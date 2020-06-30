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Последний рукопашный бой красных командиров

30 июня 2020, 09:00  •  206 • Аналитика
© РИА Новости / Константин Чалабов
Кирпонос Михаил Петрович (1892–1941): генерал-полковник, командующий Юго-Западным фронтом. Герой Советского Союза. Погиб.
© РИА Новости / Павел Балабанов
Медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза
Михаил Петрович родом из бедных черниговских крестьян. Уже в молодости был отчаянным парубком. В 15 лет участвовал в восстании в своей деревне, за что потом отсидел два месяца в тюрьме. Образование, конечно, было у него никудышное. У легендарного Жеглова хотя бы "девять классов и три коридора", а у Кирпоноса и того меньше – год церковно-приходской школы и три – земской. Это уже потом он закончит Военную академию. А в молодости его "университетами" стала война. Сначала Первая мировая, потом Гражданская. В 1918 году во время оккупации Украины Германией ушел в партизаны. И думается, этих партизанов вполне можно поставить в один ряд с махновцами Революционной постанческой армии Украины и с братвой батьки Ангела. Таковы были времена! Потом Кирпонос воевал под командованием красного командира Щорса, даже получил наградной маузер.
Следующим серьезным военным опытом для Михаила Петровича стала советско-финская война. Отличился во время взятия Выборга, за что получил звезду Героя Советского Союза. Его заметили высшие начальники, и в январе 1941 года Кирпонос получил ответственную должность командующего Киевским Особым военным округом, который с началом Великой Отечественной войны был преобразован в Юго-Западный фронт.
© РИА Новости / РИА Новости
Бойцы Красной Армии обстреливают финские укрепления
Первый удар вермахта был очень мощным. Наши войска повсеместно стали откатываться назад. К тому же немцы имели перевес и в живой силе, и в технике. Что оставалось делать красным командирам? Повторить маневр старика Кутузова? Да, он какое-то время отступал, но сохранил большую часть своих войск, что в конечном итоге и предопределило уничтожение "Великой армии" Наполеона. Но Сталин отдал приказ Кирпоносу ни за что не оставлять Киев. Однако все закончилось плачевно. Большинство соединений фронта попало в "Киевский котел". Были взяты в плен не менее 600 тысяч бойцов РККА, число погибших было тоже огромным. Современные исследователи считают, что если бы не приказ Сталин, возможно, Юго-Западный фронт смог бы провести организованное отступление и сохраниться как сильная боевая единица. Но фронт погиб. Погиб и Кирпонос. Это случилось на Полтавщине, неподалеку от его родного черниговского села. 20 сентября 1941 года колонна штабистов фронта была атакована немецкой танковой группировкой. В отряде Кирпоноса было не более тысячи человек, из них около 800 офицеров, генералов, комиссаров. Свой последний бой они приняли у рощи Шумейково. Противник начал наступление с трех сторон. Завязался рукопашный бой, в котором дрались все – от солдата до командующего фронтом.
© РИА Новости / Федор Левшин
Жители Киева готовятся к обороне. Сентябрь 1941 года
Позднее Юлия Друнина напишет проникновенные строки:
Я только раз видала рукопашный.
Раз наяву. И тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Кирпонос был смертельно ранен осколком гранаты...
О Михаиле Петровиче наши военачальники позднее вспоминали как о храбром и мужественном командире, но при этом все-таки отмечали, что он не созрел для своего высокого поста. Но позвольте спросить: а кто в 1941-м "созрел"? В первые месяцы войны все наши командиры выглядели достаточно бледно на фоне гудерианов, моделей и боков. Поэтому сложно судить о том, кем мог бы стать Кирпонос, но так никогда и не стал.
© РИА Новости
Вспоминается французский генерал Камбронн, обладавший огромным личным мужеством и решительностью, но, кажется, без всяких задатков полководца. Каре Камбронна было окружено британцами под Ватерлоо. На предложение капитулировать, бравый генерал крикнул легендарное: "Дерьмо! Гвардия умирает, но не сдается!"
Красиво! Кирпонос не произносил перед смертью никаких "исторических" тирад. (Э-эх, как-то это все по-русски, лапотно, без блеска! Даже умереть красиво не умеют!..) А к Камбронну судьба была более благосклонна: после своего афоризма он проживет еще много-много лет.
В 1898 году в России побывал Кнут Гамсун, начинающий писатель, еще не нобелевский лауреат. В своих восторженных путевых заметках он, в частности, написал: "Я выучился говорить "щи". Не многие способны выучиться этому, но я выучился. И я умею писать это слово не так, как немцы, без "сии". Щи – это суп из мяса. Но это не обыкновенный говяжий суп, который никуда не годится, а прекрасное русское блюдо со всевозможной говядиной, яйцами, сливками и зеленью".
© Depositphotos / minadezhda
Суп из крапивы и щавеля
Вот поди ж ты! Норвежец, а уловил характерные черточки, почувствовал внутреннюю гармонию и речь чужого для него народа. А все эти немецкие "сии" (точнее – schtschi), конечно, поверхностны, потому что проистекают из многовекового европейского высокомерия и эгоцентризма. Те же солдаты вермахта наши легендарные реактивные установки поначалу называли "сталинскими орга́нами" (Stalinorgel). Они им вроде как напоминали внешним видом и звуком этот музыкальный инструмент. Но позже немцы прекрасно усвоили и наше название "Катюша" – Katjuscha. Когда усвоили? Нет, не в 41-м, а чуть позднее – под Сталинградом и на Курской дуге.
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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