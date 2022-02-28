На Украине выпускают из тюрем и СИЗО заключённых, имеющих боевой опыт. Об этом решении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина использует свой последний резерв и выпускает из тюрем участников боевых действий с военным опытом. Иными словами, тех, кто направлял оружие против Донбасса, пишет телеграм-канал УРАЛ LIVE.

Вот ваше истинное лицо!

- говорится в сообщении канала.

Зеленский считает, что таким образом преступники, ранее воевавшие в Донбассе, "смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны". Президент Украины уточнил, что с некоторых участников АТО "снимаются все санкции".

Не сложно догадаться, кого Зеленский выпускает из тюрем: в последний резерв Украины вошли насильники, убийцы, садисты, участники геноцида в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Зеленский в последние несколько дней неоднократно заявлял, что согласовал с Евросоюзом вступление Украины в ЕС. Сейчас он просит об этом по новой, особой процедуре.