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Последний приказ перед вылетом в Лондон
12 мая 2018, 06:39 • 85 • Аналитика
Запад с подачи Киева постоянно настаивает на выводе российских войск с Донбасса. И никто не думает, что будет, если они там действительно появятся. Бойтесь своих желаний!
Речь Порошенко в Брюсселе
Порошенко стоял на трибуне и тряс флагом ЕС.
— Россия должна вывести свои войска с Донбасса! Как только 5.000 путинских головорезов покинут многострадальную землю Украины, на неё снизойдут мир и божья благодать! Заработают фабрики и заводы, наполняя государственную казну, повысятся пенсии и зарплаты, исчезнут коррупция и преступность. Вернувшиеся из АТО бойцы добровольческих батальонов встанут за станки, сядут за рычаги комбайнов. Весь мир поразится экономическому взлету и величию Украины!
Единственным препятствием к украинскому экономическому чуду являются бесчисленные путинские орды на Донбассе. От имени многострадального народа Украины я обращаюсь к мировому сообществу: если вы хотите получить назад выданные нам кредиты, почешитесь и потребуйте от Москвы вывести свои войска с Донбасса. Иначе вы шиш что от нас получите!
Телефонный разговор Меркель с Путиным
— Гутен морген, Вальдемар!
— И вам… гутен морг, — буркнул Путин.
— Обращаюсь к вам от имени всего мирового сообщества. Вся прогрессивная общественность обеспокоена очередным всплеском насилия со стороны прибывших мигрантов. Они перешли все мыслимые и немыслимые границы! Работать не хотят, пристают к нашим женщинам, гадят в подъездах и лифтах. С этим пора кончать!
— Понимаю и сочувствую.
— Тогда немедленно выведите свои войска с территории Донбасса! Вы слышите, немедленно! 5.000 солдат, 1.000 танков, 2.000 орудий и 500 самолетов должны вернуться обратно в Россию. И учтите, ваши уловки «нас-там-нет» больше не пройдут! Мы организуем международную комиссию, которая будет наблюдать за процедурой вывода войск. Мы сочтем каждого солдата, каждый танк, каждый самолет! И мы не успокоимся, пока своими глазами не увидим, как последняя полевая кухня пересечет российско-украинскую границу. Всё!
Трубка запищала короткими гудками.
Путин и Шойгу
Путин положил трубку и виновато посмотрел на Шойгу.
— Сергей Кужугетович, я прошу вас организовать вывод российских войск с Донбасса. 5 тыс. бойцов, 1 тыс. танков, ну, короче, всё по списку, вы слышали. Наши войска с Донбасса должны быть выведены, и наши западные партнеры должны это видеть.
— Владимир Владимирович! Да где я наши войска на Донбассе возьму? Пехоту, артиллерию, авиацию? Да еще в таких количествах? Округа обдирать?
— Не знаю! Вы министр обороны или я? Крутитесь как хотите, но чтобы через неделю на Донбассе были и люди и техника в необходимых количествах, которые мы могли бы вывести и показать вывод всему миру. Выполняйте.
В ЛДНР
— Аллё, Прокопенко? Завтра к тебе прибудет десантный батальон, танковая рота и артбатарея. Прими и размести.
— К наступлению готовимся?
— Я те дам наступление! Это россияне. Ровно на неделю, может и того меньше. Поступают под твою опеку. В боях не использовать. Всё понятно?
— Понятно, — с досадой протянул офицер.
— И еще. С завтрашнего дня над линией разграничения начнут летать штурмовики. Ты своих предупреди, чтобы с дуру палить по ним не начали – это наши.
— Предупрежу.
Прокопенко положил трубку на рычаг и несколько секунд молчал, думал. Но вот в его глазах загорелся хитрый хохляцкий огонёк.
Авантюрист Прокопенко
— Ты что натворил, Прокопенко?! – гремело в телефоне. — Тебе была дана команда «принять и разместить». Ты какого черта на передовую их послал?!
— А у меня тыла нет, у меня всюду передовая! – огрызнулся Прокопенко.
— Да хоть понимаешь, что может случиться?! – вопила трубка.
— А что такого может случиться? – изобразил из себя ничего непонимающего Прокопенко.
— Так вот: немедленно…
— А? Что? Повторите! Ничего не слышу! – и Прокопенко начал усиленно дуть в трубку.
* * *
— Прокопенко! Что у тебя там за пальба?!
— Нацики выпустили несколько снарядов, как обычно, а россияне, черт его знает с чего, ответный огонь открыли. Хорошо кроют, черти, снарядов не жалеют.
— Какой на хрен «ответный огонь»?! У нас же перемирие!
— А россиянам кто-то объяснял, что такое «укропское перемирие»? – выругался Прокопенко. — Они видимо решили, что укры в наступление пошли и, как положено, открыли заградительный огонь…
— Немедленно прекратить огонь! Ты слышишь, немедленно!
— А? Что? Повторите! Ничего не слышу! – прокричал в трубку Прокопенко и с деланным недовольством посмотрел на своего начальника связи, — что у тебя со связью? Постоянно пропадает.
— Ага, — съязвил начальник связи, — как у тебя неудобные разговоры с начальством, так вечно со связью неполадки начинаются…
* * *
— Крымов? Это Прокоп. Выгони свои коробочки к линии разграничения. Я приказ знаю, но я же не прошу тебя линию пересекать, просто подойди к ней максимально близко, лады? Ну, спасибо.
— Алло, Мальцев? Привет крылатой гвардии! Это Прокоп. У твоих орлов нет желания полетать сегодня? Уже летали? Так пусть ещё полетают, тебе что, керосина жалко? Да, да, очень, очень прошу. Ну, спасибо!
* * *
Где-то наверху грохнуло, и с потолка блиндажа посыпалась земля. Капитан ВСУ рефлекторно пригнулся.
— Пан капитан, пан капитан! — У вбежавшего в блиндаж бойца глаза были каждый величиной с хлебный каравай. — Противник открыл ураганный артиллерийский огонь! Несём потери! Идут танки! И самолеты!!!
«И какая сволочь сегодня с утра решила в войнушку поиграть, москалей подразнить? – с досадой думал пан капитан, — у кого руки чесались? Найду и лично чесалки повыдергиваю».
Наверху снова громыхнуло, и пан капитан мысленно добавил: «Если только жив останусь».
Телефонный разговор Порошенко с Меркель
— Госпожа Меркель! Госпожа Меркель! На Донбассе появились русские войска!
— Герр Питер, я не понимаю, чем вы так возбуждены? Вы же постоянно говорили, что они там есть?
— Да, я ГОВОРИЛ. Но теперь они там ПОЯВИЛИСЬ!
— Пит, я не совсем понимаю ваш английский, может, перейдем на русский?
— Нi!
— Тогда я просто не понимаю, чего вы кипятитесь. Мы уже комплектуем состав международной комиссии, которая будет наблюдать за выводом российских войск с Донбасса. Через неделю она начнет свою работу.
— Неделю?! Да за неделю русские до Киева дойдут!
— Ваши герои четыре года сдерживают натиск российских войск. Неужели они несколько дней не выдержат? Или… Вы нас всё время… обманывали? О, как это мерзко!
— Фрау, фрау Меркель! — Порошенко мысленно упал на колени. — Я не обманывал, конечно наши герои выдержат, но нельзя ли... поскорее?
Отняв замолчавшую трубку от уха, он несколько секунд непонимающе смотрел на неё, и «разродился»:
— Вот стерва!
Судьбоносное решение
Походив по кабинету, Порошенко быстрым шагом подошел к столу и нажал кнопку. Вошел секретарь.
— Передайте мой приказ всем войскам: держаться, держаться, держаться. Сражаться до последней капли крови, до последнего патрона, до последнего солдата. Свобода или смерть! И… подготовьте к вылету мой личный самолет. Мне с семьей срочно нужно в Лондон.
Автор: Klim Podkova
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