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Последний шанс для дефолта: Хазин показал, как "чёрный август" стал ширмой для олигархов и ЦБ

17 августа 2020, 14:20  •  90 • Политика
Экономист Михаил Хазин показал, как в своё время "чёрный август" стал ширмой для олигархов и ЦБ. Он популярно объяснил, какой он, последний шанс для дефолта.
Сегодня исполняется 22 года со дня памятного дефолта 1998-го, когда мы проснулись в другой стране. Летом 2020 года жителей России снова пугали сначала деноминацией, а затем и "чёрным августом". В беседе с экономистом Михаилом Хазиным Царьград обсуждал произошедшее в 1998 году и сегодняшнюю ситуацию. Итак, возможно ли повторение "чёрного августа"? Наш собеседник считает, что никаких предпосылок нет.
"Вы поймите, дефолт тогда был абсолютно рукотворный. Его вполне целенаправленно готовили. Сейчас его не готовят. С другой стороны, захочет Центральный банк, тогда и объявят дефолт. Ну попытаются, во всяком случае. Но никакого отношения к жизни, к реальности это решение иметь не будет", - сказал Хазин.
С другой стороны, открытым остаётся вопрос о том, что же должно случиться, чтобы Центробанк в современной России решил вновь объявить дефолт. Хазин предложил взглянуть на историческую ретроспективу. Какие события предшествовали дефолту 1998 года?
"Тогда была система выкачивания бюджетных денег на Запад с оставлением значительной доли этого состояния либеральным олигархам. Система работала и привела к необходимости дефолта. Он был абсолютно предсказуем, его можно было ещё летом 97-го года предотвратить. Но они не дали этого сделать, организовав деноминацию. Это уже писано много раз. Более того, дефолтов было объявлено два. Один банковский, которого в августе 98-го избежать уже было нельзя, его можно было избежать летом 97-го. А второй дефолт - суверенный, который вообще не нужно было делать. Это была попытка гайдаро-чубайсовской команды ликвидировать ту часть бизнеса в стране, которая выросла независимой. Это был чисто политический акт", - подчеркнул Хазин.

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