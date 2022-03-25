Последний "Аллегро": Финляндия оборвала часть сообщений с Россией

Последний поезд "Аллегро", курсирующий между Санкт-Петербургом и Финляндией, в скором времени прекратит свою работу. Власти Финляндии решили оборвать часть способов сообщения с Россией.

По данным газеты Helsingin Sanomat, поезд "Аллегро", соединяющий Санкт-Петербург и Финляндию, прекратит свою работу уже в субботу, 26 марта. Стоит отметить, что "Аллегро" остаётся единственным работающим регулярным железнодорожным транспортом между Россией и Евросоюзом.

Ранее, 1 марта, финская VR Group проинформировала РЖД о решении "воздержаться от любых контактов". Однако поезд "Аллегро" продолжал ходить, чтобы все желающие финны смогли вернуться домой. По словам министра по делам Европы и управления государственной собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен, теперь все, кто хотел, вернулись из России на свою родину. По её словам, "ситуация с "Аллегро" изменилась, и продолжение движения "Аллегро" больше нецелесообразно с точки зрения государственного владельца".