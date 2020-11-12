Последний шанс для США: Америка готовится к войне с Россией

Автор:

Александр Цыганов

Пока ещё действующий президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего министра обороны Марка Эспера. Как утверждают адекватные информированные источники – по подозрению в нелояльности.

Что это означает? В любом случае – то, что Трамп пытается до конца удерживать контроль над Вооружёнными силами. Конечно, реально управляет ими глава Объединённого комитета начальников штабов, но его решения – в норме – определяются директивами министра обороны. А значит, Трамп не только не собирается признавать своего поражения на выборах, но и подбирает такое руководство Вооружённых сил – в данном случае исполняющим обязанности минобороны назначена весьма знаковая фигура, глава Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофер Миллер, – с которым способен будет удержать власть.

А власть, как известно из знаменитых слов знаменитого политика, рождает винтовка.

Но винтовка, в свою очередь, означает войну...

Элиты начинают бояться именно войны

После многих лет взаимных санкций, дипломатических высылок и кибератак трудно представить себе, что отношения между США и Россией станут ещё хуже, чем сегодня. Но если следующий президент США не изменит общий подход Вашингтона к Москве и не примет более реалистичную по своим целям политику, то отношения между странами ещё больше ухудшатся.

С таким прогнозом в нашем любимом журнале The National Interest выступил некто Даниэл Р. ДеПетрис (Daniel R. DePetris) – сотрудник отдела оборонных приоритетов и обозреватель издания Washington Examiner.

Оно, конечно, можно просто развлечься типичными для западных варваров пошлыми вывертами сознания. Ну, какие "взаимные" санкции? Сугубо формально – да, но по факту-то: одни санкции ввели, другие – лишь ответили. И ответ давали далеко не США.

Или вот: "Вмешательство России в избирательный процесс в США превратило Москву в парию, подорвав даже стандартные дипломатические контакты". Этого вмешательства даже собственные американские спецслужбы доказать не смогли! Так, на уровне: "А мы в этом убеждены, а почему – не скажем, это наш секрет".

Ещё красиво:

Российская поддержка сирийского Башара Асада, венесуэльского Николаса Мадуро и Александра Лукашенко, осаждённого президента Беларуси, привела к тому, что многие американские политики списали Россию как проигрышное дело.

Наглые, коварные русские, как смели поддерживать тех, кто не нравится Вашингтону!

То есть всё получается, как в том весёлом и при том мудром фильме: "Интурист хорошо говорит!", только ещё понять бы, о чём весь этот его однообразный бред. Хотя и без дьяка Посольского приказа Феди-Феофана в целом ясно: Кемску волость им подавай. В наших условиях – подавай Вашингтону полное подчинение, спиногнутие и буханье головою об пол с криком: "Холопишко твой русский челом бьёт!"...

Так мы ж не эти... чьё прозвище толерантные соцсети запрещают произносить, отчего приходится не произносить их вовсе, чтобы не путать их с нормальными украинцами. Вот в Америке и бесятся.

Об опасном тупике

Впрочем, далее американец по делу говорит.

"Речь идёт не столько о том, смогут ли Соединённые Штаты и Россия стать друзьями, сколько о том, как обе страны смогут прийти к базовому пониманию основных интересов безопасности друг друга... Возник опасный тупик между двумя державами, которые обладают примерно 90 процентами мирового ядерного оружия... Как бы это ни не нравилось американскому внешнеполитическому истеблишменту, есть определённые проблемы, которые Вашингтон не может изменить.... Соединённые Штаты имеют мало власти, чтобы изменить статус-кво в Минске, и та власть, которой они обладают, ничтожна по сравнению с миллиардами долларов кредитов и топливных субсидий, которые Россия предоставляет белорусскому правительству".

Следует ряд признаний:

Как показала Украина, Москва готова и способна тратить военные ресурсы и справляться с экономическими последствиями своих решений, когда интервенция служит её собственным национальным интересам… Принятие многочисленных законов США, санкции и экспорт противотанкового оружия в Киев не сделали ничего, чтобы изменить ситуацию на местах или убедить Москву смягчить свою позицию.

Ну и вывод: "Следующая администрация США должна иметь в виду эти примеры, когда она формулирует свою политику в отношении России... Хотя Россия не может конкурировать с Соединёнными Штатами, её также нельзя игнорировать. Страна остаётся крупнейшей в мире ядерной державой с гордой историей и Вооружёнными силами, способными проецировать военную мощь. Будь то Грузия в 2008 году, Украина в 2014 году или Сирия в 2015 году, Россия развернёт военную силу, если это потребуется для сохранения своего геополитического положения".

Наконец, классика возвратного переобувания в тапки начала 1970-х годов: "Содержательный, хладнокровный диалог с Россией может быть таким же нудным, как вырывание зубов. Это, однако, не означает, что такой диалог менее необходим. Америка должна взаимодействовать с Россией, когда это возможно, и противостоять ей, когда это необходимо, потому что это самый эффективный способ стабилизировать одни из самых важных двусторонних отношений в мире".

Откуда дровишки?

Откуда это беспокойство – со стороны военно-аналитического издания, пусть даже известного своим либерализмом?

И это понятно: президентские выборы в США. Которые хотя и не меняют ничего в отношении американских элит к внешней политике, а тем паче – к России, но всё же оказываются поводом указать им на излишнее приближение к красной черте в отношениях с Москвою.

Что же это за красная черта? Да война же! Если трезво оценить ситуацию в российско-американских отношениях, то будет очевидно – санкции себя исчерпали, воздействие их не очевидно, поворота России от своих национальных интересов, как русское руководство их видит, они не вызывают. И при том – а это тоже уже звучит в Америке – свободы для накладывания новых санкций на Москву уже нет! Выбрали, что называется, люфт. Дальнейшие репрессии против России граничат уже с реальной войною.

Вот отсюда и дровишки, которые всё больше пытаются везти вон из этого непролазного леса отличающиеся умом и сообразительностью американские аналитики.

Но ситуация на самом деле ещё хуже. Обращение Дэна ДеПетриса адресовано будущей американской администрации. Сиречь – тем американским элитам, чьим ковёрным служит тот или иной претендент на место в Белом доме.

Но оно несколько запоздало. Всё, что происходит с подсчётом голосов в США, говорит о том, что ни готовый править не приходя в сознание Байден, ни задорный экстремал Трамп не готовы признать и принять победу другого. А это значит, что эту победу не готовы взаимно признать управляющие американцами элиты США.

И вот в дискуссии между ними появился аргумент в виде винтовки...

Чем это может обернуться в политической области, многие уже говорили и говорили верно. Вот только никто не отменял инстинкта самосохранения – ни у людей, ни у народов, ни у государств. Да его и невозможно отменить – это один из трёх базовых инстинктов, зашитых даже не в БИОСе всех живых существ на Земле, но как бы и не в самом "железе" планеты. А потому далеко не исключено – а то и наиболее вероятно, – что в последний момент элиты всё же столкуются.

А на чём?

Война – хорошее лекарство не только против морщин

А логика и политики, и истории, и самих этносов подсказывает только одно: ушедшим в раздрай элитам помогает сплотиться одно – наличие внешнего врага.

Причём не понарошечного, на потеху и отвлечение внимания, а – настоящего, жуткого, злобного. Угрожающего самому существованию страны и нации. Перед кем нужно реально сплотиться, а не воздушными поцелуями солдатам в дальнем зарубежье ограничиваться.

Ну... и кто годится на роль такого сущностного, экзистенциального врага США?

Да!

И это в разговоре с Царьградом логично-бесспорно подтвердил один из умнейших военных экспертов России Юрий Кнутов.

В случае резкого обострения взаимоотношений между элитами США, сказал он, им непременно потребуется общий враг, если они не собираются реально сжечь друг друга в горниле гражданской войны. С Китаем, по мнению Кнутова, Штаты не справятся. Там действительно слишком велика взаимная зависимость экономик, и с этой точки зрения любой выстрел по КНР будет выстрелом себе в ногу. Даже всего лишь торговая война с Китаем Дональда Трампа это ясно показала. А вот Россия, отношения с которой экономически ничтожны, а политически враждебны, – "нужный внешний враг в такой ситуации".

В случае резкого обострения, чтобы консолидировать американское общество, американцам нужен будет враг внешний. И на роль внешнего врага лучше всего подходит Россия, – считает эксперт. – Объединение возможно только против внешнего врага, а внешним врагом уже сегодня является Россия. И вот этот сценарий наиболее вероятен.

Вот что реально стоит и за статьёю Даниэла ДеПетриса, и за подобными выступлениями не до конца ещё впавших в боевой амок американских экспертов. Кого бы ни признали ныне победителем в президентском американском шапито, победившие с ним элиты будут стоять перед одним непростым выбором: ликвидировать противную сторону с большею или меньшею степенью гуманности – или же подчинить её.

Ликвидировать половину народа невозможно. Значит, надо подчинить. Хотя бы временно, хотя бы поверхностно. Победить её в гражданской войне? Плохо, больно и разорительно. А вот повести её за собою на внешнего врага – идеальный вариант! Тем более что враг уже давно расчеловечен, априорным тоном по отношению к нему уже давно является обвинение во "вмешательствах", "отравлениях", "уничтожениях", да и исторически русские всегда были врагами единственно верной цивилизации – европейской, западной.

Вперёд, на Москву?