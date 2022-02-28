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Последний резерв Украины: Зеленский открывает тюрьмы
28 февраля 2022, 13:45 • 284 • Политика
На Украине выпускают из тюрем и СИЗО заключённых, имеющих боевой опыт. Об этом решении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Украина использует свой последний резерв и выпускает из тюрем участников боевых действий с военным опытом. Иными словами, тех, кто направлял оружие против Донбасса, пишет телеграм-канал УРАЛ LIVE.
- говорится в сообщении канала.
Зеленский считает, что таким образом преступники, ранее воевавшие в Донбассе, "смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны". Президент Украины уточнил, что с некоторых участников АТО "снимаются все санкции".
Не сложно догадаться, кого Зеленский выпускает из тюрем: в последний резерв Украины вошли насильники, убийцы, садисты, участники геноцида в Донбассе.
Ранее сообщалось, что Зеленский в последние несколько дней неоднократно заявлял, что согласовал с Евросоюзом вступление Украины в ЕС. Сейчас он просит об этом по новой, особой процедуре.
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