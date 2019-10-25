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Последний сценарий Трампа? США готовы защищать сирийскую нефть даже танками

25 октября 2019, 14:54  •  15 • Политика
Американские власти рассматривают вариант оставления военного контингента США в Сирии в количестве 500 человек ради того, чтобы охранять местные нефтяные месторождения от террористов. Для защиты даже танки готовы перебросить. The Wall Street Journal пишет, что это "последний из множества сценариев" после того, как президент США Дональд Трамп решил вывести всех американских военных из САР.
Всего неделю назад, напомним, американский военный контингент покинул свою базу на севере Сирии. А до этого было объявлено о желании полностью вывести американских солдат и офицеров из САР. Президент США Дональд Трамп бодро отчитался в Twitter о победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).
Однако, судя по публикации в The Wall Street Journal, у Вашингтона теперь новая причина для того, чтобы не только оставить военных в Сирии, но и тяжелую военную технику, включая десятки танков. В частности, в статье идет речь о том, что американские власти рассматривают варианты оставления в регионе порядка 500 военнослужащих США на северо-востоке республики. "Что является последним из множества сценариев после решения президента Трампа вывести все войска", - отмечает издание.
"Варианты, представленные военными чиновниками, будут представлять собой аннулирование вывода американских войск, о котором мечтал Трамп", - сообщает СМИ.
Здесь же указывают и на причины, по которым в Белом доме желают сменить решение о выводе войск: теперь уже не противодействие террористам и экстремистам из ИГИЛ ставится во главу угла, а… защита нефтяных месторождений в Сирии. То есть американский военный контингент хотят оставить вместе с техникой и дальше в САР, но ради того, чтобы местная нефть оставалась под контролем американцев, а не боевиков.

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