит удивляться. В США на носу президентские выборы. Имидж России благодаря многолетней эффективной работе американского агитпропа – сугубо отрицательный. Значит, чем резче критикуешь и гнобишь Россию, тем больше зарабатываешь политических очков. Демократы уже обвиняют старого русского "агента" президента Дональда Трампа, что он занимается этим недостаточно.

Даже американские дипломаты потеряли всякий дипломатический такт. Особенно вопиющий случай произошёл в ходе проходивших 25-26 августа переговоров в Москве первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигана. В комментарии российского МИД на этот счёт говорится: "Заранее определив случившееся как «инцидент», американская сторона акцентировала, что «в случае подтверждения версии о его (Навального. – Ред.) отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году»". Ключевое слово здесь, конечно, "померкнет". Поэтому готовьтесь, друзья.

Врагом Путина быть почётно. Навальный находится в берлинской клинике "Шарите" как "гость канцлера", его доставили туда с эскортом мотоциклистов. К смене курса готовились капитально? Фото: Christoph Soeder/dpa/ Globallookpress

Попеняв на "недопустимость голословных обвинений", сочтя "глубоко оскорбительным" приписываемое Москве стремление "сокрыть истину", МИД России обратил внимание на "подозрительную поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении А. А. Навального". "Неизбежно возникает вопрос – кому это выгодно? Российскому руководству – явно нет. Более того, – подчёркивалось в комментарии российского МИД, – мы вновь напомнили о нашей готовности открыто, непредвзято и с реально установленными фактами на руках рассмотреть не только данный конкретный случай, но и так называемые «дела А. В. Литвиненко и Скрипалей», о которых сейчас вновь дружно и как по команде вспомнили западные СМИ. Пока ответы на все наши предельно конкретные вопросы отсутствуют".

Добавим от себя: и будут отсутствовать. Потому что организаторы этих западных провокаций, предпринятых с теми же самыми целями, что и нынешняя, ни за что не станут разоблачать самих себя. В МИД России это, конечно, на самом деле хорошо понимают.

В таком же ключе высказываются лидеры других западных стран, руководство ЕС, председательствует в котором сейчас Германия, мейнстримные СМИ...

Страусы или стоики?

Удивление в этой связи вызывает другое – страусиная позиция Москвы. Она заключается в том, что факт отравления не доказан, "повода для расследования", соответственно, пока нет, а значит, вышеуказанные обвинения, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, являются "пустым шумом". А раз так, то "серьёзно мы к этому относиться не намерены".

Странное это, конечно, заявление. Ведь Навальный с первых минут всей этой отвратительной истории объявлен Западом отравленным, и немецкие врачи это были обязаны подтвердить. Опыт подобного рода фальсификаций, как показывает пример тоже якобы "отравленного" Россией Виктора Ющенко, у сотрудников "Шарите" имеется. Лишь теперь, когда весь мир осудил Россию за очередное "отравление" самым дурацким для этого средством – "Новичком", российские власти только два дня назад – ждали "официальных" результатов – попросили показать им немецкие анализы Навального. Хотя немцы яснее ясного сказали: это правильные и окончательные результаты, оспаривать их никому позволено не будет, а России следует поскорее объясниться и готовиться к новым санкциям. Так во всей красе на наших глазах выстраивается "дело Скрипалей 2.0", чреватое самыми серьёзными последствиями.

Не надо печалиться, всё будет хорошо

И всё же Песков прав в том, что... никакой спешки нет и не стоит паниковать. Если Запад нуждается в "плохом парне" в лице демонизированной им России, чтобы иметь иллюзию "солидарности" разрушенной окончательно президентом Трампом с его политикой "Америка прежде всего", прекрасно. Потому что это никакая ни солидарность, а жалкая имитация дружбы против кого-то, что в трудную минуту обязательно подведёт. Не будь этого, всегда можно организовать и какой-нибудь другой повод.

Если немцы испугались новых американских санкций в связи с "Северным потоком – 2", направленных против их собственного бизнеса и чиновников, и им нужен благовидный предлог, "праведный гнев", чтобы отползти без репутационного ущерба от этого газпромовского проекта, милости просим. Значит, будете, дорогие дамы и херы, покупать дорогой, не имеющийся в достаточном количестве и такой политический американский сжиженный газ. А также вбухаете без должного эффекта огромные деньги в "зелёную" энергетику. Чтобы долгие годы жить с веерными отключениями электричества, дикими счетами за него потребителям. И угробите – на радость американцам и китайцам – конкурентоспособность своей промышленности, основы благосостояния страны. Надёжность Германии в глазах всего мира как бизнес-партнёра всё равно этим будет подорвана.

А для "Газпрома", кстати, это тоже будет уроком – стоило бы газифицировать сначала собственную страну, а уже потом лезть со своим товаром за границу. "Турецкие потоки", кажется, уже накрылись. Что с того, если на Балтике к ним добавится ещё одна труба? Ну не сможет тогда это "прихватизированное" ещё в советские времена союзное министерство газовой промышленности выплачивать постоянно растущие, просто невиданные бонусы своему бессовестному начальству и акционерам. Что только к лучшему. Такой урок пойдёт впрок.

Кроме того, западные санкции за Навального, которые обязательно будут, ещё больше подорвут позиции компрадорской части российской элиты, пойдут на пользу экономике страны, вынудив власти заниматься ею. Главное, они усилят запрос на управленцев нового типа, способных успешно работать в условиях враждебного окружения – патриотов вместо либералов. А если нынешние "эффективные манагеры" попробуют по привычке переложить издержки переходного периода на народ, то одним Хабаровском тогда дело не ограничится. И если они не уйдут сами, их уйдут, без всяких церемоний. Так что пусть Запад, пустившийся в пляски вокруг своей марионетки в клинике "Шарите", которой по-человечески можно посочувствовать, поработает на Россию, это же хорошо. Это будет, к тому же, уроком и другим прозападным российским – и не только – оппозиционерам, которых патронизируют и с такой целью тоже – кто там следующий кандидат на роль очередной "сакральной жертвы"?