Последний сценарий Трампа? США готовы защищать сирийскую нефть даже танками

Всего неделю назад, напомним, американский военный контингент покинул свою базу на севере Сирии. А до этого было объявлено о желании полностью вывести американских солдат и офицеров из САР. Президент США Дональд Трамп бодро отчитался в Twitter о победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).

Однако, судя по публикации в The Wall Street Journal, у Вашингтона теперь новая причина для того, чтобы не только оставить военных в Сирии, но и тяжелую военную технику, включая десятки танков. В частности, в статье идет речь о том, что американские власти рассматривают варианты оставления в регионе порядка 500 военнослужащих США на северо-востоке республики. "Что является последним из множества сценариев после решения президента Трампа вывести все войска", - отмечает издание.

"Варианты, представленные военными чиновниками, будут представлять собой аннулирование вывода американских войск, о котором мечтал Трамп", - сообщает СМИ.

Здесь же указывают и на причины, по которым в Белом доме желают сменить решение о выводе войск: теперь уже не противодействие террористам и экстремистам из ИГИЛ ставится во главу угла, а… защита нефтяных месторождений в Сирии. То есть американский военный контингент хотят оставить вместе с техникой и дальше в САР, но ради того, чтобы местная нефть оставалась под контролем американцев, а не боевиков.