Последний приказ перед вылетом в Лондон • 85 • Аналитика



Речь Порошенко в Брюсселе



Порошенко стоял на трибуне и тряс флагом ЕС.









Единственным препятствием к украинскому экономическому чуду являются бесчисленные путинские орды на Донбассе. От имени многострадального народа Украины я обращаюсь к мировому сообществу: если вы хотите получить назад выданные нам кредиты, почешитесь и потребуйте от Москвы вывести свои войска с Донбасса. Иначе вы шиш что от нас получите!



Телефонный разговор Меркель с Путиным



— Гутен морген, Вальдемар!



— И вам… гутен морг, — буркнул Путин.



— Обращаюсь к вам от имени всего мирового сообщества. Вся прогрессивная общественность обеспокоена очередным всплеском насилия со стороны прибывших мигрантов. Они перешли все мыслимые и немыслимые границы! Работать не хотят, пристают к нашим женщинам, гадят в подъездах и лифтах. С этим пора кончать!



— Понимаю и сочувствую.



— Тогда немедленно выведите свои войска с территории Донбасса! Вы слышите, немедленно! 5.000 солдат, 1.000 танков, 2.000 орудий и 500 самолетов должны вернуться обратно в Россию. И учтите, ваши уловки «нас-там-нет» больше не пройдут! Мы организуем международную комиссию, которая будет наблюдать за процедурой вывода войск. Мы сочтем каждого солдата, каждый танк, каждый самолет! И мы не успокоимся, пока своими глазами не увидим, как последняя полевая кухня пересечет российско-украинскую границу. Всё!



Трубка запищала короткими гудками.



Путин и Шойгу



Путин положил трубку и виновато посмотрел на Шойгу.



— Сергей Кужугетович, я прошу вас организовать вывод российских войск с Донбасса. 5 тыс. бойцов, 1 тыс. танков, ну, короче, всё по списку, вы слышали. Наши войска с Донбасса должны быть выведены, и наши западные партнеры должны это видеть.



— Владимир Владимирович! Да где я наши войска на Донбассе возьму? Пехоту, артиллерию, авиацию? Да еще в таких количествах? Округа обдирать?



— Не знаю! Вы министр обороны или я? Крутитесь как хотите, но чтобы через неделю на Донбассе были и люди и техника в необходимых количествах, которые мы могли бы вывести и показать вывод всему миру. Выполняйте.



В ЛДНР



— Аллё, Прокопенко? Завтра к тебе прибудет десантный батальон, танковая рота и артбатарея. Прими и размести.



— К наступлению готовимся?



— Я те дам наступление! Это россияне. Ровно на неделю, может и того меньше. Поступают под твою опеку. В боях не использовать. Всё понятно?



— Понятно, — с досадой протянул офицер.



— И еще. С завтрашнего дня над линией разграничения начнут летать штурмовики. Ты своих предупреди, чтобы с дуру палить по ним не начали – это наши.



— Предупрежу.



Прокопенко положил трубку на рычаг и несколько секунд молчал, думал. Но вот в его глазах загорелся хитрый хохляцкий огонёк.



Авантюрист Прокопенко



— Ты что натворил, Прокопенко?! – гремело в телефоне. — Тебе была дана команда «принять и разместить». Ты какого черта на передовую их послал?!



— А у меня тыла нет, у меня всюду передовая! – огрызнулся Прокопенко.



— Да хоть понимаешь, что может случиться?! – вопила трубка.



— А что такого может случиться? – изобразил из себя ничего непонимающего Прокопенко. Американские самолёты держат курс на Европу



— Так вот: немедленно…



— А? Что? Повторите! Ничего не слышу! – и Прокопенко начал усиленно дуть в трубку.



* * *



— Прокопенко! Что у тебя там за пальба?!



— Нацики выпустили несколько снарядов, как обычно, а россияне, черт его знает с чего, ответный огонь открыли. Хорошо кроют, черти, снарядов не жалеют.



— Какой на хрен «ответный огонь»?! У нас же перемирие!



— А россиянам кто-то объяснял, что такое «укропское перемирие»? – выругался Прокопенко. — Они видимо решили, что укры в наступление пошли и, как положено, открыли заградительный огонь…



— Немедленно прекратить огонь! Ты слышишь, немедленно!



— А? Что? Повторите! Ничего не слышу! – прокричал в трубку Прокопенко и с деланным недовольством посмотрел на своего начальника связи, — что у тебя со связью? Постоянно пропадает.



— Ага, — съязвил начальник связи, — как у тебя неудобные разговоры с начальством, так вечно со связью неполадки начинаются…



* * *



— Крымов? Это Прокоп. Выгони свои коробочки к линии разграничения. Я приказ знаю, но я же не прошу тебя линию пересекать, просто подойди к ней максимально близко, лады? Ну, спасибо.



— Алло, Мальцев? Привет крылатой гвардии! Это Прокоп. У твоих орлов нет желания полетать сегодня? Уже летали? Так пусть ещё полетают, тебе что, керосина жалко? Да, да, очень, очень прошу. Ну, спасибо!



* * *



Где-то наверху грохнуло, и с потолка блиндажа посыпалась земля. Капитан ВСУ рефлекторно пригнулся.



— Пан капитан, пан капитан! — У вбежавшего в блиндаж бойца глаза были каждый величиной с хлебный каравай. — Противник открыл ураганный артиллерийский огонь! Несём потери! Идут танки! И самолеты!!!



«И какая сволочь сегодня с утра решила в войнушку поиграть, москалей подразнить? – с досадой думал пан капитан, — у кого руки чесались? Найду и лично чесалки повыдергиваю».



Наверху снова громыхнуло, и пан капитан мысленно добавил: «Если только жив останусь». Атомный развод. Почему «союзники» не пошли за Трампом



Телефонный разговор Порошенко с Меркель



— Госпожа Меркель! Госпожа Меркель! На Донбассе появились русские войска!



— Герр Питер, я не понимаю, чем вы так возбуждены? Вы же постоянно говорили, что они там есть?



— Да, я ГОВОРИЛ. Но теперь они там ПОЯВИЛИСЬ!



— Пит, я не совсем понимаю ваш английский, может, перейдем на русский?



— Нi!



— Тогда я просто не понимаю, чего вы кипятитесь. Мы уже комплектуем состав международной комиссии, которая будет наблюдать за выводом российских войск с Донбасса. Через неделю она начнет свою работу.



— Неделю?! Да за неделю русские до Киева дойдут!



— Ваши герои четыре года сдерживают натиск российских войск. Неужели они несколько дней не выдержат? Или… Вы нас всё время… обманывали? О, как это мерзко!



— Фрау, фрау Меркель! — Порошенко мысленно упал на колени. — Я не обманывал, конечно наши герои выдержат, но нельзя ли... поскорее?



Отняв замолчавшую трубку от уха, он несколько секунд непонимающе смотрел на неё, и «разродился»:



— Вот стерва!



Судьбоносное решение



Походив по кабинету, Порошенко быстрым шагом подошел к столу и нажал кнопку. Вошел секретарь.



— Передайте мой приказ всем войскам: держаться, держаться, держаться. Сражаться до последней капли крови, до последнего патрона, до последнего солдата. Свобода или смерть! И… подготовьте к вылету мой личный самолет. Мне с семьей срочно нужно в Лондон. Запад с подачи Киева постоянно настаивает на выводе российских войск с Донбасса. И никто не думает, что будет, если они там действительно появятся. Бойтесь своих желаний!Порошенко стоял на трибуне и тряс флагом ЕС.— Россия должна вывести свои войска с Донбасса! Как только 5.000 путинских головорезов покинут многострадальную землю Украины, на неё снизойдут мир и божья благодать! Заработают фабрики и заводы, наполняя государственную казну, повысятся пенсии и зарплаты, исчезнут коррупция и преступность. Вернувшиеся из АТО бойцы добровольческих батальонов встанут за станки, сядут за рычаги комбайнов. Весь мир поразится экономическому взлету и величию Украины!Единственным препятствием к украинскому экономическому чуду являются бесчисленные путинские орды на Донбассе. От имени многострадального народа Украины я обращаюсь к мировому сообществу: если вы хотите получить назад выданные нам кредиты, почешитесь и потребуйте от Москвы вывести свои войска с Донбасса. Иначе вы шиш что от нас получите!— Гутен морген, Вальдемар!— И вам… гутен морг, — буркнул Путин.— Обращаюсь к вам от имени всего мирового сообщества. Вся прогрессивная общественность обеспокоена очередным всплеском насилия со стороны прибывших мигрантов. Они перешли все мыслимые и немыслимые границы! Работать не хотят, пристают к нашим женщинам, гадят в подъездах и лифтах. С этим пора кончать!— Понимаю и сочувствую.— Тогда немедленно выведите свои войска с территории Донбасса! Вы слышите, немедленно! 5.000 солдат, 1.000 танков, 2.000 орудий и 500 самолетов должны вернуться обратно в Россию. И учтите, ваши уловки «нас-там-нет» больше не пройдут! Мы организуем международную комиссию, которая будет наблюдать за процедурой вывода войск. Мы сочтем каждого солдата, каждый танк, каждый самолет! И мы не успокоимся, пока своими глазами не увидим, как последняя полевая кухня пересечет российско-украинскую границу. Всё!Трубка запищала короткими гудками.Путин положил трубку и виновато посмотрел на Шойгу.— Сергей Кужугетович, я прошу вас организовать вывод российских войск с Донбасса. 5 тыс. бойцов, 1 тыс. танков, ну, короче, всё по списку, вы слышали. Наши войска с Донбасса должны быть выведены, и наши западные партнеры должны это видеть.— Владимир Владимирович! Да где я наши войска на Донбассе возьму? Пехоту, артиллерию, авиацию? Да еще в таких количествах? Округа обдирать?— Не знаю! Вы министр обороны или я? Крутитесь как хотите, но чтобы через неделю на Донбассе были и люди и техника в необходимых количествах, которые мы могли бы вывести и показать вывод всему миру. Выполняйте.— Аллё, Прокопенко? Завтра к тебе прибудет десантный батальон, танковая рота и артбатарея. Прими и размести.— К наступлению готовимся?— Я те дам наступление! Это россияне. Ровно на неделю, может и того меньше. Поступают под твою опеку. В боях не использовать. Всё понятно?— Понятно, — с досадой протянул офицер.— И еще. С завтрашнего дня над линией разграничения начнут летать штурмовики. Ты своих предупреди, чтобы с дуру палить по ним не начали – это наши.— Предупрежу.Прокопенко положил трубку на рычаг и несколько секунд молчал, думал. Но вот в его глазах загорелся хитрый хохляцкий огонёк.— Ты что натворил, Прокопенко?! – гремело в телефоне. — Тебе была дана команда «принять и разместить». Ты какого черта на передовую их послал?!— А у меня тыла нет, у меня всюду передовая! – огрызнулся Прокопенко.— Да хоть понимаешь, что может случиться?! – вопила трубка.— А что такого может случиться? – изобразил из себя ничего непонимающего Прокопенко.— Так вот: немедленно…— А? Что? Повторите! Ничего не слышу! – и Прокопенко начал усиленно дуть в трубку.* * *— Прокопенко! Что у тебя там за пальба?!— Нацики выпустили несколько снарядов, как обычно, а россияне, черт его знает с чего, ответный огонь открыли. Хорошо кроют, черти, снарядов не жалеют.— Какой на хрен «ответный огонь»?! У нас же перемирие!— А россиянам кто-то объяснял, что такое «укропское перемирие»? – выругался Прокопенко. — Они видимо решили, что укры в наступление пошли и, как положено, открыли заградительный огонь…— Немедленно прекратить огонь! Ты слышишь, немедленно!— А? Что? Повторите! Ничего не слышу! – прокричал в трубку Прокопенко и с деланным недовольством посмотрел на своего начальника связи, — что у тебя со связью? Постоянно пропадает.— Ага, — съязвил начальник связи, — как у тебя неудобные разговоры с начальством, так вечно со связью неполадки начинаются…* * *— Крымов? Это Прокоп. Выгони свои коробочки к линии разграничения. Я приказ знаю, но я же не прошу тебя линию пересекать, просто подойди к ней максимально близко, лады? Ну, спасибо.— Алло, Мальцев? Привет крылатой гвардии! Это Прокоп. У твоих орлов нет желания полетать сегодня? Уже летали? Так пусть ещё полетают, тебе что, керосина жалко? Да, да, очень, очень прошу. Ну, спасибо!* * *Где-то наверху грохнуло, и с потолка блиндажа посыпалась земля. Капитан ВСУ рефлекторно пригнулся.— Пан капитан, пан капитан! — У вбежавшего в блиндаж бойца глаза были каждый величиной с хлебный каравай. — Противник открыл ураганный артиллерийский огонь! Несём потери! Идут танки! И самолеты!!!«И какая сволочь сегодня с утра решила в войнушку поиграть, москалей подразнить? – с досадой думал пан капитан, — у кого руки чесались? Найду и лично чесалки повыдергиваю».Наверху снова громыхнуло, и пан капитан мысленно добавил: «Если только жив останусь».— Госпожа Меркель! Госпожа Меркель! На Донбассе появились русские войска!— Герр Питер, я не понимаю, чем вы так возбуждены? Вы же постоянно говорили, что они там есть?— Да, я ГОВОРИЛ. Но теперь они там ПОЯВИЛИСЬ!— Пит, я не совсем понимаю ваш английский, может, перейдем на русский?— Нi!— Тогда я просто не понимаю, чего вы кипятитесь. Мы уже комплектуем состав международной комиссии, которая будет наблюдать за выводом российских войск с Донбасса. Через неделю она начнет свою работу.— Неделю?! Да за неделю русские до Киева дойдут!— Ваши герои четыре года сдерживают натиск российских войск. Неужели они несколько дней не выдержат? Или… Вы нас всё время… обманывали? О, как это мерзко!— Фрау, фрау Меркель! — Порошенко мысленно упал на колени. — Я не обманывал, конечно наши герои выдержат, но нельзя ли... поскорее?Отняв замолчавшую трубку от уха, он несколько секунд непонимающе смотрел на неё, и «разродился»:— Вот стерва!Походив по кабинету, Порошенко быстрым шагом подошел к столу и нажал кнопку. Вошел секретарь.— Передайте мой приказ всем войскам: держаться, держаться, держаться. Сражаться до последней капли крови, до последнего патрона, до последнего солдата. Свобода или смерть! И… подготовьте к вылету мой личный самолет. Мне с семьей срочно нужно в Лондон. Автор: Klim Podkova Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 85 Источник Похожие новости Майский "суперуказ" без восторженных придыханий Военные раскрыли план удара по России с юга ЭТА больше нет

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