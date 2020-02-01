Последний шанс демократов: Голосование по импичменту Трампа назначили на 5 февраля

Голосование в Сенате США по импичменту главы государства Дональда Трампа пройдёт 5 февраля. Решение было принято по итогам заседания 31 января, сообщает телеканал "360".

При этом 3 февраля члены Республиканской и Демократической партий смогут ещё раз озвучить свои позиции по данному вопросу. Голосование по импичменту пройдёт 5 февраля в 16.00 по московскому времени, однако Сенат контролируют республиканцы, поэтому крайне маловероятно, что демократам удастся добиться отставки Трампа. Это также является их последним шансом, учитывая приближение выборов.

Напомним, Демократическая партия США смогла запустить процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа, который якобы пытался заставить Киев передать ему компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена. Дело в том, что Байден и его сын могут быть замешаны в коррупционные схемы, связанные с Burisma Group.

Непосредственно сам глава государства утверждает, что он не сделал "ничего плохого", однако демократы отказали ему в проведении надлежащего правового процесса. Он также уверен в том, что сенаторы его полностью оправдают.

Как сообщает РИА ФАН, Белый дом также попытался задержать публикацию книги бывшего советника американского лидера Джона Болтона, ссылаясь на то, что в рукописи имеется засекреченная информация.