Последний шанс для Пекина: США угрожают Китаю «холодной войной»

Америка готова к холодной войне с Китаем, заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью газете The Washington Post. При этом президент США Дональд Трамп готов к улучшению американско-китайских отношений, добавил Пенс, если Пекин изменит свою политику в ряде сфер.

Особо американский вице-президент указал на оборонительную и экономическую политику КНР, вызывающую у Вашингтона наибольшее недовольство. Дальнейшие отношения между Китаем и США зависят от грядущей встречи председателя Си Цзиньпина и президента Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине.

«Это лучший, если не последний шанс Китая избежать сценария «холодной войны» с Соединенными Штатами»,

— говорится в публикации WP. По словам Пенса, если Китай откажется принять требования США, то «быть посему», и разразится «холодная война», отмечает НСН.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что США начали увеличивать инвестиции в тихоокеанский регион, чтобы соперничать с китайским «инфраструктурным бумом».

Для этого США намерены стимулировать частный сектор и заняться финансированием зарубежных инфраструктурных проектов. Как отмечает газета, у Китая в этой игре есть преимущество — государственная модель, которая облегчает финансирование и помогает строить в больших масштабах.

Инициатива председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» позволяет вливать сотни миллиардов долларов в строительство железных дорог, мостов и портов в десятках стран мира, расширяя тем самым собственное стратегическое влияние, утверждает WSJ. В ряду таких стран стоят те экономики, которые пытались привлечь американские инвестиции или хотя бы достойное финансирование от банков.

И теперь Соединенные Штаты пытаются изменить тенденцию, помогая частному сектору инвестировать за пределами страны.

В октябре президент США Дональд Трамп подписал указ, который предполагает создание нового финансового агентства. В частности, учреждение будет выдавать кредиты и страховать от политических рисков частные компании, говорится в материале. Бюджет нового закона составляет $60 млрд.

США полагают, что Пекин с помощью проекта «Один пояс, один путь» пытается достичь собственных стратегических и военных целей. Несколько чиновников из администрации Трампа и некоторые конгрессмены говорили о рисках китайских «долговых ловушек», с помощью которых Пекин получает контроль над важными инфраструктурными зарубежными объектами.

Тем не менее, ранее администрация Трампа выделила $113 млн на цифровые, энергетические и инфраструктурные проекты в Индо-Тихоокеанском регионе. Госсекретарь США Майк Помпео назвал эту инициативу «первым взносом в эру экономических обязательств США».

В конце октября экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бенджамин Ходжес предположил, что война США с Китаем может начаться через 15 лет. По мнению генерал-лейтенанта, причиной конфликта окажется столкновение интересов Вашингтона и Пекина в Тихоокеанском регионе.

При этом американский генерал заявил о беззащитности США перед Россией и Китаем в случае военного конфликта.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что через несколько лет Россия будет представлять намного меньшую угрозу для страны, чем Китай. Он уточнил, что речь идет о 2025-2035 годах. По мнению Данфорда, Россия «вряд ли сможет поддержать на том же уровне то, что она делает сейчас».

«Там снижаются демографические и экономические показатели. И я не думаю, что Россия будет представлять такую же значительную угрозу в 2025–2035 годах, как Китай», — сказал он.

Агентство Bloomberg тем временем сообщило, что Россия и Китай становятся союзниками на фоне американских санкций.

Как отмечает агентство, Россия и Китай поддерживают друг друга в Совбезе ООН, что позволяет двум странам согласованно срывать цели США. Однако не только Вашингтон страдает от такого «союза» — Индия, которая на протяжении десятилетий полагалась на помощь России для противовеса Китаю и Пакистану, обеспокоена «попаданием Москвы под влияние Пекина». Это выражается, к примеру, в поставках реактивных двигателей для китайских военно-воздушных сил, передает ФАН.