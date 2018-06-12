Последний шанс Донбасса • 278 • Аналитика



Но давайте все-таки постараемся не спешить с выводами. Тем более что у нас есть для этого все основания.









Прежде всего хотелось бы заметить, что и сам факт появления этого вопроса в эфире «Прямой линии», и ответ на него совсем не случайны. Не бывает таких случайностей на мероприятиях такого уровня. Тем более не бывают случайными такие формулировки из уст Владимира Владимировича, известного своим «слоновьим» терпением. И если уж такая формулировка возникла, перевести её на обывательский язык, можно примерно так: «Дорогие партнеры. Мы мирные люди, но если вы все-таки вынудите нас взяться за оружие в такой момент, если обгадите нам чемпионат мира, то мало тогда уж точно никому не покажется».



Вот так, пожалуй, будет и точнее, и понятнее. Но, повторюсь, сам факт этого диалога В. Путина и З. Прилепина говорит о том, что у российского руководства есть серьезные опасения на счет вменяемости небратьев. А может, есть и соответствующая агентурная информация…



Ещё одним штришком является телефонный разговор Путина и Порошенко. Да, для СМИ сказали, что обсуждался вопрос притеснения российских журналистов на Украине, арест там Вышинского и его возможный обмен на террориста Сенцова. Но вы сами-то в это верите?



Я, к собственному стыду, не верю в это совсем. Хотя и не исключаю, конечно, что эта тема тоже «затрагивалась». Но почему-то мне кажется, что Владимир Владимирович в основном пытался донести до своего визави мысль, что жизнь дается лишь раз, и прожить её нужно так, чтобы твой дом под Киевом не стал мишенью для русского «Искандера».



Хотя этого, конечно, всего лишь авторские измышления. Про Сенцова они говорили, исключительно про Сенцова!



В последнее время довольно часто приходится слышать о том, что объективных военных предпосылок для обострения ситуации на Донбассе просто нет. Я рад за «военных экспертов», которые так прозорливы и компетентны, но позвольте и мне сказать пару слов по этому поводу.



Дело в том, что Чемпионат мира по футболу будет продолжаться целый месяц. За это время можно трижды разгромить Украину, например. Но тем более это верно и в обратную сторону – масштабы Украины и Донбасса несопоставимы, равно как и их военная мощь, мобилизационный ресурс и даже техническая оснащенность. Да, пропорционально все выглядит не так уж плохо для Донецка и Луганска. Но в абсолютных цифрах, увы, все довольно печально…



На фронте протяженностью всего пару-тройку сотен километров создать «военные предпосылки» — дело всего одной ночи. А когда глубина тыла не превышает тысячи километров, да в наличии железные и асфальтированные шоссейные дороги, практически в любой момент, буквально за два-три дня, можно создать и нарастить крупную группировку войск на любом участке фронта.



Дело усугубляется ещё и тем, что Новороссии категорически нельзя терять территории – слишком уж мало их осталось. А при той глубине тыла, которой располагают Донец и Луганск, абсолютно любой крупный прорыв ВСУ на любом направлении может стать для республик катастрофой.



И ещё немного о «военных предпосылках». Уже четыре года украинские артиллеристы упражняются в стрельбе. Хоть чему-то, а научились, правда? В войсках появились новые ПТРК, в том числе американские «Джавелины». Нет, это не «вундерваффе», и чудес в наступлении от них ждать не стоит. Но то, что с «Джавелинами» и «Стугной» ВСУ будут чуть спокойнее за свои фланги, и «бурятские конно-подводные дивизии» не смогут уже с такой легкостью создавать небратьям «котлы» — весьма правдоподобное и логичное допущение. «Сохраните лицо, цельтесь в сердце!»



Также немного настораживают слухи о подготовке украинских «летаков» к действиям на малых и сверхмалых высотах. Нет, автор не намекает на то, что потери украинских ВВС четыре года назад были слишком высоки, и объяснить их только успешным применением ПЗРК не получалось. Тем более автор не намекает на то, что некоторая часть украинских самолетов могла быть сбита ракетами «воздух-воздух» большой дальности, прилетевшими неизвестно откуда.



Но похоже, что некоторые выводы и в Киеве, и в Вашингтоне были сделаны. И теперь фактор внезапно прилетевших «ничейных» ракет «воздух-воздух» постараются исключить – применять их по низколетящим целям весьма сложно, да и результаты будут, мягко говоря, не очень.



А напоследок немного о главной «предпосылке». И в Киеве, и в Вашингтоне наверняка понимают, что Чемпионат мира по футболу, так некстати проходящий в России и связывающий ей руки, является последним шансом на военное решение хотя бы донбасской проблемы. И «либо сейчас, либо никогда».



Кроме того, грядущие выборы президента Украины вносят в ситуацию свои мотивы. Напомните, за сколько недель Порошенко обещал «закончить АТО» перед прошлыми выборами? И какой там у него сейчас рейтинг?



Без крупного военного успеха у Порошенко действительно почти нет шансов переизбраться. А после потери власти ему наверняка и фабрику в России припомнят, и рост состояния во время исполнения президентских полномочий.



И тогда, боюсь, дело не кончится обливанием зеленкой и «помойной люстрацией» (это когда «активисты» неугодного украинского политика в мусорный бак выкидывают).



А значит, мотивы есть и у Порошенко.



И бдительности терять нам ни в коем случае не следует. Когда на недавней «Прямой линии» президент РФ В. В. Путин, отвечая на вопрос Захара Прилепина, сказал, что военная провокация Украины на Донбассе может повредить самой украинской государственности, многие поспешили облегченно перевести дух и заявить, что самое страшное позади. И это кажется вполне логичным: намек настолько прозрачный, что он уже и не намек вовсе, а прямая угроза.Но давайте все-таки постараемся не спешить с выводами. Тем более что у нас есть для этого все основания.Прежде всего хотелось бы заметить, что и сам факт появления этого вопроса в эфире «Прямой линии», и ответ на него совсем не случайны. Не бывает таких случайностей на мероприятиях такого уровня. Тем более не бывают случайными такие формулировки из уст Владимира Владимировича, известного своим «слоновьим» терпением. И если уж такая формулировка возникла, перевести её на обывательский язык, можно примерно так: «Дорогие партнеры. Мы мирные люди, но если вы все-таки вынудите нас взяться за оружие в такой момент, если обгадите нам чемпионат мира, то мало тогда уж точно никому не покажется».Вот так, пожалуй, будет и точнее, и понятнее. Но, повторюсь, сам факт этого диалога В. Путина и З. Прилепина говорит о том, что у российского руководства есть серьезные опасения на счет вменяемости небратьев. А может, есть и соответствующая агентурная информация…Ещё одним штришком является телефонный разговор Путина и Порошенко. Да, для СМИ сказали, что обсуждался вопрос притеснения российских журналистов на Украине, арест там Вышинского и его возможный обмен на террориста Сенцова. Но вы сами-то в это верите?Я, к собственному стыду, не верю в это совсем. Хотя и не исключаю, конечно, что эта тема тоже «затрагивалась». Но почему-то мне кажется, что Владимир Владимирович в основном пытался донести до своего визави мысль, что жизнь дается лишь раз, и прожить её нужно так, чтобы твой дом под Киевом не стал мишенью для русского «Искандера».Хотя этого, конечно, всего лишь авторские измышления. Про Сенцова они говорили, исключительно про Сенцова!В последнее время довольно часто приходится слышать о том, что объективных военных предпосылок для обострения ситуации на Донбассе просто нет. Я рад за «военных экспертов», которые так прозорливы и компетентны, но позвольте и мне сказать пару слов по этому поводу.Дело в том, что Чемпионат мира по футболу будет продолжаться целый месяц. За это время можно трижды разгромить Украину, например. Но тем более это верно и в обратную сторону – масштабы Украины и Донбасса несопоставимы, равно как и их военная мощь, мобилизационный ресурс и даже техническая оснащенность. Да, пропорционально все выглядит не так уж плохо для Донецка и Луганска. Но в абсолютных цифрах, увы, все довольно печально…На фронте протяженностью всего пару-тройку сотен километров создать «военные предпосылки» — дело всего одной ночи. А когда глубина тыла не превышает тысячи километров, да в наличии железные и асфальтированные шоссейные дороги, практически в любой момент, буквально за два-три дня, можно создать и нарастить крупную группировку войск на любом участке фронта.Дело усугубляется ещё и тем, что Новороссии категорически нельзя терять территории – слишком уж мало их осталось. А при той глубине тыла, которой располагают Донец и Луганск, абсолютно любой крупный прорыв ВСУ на любом направлении может стать для республик катастрофой.И ещё немного о «военных предпосылках». Уже четыре года украинские артиллеристы упражняются в стрельбе. Хоть чему-то, а научились, правда? В войсках появились новые ПТРК, в том числе американские «Джавелины». Нет, это не «вундерваффе», и чудес в наступлении от них ждать не стоит. Но то, что с «Джавелинами» и «Стугной» ВСУ будут чуть спокойнее за свои фланги, и «бурятские конно-подводные дивизии» не смогут уже с такой легкостью создавать небратьям «котлы» — весьма правдоподобное и логичное допущение.Также немного настораживают слухи о подготовке украинских «летаков» к действиям на малых и сверхмалых высотах. Нет, автор не намекает на то, что потери украинских ВВС четыре года назад были слишком высоки, и объяснить их только успешным применением ПЗРК не получалось. Тем более автор не намекает на то, что некоторая часть украинских самолетов могла быть сбита ракетами «воздух-воздух» большой дальности, прилетевшими неизвестно откуда.Но похоже, что некоторые выводы и в Киеве, и в Вашингтоне были сделаны. И теперь фактор внезапно прилетевших «ничейных» ракет «воздух-воздух» постараются исключить – применять их по низколетящим целям весьма сложно, да и результаты будут, мягко говоря, не очень.А напоследок немного о главной «предпосылке». И в Киеве, и в Вашингтоне наверняка понимают, что Чемпионат мира по футболу, так некстати проходящий в России и связывающий ей руки, является последним шансом на военное решение хотя бы донбасской проблемы. И «либо сейчас, либо никогда».Кроме того, грядущие выборы президента Украины вносят в ситуацию свои мотивы. Напомните, за сколько недель Порошенко обещал «закончить АТО» перед прошлыми выборами? И какой там у него сейчас рейтинг?Без крупного военного успеха у Порошенко действительно почти нет шансов переизбраться. А после потери власти ему наверняка и фабрику в России припомнят, и рост состояния во время исполнения президентских полномочий.И тогда, боюсь, дело не кончится обливанием зеленкой и «помойной люстрацией» (это когда «активисты» неугодного украинского политика в мусорный бак выкидывают).А значит, мотивы есть и у Порошенко.И бдительности терять нам ни в коем случае не следует. Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 278 Источник Похожие новости Как фильм «Черновик» очерняет нашу историю и страну Последний шанс Донбасса «Сохраните лицо, цельтесь в сердце!»

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