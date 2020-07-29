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Последний шанс: эксперт раскрыл способ спасения Украины

29 июля 2020, 16:05  •  115 • Политика
Фото:Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Только уход президента поможет Незалежной справиться с кризисом
У Владимира Зеленского остался только один шанс спасти Украину – ему нужно уйти в отставку. Такое мнение выразил киевский политолог Михаил Погребинский.
Как отметил эксперт, люди, которые сейчас находятся у власти в Незалежной, уже никак не могут изменить сложившуюся ситуацию. Единственный способ что-то исправить – сменить высших руководителей.
Сейчас Украина испытывает большие трудности. Экономика страны трещит по швам. Однако власти ничего не делают, чтобы спасти отчизну. Предприятия разоряются, а долг перед зарубежными кредиторами продолжает расти, отмечает издание "ПолитЭксперт".
По мнению Погребинского, налаживание отношений с Россией могло бы изменить ситуацию к лучшему, однако при действующем руководстве об этом и говорить нечего. Сейчас Незалежная уверенно придерживается прозападного курса.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что массовые беспорядки на Украине могут начаться уже осенью. По словам Погребинского, напряженность в стране будет расти из-за действий полиции

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