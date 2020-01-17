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Последний указ Медведева перед отставкой: Выделить 127 миллиардов на проект "Лидер"

17 января 2020, 00:24  •  74 • Политика
Медведев прямо перед отставкой распорядился потратить 127 миллиардов рублей на атомный ледокол "Лидер". Судно должно стать самым мощным ледоколом в мире и обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути.
В день своей отставки экс-премьер Дмитрий Медведев подписал указ о выделении из бюджета 127 миллиардов рублей. Деньги должны пойти на строительство атомного ледокола "Лидер". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Заказ на создание атомного ледокола за 127 миллиардов рублей получил завод "Звезда". Согласно документации, "Лидер" станет самым мощным ледоколом в мире. Окончание его строительства запланировано на 2027 год. Предполагается, что он сможет обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, что позволит увеличить транзит по перспективному маршруту.
Другим аргументом в пользу дорогостоящего строительства стало то, что ледокол можно будет использовать для круглосуточного вывоза сжиженного природного газа (СПГ) с Ямала и Гыданского полуострова.
Напомним, что прежний состав правительства был отправлен в отставку вскоре после послания президента России к Федеральному Собранию. При этом Владимир Путин отметил, что у правительства в минувшем году "не всё получилось". Также он пообещал в ближайшее время встретиться с каждым членом кабмина.

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