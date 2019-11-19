Последний шанс упущен: "Нафтогаз" показал "Газпрому" горы и плясунью - фото

Российская компания "Газпром" направила украинской компании "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа. В ответ топ-менеджер украинской компании опубликовал мем в соцсети Facebook.

Речь идёт о картинке с пляшущей девушкой на фоне горных вершин. Изображение сопровождается надписью "Посмотрите-ка на все эти недоставленные сообщения".

"Где-то между офисами "Газпрома" и "Нафтогаза", - добавил уже от себя исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Как отмечают интернет-пользователи, это всё, что нужно знать о профессионализме руководства "Нафтогаза" и его отношении к вопросу транзита.

Напомним, что на минувшей неделе кабмин Украины отменил верхний предел цен за тепло и горячую воду. И всё это на фоне истекающего контракта на транзит российского газа через украинскую территорию и завершения постройки газопровода "Северный поток - 2" напрямую в Европу, в обход Украины.

Фото: скриншот facebook.com/yuriy.vitrenko