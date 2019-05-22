«Последний шанс»: Мэй предложила парламенту одобрить сделку по брекситу и проголосовать за проведение нового референдума

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что предоставит парламенту возможность проголосовать по вопросу проведения повторного референдума по брекситу при одном условии. Глава кабмина настаивает, что для этого члены палаты общин должны одобрить соглашение о выходе из ЕС, которое парламент уже трижды отвергал. Мэй назвала последним шансом четвёртое голосование по сделке о брексите, которое намечено на начало июня. Политические оппоненты премьера уже выступили против нового варианта соглашения, назвав его «старой сделкой в новой упаковке».

Глава британского кабмина Тереза Мэй заявила о готовности предоставить палате общин право проголосовать по вопросу проведения второго референдума по брекситу. При этом премьер настаивает, что для этого парламентарии сначала должны одобрить соглашение о выходе из Евросоюза.

Выступая 21 мая в парламенте, Мэй напомнила, что она неоднократно выступала против проведения повторного плебисцита, поскольку считает: власти «должны претворять в жизнь результаты первого референдума, а не просить британский народ проголосовать на втором».

Вместе с тем она признала актуальность этого вопроса среди членов палаты общин и заявила, что правительство включит в законопроект о выходе из ЕС требование о проведении голосования по вопросу о проведении второго референдума.

«Если палата общин проголосует за проведение (нового. — RT) референдума, от правительства потребуется обеспечить проведение данного референдума, и если оно захочет ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, то придётся внести поправки в законодательство», — заявила британский премьер.

«Тем депутатам, которые для ратификации соглашения о выходе из ЕС хотят провести второй референдум: чтобы это стало возможным, вам нужно принять соглашение и, соответственно, законопроект о выходе из ЕС», — подчеркнула Мэй.

Таким образом, премьер предлагает парламентариям определённый компромисс — принять уже трижды отвергнутое соглашение по брекситу в пакете с правом позднее высказаться относительно повторного референдума. При этом Мэй назвала четвёртое голосование по соглашению о выходе из ЕС, которое намечено на начало июня, «последним шансом» для британского парламента.

Премьер-министр добавила, что в ближайшие дни она внесёт в палату общин дополненный и улучшенный вариант соглашения. Сообщается, что среди прочего «новая сделка» включает в себя обязательства по защите прав работников, окружающей среды и условий работы на границе с Ирландией. При этом Мэй ранее пообещала уйти в отставку с поста главы Консервативной партии. Ожидается, что это произойдёт в ближайшие три месяца.

Последние компромиссные предложения Терезы Мэй были встречены в штыки как оппозиционной Лейбористской партией, переговоры с которой на прошлой неделе провалились, так и сторонниками «жёсткого» брексита внутри Консервативной партии.

Так, бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который претендует на то, чтобы возглавить консерваторов после отставки Терезы Мэй, заявил, что не намерен поддерживать предложенные меры.

«Нас просят проголосовать за таможенный союз и второй референдум. Законопроект направлен прямо против нашего манифеста, и я не буду голосовать за него. Мы можем и должны принять лучшее решение — и сделать то, за что проголосовал народ», — заявил он.

With great reluctance I backed MV3. Now we are being asked to vote for a customs union and a second referendum. The Bill is directly against our manifesto - and I will not vote for it. We can and must do better - and deliver what the people voted for. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 21 мая 2019 г.

Лидер лейбористов Джереми Корбин также отверг новую редакцию законопроекта, которую он назвал «той же старой плохой сделкой, трижды отвергнутой парламентом, но в новой упаковке».

«Ясно, что это слабое и распадающееся правительство не может выполнить возложенные на него обязательства», — добавил Корбин.

В свою очередь, лидер Партии брексита Найджел Фарадж, выступая во вторник перед своими сторонниками в преддверии голосования на выборах в Европарламент, заявил: «Если мы победим в четверг, мы уничтожим любую возможность того, что они заставят нас провести второй референдум, потому что они будут знать, что проиграют».

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По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, сложившаяся сейчас ситуация вокруг брексита является достаточно запутанной для всех: для британцев, для Евросоюза и для сторонних наблюдателей.

«Что же касается выступления Терезы Мэй о возможности второго референдума, надо обратить внимание, что совсем недавно прошли её переговоры с лидером лейбористов Джереми Корбином. И он был первым, кто объявил о том, что эти переговоры оказались неудачными и безрезультатными. То есть попытки консерваторов заручиться поддержкой лейбористов не удались», — пояснил эксперт.

Собеседник RT добавил, что первопричина этого провала может заключаться в том, что партия консерваторов, которая была инициатором первого референдума и его реализации, чувствует всё большие сомнения относительно целесообразности выхода из Евросоюза.

«Проведённые расчёты касательно последствий брексита рисуют драматичную картину для британского бизнеса. Сейчас мы видим, что идёт поиск вариантов выхода из этой ситуации без выхода из Евросоюза», — отметил Оленченко.

«То есть другого варианта, кроме повторного референдума и его одобрения в британском парламенте, видимо, не просматривается. Похоже, Мэй уготована роль жертвы. Если парламент пойдёт на уступку, ей придётся уйти, а тот, кто займёт её место, огласит, что повторный референдум не предполагает выхода Великобритании из ЕС», — пояснил эксперт, не исключив, что в случае голосования против брексита на повторном референдуме идея выхода из ЕС будет аннулирована.