Последний самурай: чем запомнился «ельцинский» глава Белгородской области

"Уход с должности губернатора Белгородской области Евгения Савченко может быть связан с итогами прошедшего Единого дня голосования. Об этом заявили политологи, опрошенные "Известиями". Тем не менее, экс-руководитель, возглавлявший регион с 1993 года, сможет сохранить влияние в субъекте и после отставки, заняв место сенатора. Местные парламентарии в беседе с «Известиями» назвали Савченко профессионалом и "крепким хозяйственником с тонким политическим чутьем". По их мнению, при нем Белгородская область стала образцом не только для соседних регионов, но и для приграничных зарубежных стран.

Пример для соседей

Самый опытный российский губернатор Евгений Савченко, возглавлявший Белгородскую область 27 лет начиная с 1993 года, ушел в отставку. Политик уже направил заявление об отставке президенту Владимиру Путину. Причину ухода он объяснил своим избранием депутатом Белгородской областной думы. Пресс-служба главы региона и правительства области сообщает, что именно в этом статусе 22 сентября его кандидатура будет рассмотрена в качестве представителя субъекта в Совфеде.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко Фото: ТАСС/Антон Вергун

В ходе совещания в этот же день Савченко представил коллегам вновь назначенного первого заместителя губернатора Евгения Буцаева, ранее занимавшего должность гендиректора госкомпании «Российский экологический оператор». Эксперты полагают, что именно Буцаев и станет новым главой региона как минимум до 2021 года.

Евгений Савченко был последним из действующих губернаторов, которого можно назвать «ельцинским». В 1993 году он был впервые назначен, а в 1995 и 1999 годах избран главой Белгородской области. В 2003 году Савченко был вновь избран губернатором. Этот успех он смог закрепить в 2012 и 2017 годах.

Депутаты от региона, которые избирались в Госдуму вместе с Савченко, говорят о нем, как об авторитетном и результативном чиновнике.

— Я глубоко уважаю Евгения Степановича. Он очень профессиональный человек, умудренный, очень контактный. Стоит отметить, что он очень результативный губернатор. После стольких лет на посту мне искренне жаль, что он ушел в отставку, — рассказала «Известиям» депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Германова.

По ее словам, отставка Савченко — осмысленное решение, которое он принял, тонко чувствуя обстановку. Решение экс-главы региона Ольга Германова назвала обдуманным и взвешенным.

Другие представители региона в Госдуме также назвали Савченко "крепким хозяйственником" и "политиком с тонким чутьем", но отметили и критические стороны периода его руководства.

— Я подвергал критике некую зашоренность чиновников и их зависимость исключительно от позиции губернатора. Я даже иногда сравнивал ситуацию в области с феодальным строем, где есть барин и холопы, — сообщил «Известиям» депутат Госдумы Александр Старовойтов (ЛДПР).

При этом он подчеркнул, что по сравнению с соседними регионами Белгородская область была чистой и аккуратной, в которой нет «покосившихся и ветхих зданий». Субъект являлся примером для своих соседей. По его словам, многие эксперты сравнивали регион с Европой, где деревья побелены вдоль федеральных трасс. По словам депутата, Савченко очень активно подхватывал любой федеральный проект и стремился его внедрить на территории области. Проблемой такой политики депутат назвал элемент марафета и умение красиво «пустить пыль в глаза». Депутат назвал область при губернаторе Савченко внешне очень благополучной, но с большими проблемами на местном уровне. Например, многие дети не могут доехать до своего поселка из школы, потому что по области не ходят автобусы, перечислил жалобы белгородчан парламентарий.

Высокая конфликтность

Спустя 27 лет на посту губернатора Савченко есть чем гордиться, рассказал в беседе с «Известиями» политолог Алексей Чадаев. Главным итогом «эпохи Савченко» стало то, что раньше «все из Белгорода ехали в Харьков», а сейчас все происходит наоборот, отметил эксперт.

— Регион, находящийся на границе с Украиной, выглядит успешным и благополучным, является витриной России. Это большой зачет в общероссийском масштабе. Если мы, например, посмотрим на Смоленск, то в него приезжают из Белоруссии и понимают, что жить там не хочется, — пояснил Чадаев.

Инаугурация губернатора Белгородской области Евгения Савченко в 2017 году Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Основной причиной ухода стала высокая конфликтность с Москвой, полагает Чадаев.

— Это единственный регион, где второй по влиянию после губернатора человек — митрополит. Это интересный нюанс архитектуры власти региона. Нельзя сказать, что он ушел из-за того, что долго сидел у власти. В ходе ЕДГ было видно, насколько конфликтной является коммуникация между Савченко и администрацией президента, — отметил эксперт.

Политолог связывает напряжение в отношениях центра и администрации области с тем, что результаты новых партий по итогам Единого дня голосования в регионе были крайне низкими при том, что в Москве хотели видеть конкуренцию, расширение партийного поля и повышение плюрализма в политике. Однако в областную Думу не смогла пройти ни одна из новых политических сил. Также он отметил, что Белгородская область стала лидером среди российских регионов по «надомному голосованию». Это вызвало определенные вопросы, подчеркнул Чадаев.

Политолог Максим Жаров также считает отставку Евгения Савченко вынужденной — из-за противоречий с федеральным центром.

— К нему накопилось достаточно вопросов в Москве. Несмотря на то, что срок его полномочий истекает в 2022 году, он сам постарался максимально безболезненно решить свои проблемы. Он может уйти на хорошую должность — сенатора от региона, — рассказал Максим Жаров.

На должности представителя Белгородской области в Совфеде Евгений Савченко сможет сохранять определенное влияние в регионе, так как новому главе субъекта нужна будет помощь со стороны опытного руководителя, пояснил политолог.