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Последний шанс: в Раде разработали план спасения Украины

06 ноября 2020, 10:20  •  62 • Политика
Фото: Hennadii Minchenkonws/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Вытащить страну из затянувшегося кризиса можно единственным способом
Украинский оппозиционер Вадим Рабинович уверен, что знает, как справиться с ошибками киевского режима и спасти Незалежную от окончательного краха. По мнению представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", у страны остался последний вариант – провести досрочные парламентские выборы.
Также Рабинович считает, что пришло время упразднять президентскую вертикаль власти и строить на Украине парламентскую республику. С таким заявлением политик выступил в эфире канала "112 Украина". Парламентарий обвинил правящий режим в организации "конституционного кризиса", цель которого – отвлечь внимание населения.
Помимо этого, нардепа возмутило, что в период острого коронакризиса власти занимаются рассмотрением "очень важного" законопроекта о возможности менять отчества, добавляет издание "Свободная пресса".
Кстати, финансовое положение Незалежной может совсем обрушиться. Недавно стало известно, что МВФ может заставить страну досрочно возвращать долги. Таким образом, чехарда вокруг Конституционного суда способна больно ударить по экономике Украины.

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