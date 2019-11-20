Последний парад в Бресте • 205 • Аналитика

Минутка истории

И наконец пара слов о фальсификации истории и, в частности, «русского мира». Вот хоть бы разок услышать от защитников истории их оценку совместного парада в Бресте в 1939 году гитлеровских войск под командованием Гудериана и сталинских под командованием Кривошеина. После совместной оккупации Польши этот парад был чем? Историей или её фальсификацией?



Вопрос такой вот: жёсткий и конкретный. Про «оккупацию Польши». Вопрос задаётся в конце замечательной статьи «Посла ушли, а русский мир остался». Задаёт его очередной белорусский оппозиционер и колумнист Владимир Подгол. И, значит, очень он хочет услышать «оценку». Спрашивали — отвечаем. Только неожиданно отвечаем. Внезапно так, непредсказуемо.





Беда автора вопроса в том, что он сам даже не понимает, что конкретно он спрашивает. И дело даже не в том, что никакого «парада» не было и быть не могло (РККА командовали не совсем идиоты и на такое действо сами бы не решились никогда). Проблема именно в политической направленности вопроса, которую сам автор не до конца осознаёт.



После 1939-го Белоруссия была «сшита» из двух кусков. Это, простите, исторический факт. «В 1937-39 годах разрабатывался и начал реализовываться проект переноса столицы в Могилёв, так как Минск находился в 30 км от границы». Вот такие у нас «пироги». Граница проходила вплотную к славному городу Минску. А потом её отодвинули. В 39-м. И БССР стала куда как больше. Естественно, полякам это вряд ли могло понравиться. В Европе вообще не так много свободной земли, как думают белорусские публицисты.



И, естественно, у поляков неизбежно должны были возникнуть претензии. Понятно, что в эпоху СССР и ПНР предъявлять их было достаточно сложно. Но времена меняются, на карте появляется «независимая Беларусь» и… и начинается полный цирк. Уже неоднократно отмечал полное и категорическое отсутствие интереса белорусского руководства к армейскому строительству. А подобное строительство — это прежде всего деньги. Надо платить людям, надо покупать технику и ГСМ к ней, много чего надо.



То есть наличие серьёзных расходов на армию резко меняло бы и структуру бюджета, и уровень жизни в «новой, независимой республике». Армия — это всегда очень и очень дорого. Лукашенко — это популист (изначально). Поэтому такие вот расходы были ему абсолютно неинтересны. Рассуждать о независимости с высокой трибуны — это легко и приятно. Создавать современную боеспособную армию — долго, дорого и сложно. Поэтому армией просто-напросто не заморачивались все эти годы (в «уникальную экономическую модель» она просто-напросто не вписывалась).



Но мало того. Началась «ревизия истории» и разоблачение «советских преступлений». А вот тут начинается самая «мякотка». Не было никакой Белоруссии до БССР. Вот такие дела. Тут почти как с Украиной (но не как с Арменией!): БССР — это продукт творчества советских политиков и картографов. Как, впрочем, и УССР. Такие дела, никто не виноват.



«Второе укрупнение БССР произошло 28 декабря 1926 г., когда в ее состав были переданы Гомельский и Речицкий уезды Гомельской губернии. В результате этого территория БССР стала 125 854 кв. км, а численность населения достигла почти 5 млн человек». «Значительное увеличение территории Беларуси произошло после т.н. освободительного похода РККА в Западную Беларусь, начавшегося 17 сентября 1939 г. 2 ноября был принят Закон «О включении Западной Белоруссии в состав Союза Советских Социалистических Республик и воссоединении ее с Белорусской Советской Социалистической Республикой». В результате территория БССР увеличилась до 225 600 кв. км, а численность населения — до 10,239 млн человек».

(Wiki.)



Такие вот дела: и территория, и население Белоруссии (именно Белоруссии, а какие войны выиграла страна Беларусь?) после сентября 39-го выросли практически в 2 раза! Интересно, да? То есть позиция современной белорусской прессы, «осуждающей» «нападение на Польшу», выглядит достаточно странно, если не сказать дико. Кстати, и официально «воссоединение» в Беларуси как-то не сильно празднуется.



Все мы родом из СССР

Вообще, «отказ от СССР» в случае Минска выглядит весьма нелепо. «Сохранённая промышленность» — это наследие СССР, и А.Г. Лукашенко к ней абсолютно никакого отношения не имеет. Сохранить же что-то после 91-го без российского рынка и российской помощи было бы нереально.



Но и сама территория Белоруссии — это продукт административных (и внешнеполитических!) решений СССР. Позиция, что «и так всем понятно, что это всё Беларусь», отдаёт откровенной наивностью — белорусская армия пока не то что войны, а ни одного сражения не выиграла и вряд ли когда-то выиграет. Попытка отречься от советской истории, сохраняя при этом советскую территорию, — занятие весьма сомнительное.



До 91-го границы БССР существовали в рамках сверхдержавы. На страже границ БССР стояла просто чудовищная мощь, способная стереть жизнь на планете (и не один раз), а потому они были нерушимы. К хорошему привыкаешь быстро. После 91-го ситуация радикально развернулась. СССР больше нет. И белорусские границы больше не находятся под патронажем сверхдержавы. Заменить же советский ракетно-ядерный потенциал застенчивой улыбкой главы белорусского МИДа господина Макея вряд ли получиться.





В своё время автор книги «Почему Россия не Америка» откровенно потешался над тогдашней российской концепцией «святых 90-х», над тем, что «все дураки и тратятся на армию, а мы умнее всех, и армия нам не нужна», и «московскими интеллигентами, считающими, что им принадлежат ресурсы Дальнего Востока» (абсолютно безумная идея). Отвечая, что «нет армии — нет ресурсов» и «этот мир достаточно жесток к слабым».



Если что, то вопросы оборонного строительства (и развала) в последние 10 лет активнейшим образом обсуждаются на страницах российской прессы. «ВО» — яркий пример как раз этой тенденции. И это не мода, и не изыск, не желание «поиграться в танчики». Просто до людей дошло, что без обороноспособности не будет ничего. Когда вопрос портянки vs. носки становится одной из главных тем в национальном масштабе, это о многом свидетельствует.



Агрессивная имперская Россия как антипод маленькой европейской неконфликтной Беларуси — это всего лишь красивая легенда. И бельгийцы, и голландцы, и швейцарцы, и датчане имели просто гигантские геополитические проблемы с соседями. Сытая и культурная европейская жизнь предполагает периодические грабёж и резню проигравших. Просто-напросто в Беларуси активно «прячется» собственная несамостоятельность и зависимость от России.



Полесская Швейцария

С первого взгляда — типа «почти Швейцария», но если присмотреться повнимательней… белорусская экономика нежизнеспособна без российского рынка (куда белорусов никто не обязан пускать). Белоруссия полностью нежизнеспособна без российских нефти и газа, продаваемых со скидкой, по трубопроводам. Белоруссия и близко не подошла к созданию мощной, современной армии, способной защищать национальные границы. Простите, а где эта самая «независимость»?



«Европейская и неконфликтная Беларусь» может существовать только пока её кормит и защищает «агрессивная имперская Россия». Но говорить об этом «не принято». Вообще-то, громадное количество углеводородов, которое потребляет бедная и отсталая РБ, — это весьма ценный ресурс. А за ресурсы в этом жестоком мире принято бороться. Каковы шансы РБ в подобной борьбе? За рынки сбыта тоже принято бороться. Кстати, именно борьба за сырьё и рынки сбыта и послужили причиной двух мировых войн (одной из основных причин). Так каковы шансы Беларуси добыть себе рынки и ресурсы? Самостоятельно?



В рамках границ РБ нет ни достаточных для индустриального общества ресурсов, ни большого самостоятельного рынка, но и само по себе «сохранение этих границ» находится под большим и большим вопросом. Этот мир достаточно жесток к слабым. Увы. То, что на карте Европы должна присутствовать Беларусь (и именно в тех границах, в которых она сегодня обозначена), очевидно только для самих белорусов, но ни для кого больше.



И границы Франции, и границы Турции, и даже границы Швейцарии определялись в ходе многочисленных войн. Совсем недавно мы имели пример разгрома СФРЮ и «деления» ЧССР. Никто из тех, кто рассуждает о территориальной целостности Украины, не заикается про это в отношении Сирии или Сербии. То есть границы вполне себе подвижны.



Запад зависит от России. Кто виноват?

Маленький гигант

Сразу после минских переговоров по Донбассу белорусское руководство было охвачено манией величия в области «донорства в области европейской безопасности». Нет, быть донором — это хорошо! Это просто здорово, когда у тебя самого этой самой безопасности, как гуталина у дяди кота Матроскина. Маленькая, бедная и социально нестабильная Беларусь, современной армии не имеющая, таким донором быть не может по определению.



Все пропагандисты концепции «донорства» игнорировали тот простой факт, что без России и Путина никто бы в Минск просто не поехал. Беда белорусских политиков в том, что они постоянно путают свою шерсть с российской. Природные ресурсы России и российский рынок — это собственность России, но никого больше. И никакого отношения всё это к Минску не имеет. То же самое касается военно-политических возможностей РФ. Минск-1 и Минск-2 — это встреча лидеров «больших» держав. А не потому что Минск — «файно мисто».



Военно-политические же возможности РБ в современном мире очень невелики. И затевать разговор о «сталинских преступлениях» и «нападении на Польшу» — это очень плохая идея. Опасная идея. Опасная для той самой «белорусской государственности». Почему? Да долго объяснять. Забавно получается — хвост виляет собакой: белорусам так долго растолковывали, что Польша — это хорошо, а Россия — плохо, что это уже входит во вполне очевидное противоречие с сохранением белорусской государственности.



«Креативный салат — ошибка сапёра». Когда-то давно белорусские элиты пришли к консенсусу, что идеология РБ должна быть антироссийской. Ну, и не мудрствуя лукаво… что там у нас рядом? Член ЕС и НАТО — Польша! Значит русофобской и пропольской. Не от большого ума, кстати, сей выбор был сделан, потому как половина территории современной РБ — это как раз то, что отнял «плохой» Сталин у «хорошей» Польши.



Не раз и не два было говорено, что разрыв с Россией смертелен для белорусской экономики, но и для белорусской геополитической модели он смертелен. Для сохранения территориальной целостности РБ идеология может быть только одна: Сталин — хорошо, сентябрь 39-го — хорошо, РККА — просто здорово. Молотов — Риббентроп — чудесный договор! Или возникают большие вопросы. Серьёзные вопросы. И вопросы именно к Минску (РБ — независимая держава!), а не к Москве (у России нет территорий, полученных по Пакту).



Внезапное решение сложных проблем

И кажется, белорусы не до конца понимают всей серьёзности ситуации. Это как с 10 миллиардами долларов компенсации за российский налоговый маневр. РБ внезапно захотела получить 10 миллиардов российских денег просто так: сразу и за красивые глаза. То есть страна как бы независима, но почему-то финансировать её оказалась должна Россия. При этом интересен белорусский подход: разговоры о налоговом маневре, подготовка к нему и его реализация идут уже очень давно.



Но до последнего момента Минск делает вид, что «независимой РБ» это не очень интересно. И буквально в последний момент они с честными глазами требуют 10 миллиардов. И никакой политики — так, мелкий экономический вопрос. Как мы знаем, война в Сирии/на Донбассе грохотала параллельно с подготовкой вот этого самого налогового маневра. И в одной, и в другой стране официальный Минск сохранял свободу рук и дистанцировался от России (мы независимая страна и сами определяем свою внешнюю политику!). А потом внезапно: дядя, дай десять миллиардов! Россия или США? Каким путем пойдёт современная Африка



С 40 истребителями было примерно то же самое, когда (и только когда) развал ВВС и ПВО РБ стал вполне очевиден: дядя, дай 40 истребителей! То есть «секрет» суверенитета РБ — это умение «грамотно» работать с «внешними ресурсами». И никто по итогам не спрашивает: «Что у нас с армией?» Люди интересуются безвозмездной передачей «Сушек». В экономике? Люди сидят и трудолюбиво ждут 10 миллиардов «компенсации».



Боюсь, что в вопросе обеспечения «нерушимости белорусских границ» — ситуация один в один. До последнего момента будут иметь место интриги, провокации и полностью самоубийственная политика, а в последний момент… Россия обязана «бежать и всех спасать». «А мы думали, мы союзники». Такая вот волшебная фраза.



«Донбасский вариант», он как раз имеет место быть в случае Беларуси. Кстати, автору это не сразу стало понятно, т. к. оно не со стороны России. А вот со стороны Польши — вполне (т. е. скорее румынско-молдавский)… Как известно, молодые белорусы массой получают так называемую «карту поляка», при этом госорганы «независимой РБ» это никак не напрягает. Про угрозу со стороны «имперской России» пишут в белпрессе постоянно, а вот про Польшу — только хорошее. Не совсем, знаете, понятно, чего власти Беларуси таким образом хотят добиться.



В условиях развала белорусской экономики и категорической непопулярности белорусской политической системы. А если добавить к этому настырную и откровенно антигосударственную пропаганду о нападении в 39-м «плохой России» на «хорошую Польшу», то картина лет через 5 будет просто адская. Режим Лукашенко не считается легитимным в Европе и тем более в США. «Последний диктатор Европы». Что означает, что, в принципе, любые антибелорусские действия будут Западом поддержаны при необходимости.



Как это будет выглядеть, мы можем видеть на примере Сирии, Ливии, Югославии, Ирака, Украины. Не надо иллюзий — вследствие нелегитимности режима у Лукашенко в случае чего просто не будет дипломатических средств борьбы. Глава МИД РБ господин Макей может делать очень серьёзное лицо, но от него мало что зависит в плане безопасности страны. Почему-то белорусам активно внушают необоснованные иллюзии, что их страна — это что-то типа Финляндии или Австрии.



Подход «интересный»:

— Ну вы же не хотите войны?

— Не хотим!

— Вы хотите жить как в Финляндии или Австрии?

— Очень!



Розовые мечты и свинцово-серая реальность

Хотеть можно что угодно, на реальность это не влияет никак. Белорусы могут сколько угодно жить в некоей «виртуальной Австрии», но с первыми же залпами новой войны все иллюзии рухнут (как рухнули надежды на некое «уникальное социальное государство»). Если что, то югославы были вполне себе нейтральны и ни с кем воевать не хотели. Если что, Польша и Беларусь по всем параметрам полностью несопоставимы. Начать с того, что у поляков есть армия. Большая и современная (по сравнению с РБ). Польша — полноправный член НАТО и ЕС и «привилегированный союзник США в Восточной Европе». И экономика у неё не чета белорусской. И (как вишенка на торте!) молодые белорусы мечтают о «карте поляка».



Знаете, как говорится, не надо искать злой умысел там, где всё объясняется чем-то другим. Основой экономики независимой РБ были сделаны советские промгиганты и советские колхозы. В госсобственности. 25 лет в них закачивали гигантские деньги, но отдачи они так и не дали. Но не со зла же это делалось? Просто по-другому не умели или не хотели. И даже когда тупик (рубеж 00-х и 10-х) стал очевиден, то ничего менять уже не стали. И потом из «независимой страны» внезапно звучит «просьба» (весьма похожая на требование) о 10 миллиардах (иначе уже голод и крах).



Похоже, что с геополитикой творится что-то подобное. Люди просто не понимают последствий своих решений, и они не будут их понимать, пока в них «не упрутся», а потом будет уже поздно. Это как после 91-го в Польше, Литве, России и на Украине проводится приватизация и переход к рыночной экономике. По-разному и с разным результатом… а вот белорусы с 94-го года сидят и чего-то ждут. Четверть века. При том, что все соседи уходят от госмодели экономики. Все, без исключения. А белорусы всё это время сидели и чего-то ждали… а потом внезапно обнаружилось… Топить или возвращать? Кто под кого прогнулся?



Но буквально до самого последнего момент белорусские политики и комментаторы делали очень умные лица, когда разговор заходил об их «уникальной экономической модели». С «уникальной геополитической моделью» ситуация чем-то схожая. Белорусское руководство (не отказываясь от Союзного государства и ОДКБ) практически открыто объявило устами господина Макея (глава МИДа) городу и миру о своём «нейтралитете». Параллельно с этим поляки и американцы перебрасывают войска на восток… параллельно с этим белпресса открыто обсуждает «агрессию Сталина против Польской республики» и «преступный пакт Молотова — Рибентроппа». И параллельно с этим та же пресса открыто оплёвывает современную российскую и «несовременную» сталинскую политику.



Знаете, что самое смешное? При этом белорусы в массе своей абсолютно убеждены, что лично им ничего не грозит. По крайней мере с Запада.



Вопрос такой вот: жёсткий и конкретный. Про «оккупацию Польши». Вопрос задаётся в конце замечательной статьи «Посла ушли, а русский мир остался». Задаёт его очередной белорусский оппозиционер и колумнист Владимир Подгол. И, значит, очень он хочет услышать «оценку». Спрашивали — отвечаем. Только неожиданно отвечаем. Внезапно так, непредсказуемо.Беда автора вопроса в том, что он сам даже не понимает, что конкретно он спрашивает. И дело даже не в том, что никакого «парада» не было и быть не могло (РККА командовали не совсем идиоты и на такое действо сами бы не решились никогда). Проблема именно в политической направленности вопроса, которую сам автор не до конца осознаёт.После 1939-го Белоруссия была «сшита» из двух кусков. Это, простите, исторический факт. «В 1937-39 годах разрабатывался и начал реализовываться проект переноса столицы в Могилёв, так как Минск находился в 30 км от границы». Вот такие у нас «пироги». Граница проходила вплотную к славному городу Минску. А потом её отодвинули. В 39-м. И БССР стала куда как больше. Естественно, полякам это вряд ли могло понравиться. В Европе вообще не так много свободной земли, как думают белорусские публицисты.И, естественно, у поляков неизбежно должны были возникнуть претензии. Понятно, что в эпоху СССР и ПНР предъявлять их было достаточно сложно. Но времена меняются, на карте появляется «независимая Беларусь» и… и начинается полный цирк. Уже неоднократно отмечал полное и категорическое отсутствие интереса белорусского руководства к армейскому строительству. А подобное строительство — это прежде всего деньги. Надо платить людям, надо покупать технику и ГСМ к ней, много чего надо.То есть наличие серьёзных расходов на армию резко меняло бы и структуру бюджета, и уровень жизни в «новой, независимой республике». Армия — это всегда очень и очень дорого. Лукашенко — это популист (изначально). Поэтому такие вот расходы были ему абсолютно неинтересны. Рассуждать о независимости с высокой трибуны — это легко и приятно. Создавать современную боеспособную армию — долго, дорого и сложно. Поэтому армией просто-напросто не заморачивались все эти годы (в «уникальную экономическую модель» она просто-напросто не вписывалась).Но мало того. Началась «ревизия истории» и разоблачение «советских преступлений». А вот тут начинается самая «мякотка». Не было никакой Белоруссии до БССР. Вот такие дела. Тут почти как с Украиной (но не как с Арменией!): БССР — это продукт творчества советских политиков и картографов. Как, впрочем, и УССР. Такие дела, никто не виноват.(Wiki.)Такие вот дела: и территория, и население Белоруссии (именно Белоруссии, а какие войны выиграла страна Беларусь?) после сентября 39-го выросли практически в 2 раза! Интересно, да? То есть позиция современной белорусской прессы, «осуждающей» «нападение на Польшу», выглядит достаточно странно, если не сказать дико. Кстати, и официально «воссоединение» в Беларуси как-то не сильно празднуется.Вообще, «отказ от СССР» в случае Минска выглядит весьма нелепо. «Сохранённая промышленность» — это наследие СССР, и А.Г. Лукашенко к ней абсолютно никакого отношения не имеет. Сохранить же что-то после 91-го без российского рынка и российской помощи было бы нереально.Но и сама территория Белоруссии — это продукт административных (и внешнеполитических!) решений СССР. Позиция, что «и так всем понятно, что это всё Беларусь», отдаёт откровенной наивностью — белорусская армия пока не то что войны, а ни одного сражения не выиграла и вряд ли когда-то выиграет. Попытка отречься от советской истории, сохраняя при этом советскую территорию, — занятие весьма сомнительное.До 91-го границы БССР существовали в рамках сверхдержавы. На страже границ БССР стояла просто чудовищная мощь, способная стереть жизнь на планете (и не один раз), а потому они были нерушимы. К хорошему привыкаешь быстро. После 91-го ситуация радикально развернулась. СССР больше нет. И белорусские границы больше не находятся под патронажем сверхдержавы. Заменить же советский ракетно-ядерный потенциал застенчивой улыбкой главы белорусского МИДа господина Макея вряд ли получиться.В своё время автор книги «Почему Россия не Америка» откровенно потешался над тогдашней российской концепцией «святых 90-х», над тем, что «все дураки и тратятся на армию, а мы умнее всех, и армия нам не нужна», и «московскими интеллигентами, считающими, что им принадлежат ресурсы Дальнего Востока» (абсолютно безумная идея). Отвечая, что «нет армии — нет ресурсов» и «этот мир достаточно жесток к слабым».Если что, то вопросы оборонного строительства (и развала) в последние 10 лет активнейшим образом обсуждаются на страницах российской прессы. «ВО» — яркий пример как раз этой тенденции. И это не мода, и не изыск, не желание «поиграться в танчики». Просто до людей дошло, что без обороноспособности не будет. Когда вопрос портянки vs. носки становится одной из главных тем в национальном масштабе, это о многом свидетельствует.Агрессивная имперская Россия как антипод маленькой европейской неконфликтной Беларуси — это всего лишь красивая легенда. И бельгийцы, и голландцы, и швейцарцы, и датчане имели просто гигантские геополитические проблемы с соседями. Сытая и культурная европейская жизнь предполагает периодические грабёж и резню проигравших. Просто-напросто в Беларуси активно «прячется» собственная несамостоятельность и зависимость от России.С первого взгляда — типа «почти Швейцария», но если присмотреться повнимательней… белорусская экономика нежизнеспособна без российского рынка (куда белорусов никто не обязан пускать). Белоруссия полностью нежизнеспособна без российских нефти и газа, продаваемых со скидкой, по трубопроводам. Белоруссия и близко не подошла к созданию мощной, современной армии, способной защищать национальные границы. Простите, а где эта самая «независимость»?«Европейская и неконфликтная Беларусь» может существовать только пока её кормит и защищает «агрессивная имперская Россия». Но говорить об этом «не принято». Вообще-то, громадное количество углеводородов, которое потребляет бедная и отсталая РБ, — это весьма ценный ресурс. А за ресурсы в этом жестоком мире принято бороться. Каковы шансы РБ в подобной борьбе? За рынки сбыта тоже принято бороться. Кстати, именно борьба за сырьё и рынки сбыта и послужили причиной двух мировых войн (одной из основных причин). Так каковы шансы Беларуси добыть себе рынки и ресурсы? Самостоятельно?В рамках границ РБ нет ни достаточных для индустриального общества ресурсов, ни большого самостоятельного рынка, но и само по себе «сохранение этих границ» находится под большим и большим вопросом. Этот мир достаточно жесток к слабым. Увы. То, что на карте Европы должна присутствовать Беларусь (и именно в тех границах, в которых она сегодня обозначена), очевидно только для самих белорусов, но ни для кого больше.И границы Франции, и границы Турции, и даже границы Швейцарии определялись в ходе многочисленных войн. Совсем недавно мы имели пример разгрома СФРЮ и «деления» ЧССР. Никто из тех, кто рассуждает о территориальной целостности Украины, не заикается про это в отношении Сирии или Сербии. То есть границы вполне себе подвижны.Сразу после минских переговоров по Донбассу белорусское руководство было охвачено манией величия в области «донорства в области европейской безопасности». Нет, быть донором — это хорошо! Это просто здорово, когда у тебя самого этой самой безопасности, как гуталина у дяди кота Матроскина. Маленькая, бедная и социально нестабильная Беларусь, современной армии не имеющая, таким донором быть не может по определению.Все пропагандисты концепции «донорства» игнорировали тот простой факт, что без России и Путина никто бы в Минск просто не поехал. Беда белорусских политиков в том, что они постоянно путают свою шерсть с российской. Природные ресурсы России и российский рынок — это собственность России, но никого больше. И никакого отношения всё это к Минску не имеет. То же самое касается военно-политических возможностей РФ. Минск-1 и Минск-2 — это встреча лидеров «больших» держав. А не потому что Минск — «файно мисто».Военно-политические же возможности РБ в современном мире очень невелики. И затевать разговор о «сталинских преступлениях» и «нападении на Польшу» — это очень плохая идея. Опасная идея. Опасная для той самой «белорусской государственности». Почему? Да долго объяснять. Забавно получается — хвост виляет собакой: белорусам так долго растолковывали, что Польша — это хорошо, а Россия — плохо, что это уже входит во вполне очевидное противоречие с сохранением белорусской государственности.«Креативный салат — ошибка сапёра». Когда-то давно белорусские элиты пришли к консенсусу, что идеология РБ должна быть антироссийской. Ну, и не мудрствуя лукаво… что там у нас рядом? Член ЕС и НАТО — Польша! Значит русофобской и пропольской. Не от большого ума, кстати, сей выбор был сделан, потому как половина территории современной РБ — это как раз то, что отнял «плохой» Сталин у «хорошей» Польши.Не раз и не два было говорено, что разрыв с Россией смертелен для белорусской экономики, но и для белорусской геополитической модели он смертелен. Для сохранения территориальной целостности РБ идеология может быть только одна: Сталин — хорошо, сентябрь 39-го — хорошо, РККА — просто здорово. Молотов — Риббентроп — чудесный договор! Или возникают большие вопросы. Серьёзные вопросы. И вопросы именно к Минску (РБ — независимая держава!), а не к Москве (у России нет территорий, полученных по Пакту).И кажется, белорусы не до конца понимают всей серьёзности ситуации. Это как с 10 миллиардами долларов компенсации заналоговый маневр. РБ внезапно захотела получить 10 миллиардов российских денег просто так: сразу и за красивые глаза. То есть страна как бы независима, но почему-то финансировать её оказалась должна Россия. При этом интересен белорусский подход: разговоры о налоговом маневре, подготовка к нему и его реализация идут уже очень давно.Но до последнего момента Минск делает вид, что «независимой РБ» это не очень интересно. И буквально в последний момент они с честными глазами10 миллиардов. И никакой политики — так, мелкий экономический вопрос. Как мы знаем, война в Сирии/на Донбассе грохотала параллельно с подготовкой вот этого самого налогового маневра. И в одной, и в другой стране официальный Минск сохранял свободу рук и дистанцировался от России (мы независимая страна и сами определяем свою внешнюю политику!). А потом: дядя, дай десять миллиардов!С 40 истребителями было примерно то же самое, когда (и только когда) развал ВВС и ПВО РБ стал вполне очевиден: дядя, дай 40 истребителей! То есть «секрет» суверенитета РБ — это умение «грамотно» работать с «внешними ресурсами». И никто по итогам не спрашивает: «Что у нас с армией?» Люди интересуются безвозмездной передачей «Сушек». В экономике? Люди сидят и трудолюбиво ждут 10 миллиардов «компенсации».Боюсь, что в вопросе обеспечения «нерушимости белорусских границ» — ситуация один в один. До последнего момента будут иметь место интриги, провокации и полностью самоубийственная политика, а в последний момент… Россия обязана «бежать и всех спасать». «А мы думали, мы союзники». Такая вот волшебная фраза.«Донбасский вариант», он как раз имеет место быть в случае Беларуси. Кстати, автору это не сразу стало понятно, т. к. оно не со стороны России. А вот со стороны Польши — вполне (т. е. скорее румынско-молдавский)… Как известно, молодые белорусы массой получают так называемую «карту поляка», при этом госорганы «независимой РБ» это никак не напрягает. Про угрозу со стороны «имперской России» пишут в белпрессе постоянно, а вот про Польшу — только хорошее. Не совсем, знаете, понятно, чего власти Беларуси таким образом хотят добиться.В условиях развала белорусской экономики и категорической непопулярности белорусской политической системы. А если добавить к этому настырную и откровенно антигосударственную пропаганду о нападении в 39-м «плохой России» на «хорошую Польшу», то картина лет через 5 будет просто адская. Режим Лукашенко не считается легитимным в Европе и тем более в США. «Последний диктатор Европы». Что означает, что, в принципе,антибелорусские действия будут Западом поддержаны при необходимости.Как это будет выглядеть, мы можем видеть на примере Сирии, Ливии, Югославии, Ирака, Украины. Не надо иллюзий — вследствие нелегитимности режима у Лукашенко в случае чего просто не будет дипломатических средств борьбы. Глава МИД РБ господин Макей может делать очень серьёзное лицо, но от него мало что зависит в плане безопасности страны. Почему-то белорусам активно внушают необоснованные иллюзии, что их страна — это что-то типа Финляндии или Австрии.Подход «интересный»:— Ну вы же не хотите войны?— Не хотим!— Вы хотите жить как в Финляндии или Австрии?— Очень!Хотеть можно что угодно, на реальность это не влияет никак. Белорусы могут сколько угодно жить в некоей «виртуальной Австрии», но с первыми же залпами новой войны все иллюзии рухнут (как рухнули надежды на некое «уникальное социальное государство»). Если что, то югославы были вполне себе нейтральны и ни с кем воевать не хотели. Если что, Польша и Беларусь по всем параметрам полностью несопоставимы. Начать с того, что у поляков есть армия. Большая и современная (по сравнению с РБ). Польша — полноправный член НАТО и ЕС и «привилегированный союзник США в Восточной Европе». И экономика у неё не чета белорусской. И (как вишенка на торте!) молодые белорусы мечтают о «карте поляка».Знаете, как говорится, не надо искать злой умысел там, где всё объясняется чем-то другим. Основой экономики независимой РБ были сделаны советские промгиганты и советские колхозы. В госсобственности. 25 лет в них закачивали гигантские деньги, но отдачи они так и не дали. Но не со зла же это делалось? Просто по-другому не умели или не хотели. И даже когда тупик (рубеж 00-х и 10-х) стал очевиден, то ничего менять уже не стали. И потом из «независимой страны» внезапно звучит «просьба» (весьма похожая на требование) о 10 миллиардах (иначе уже голод и крах).Похоже, что с геополитикой творится что-то подобное. Люди просто не понимают последствий своих решений, и они не будут их понимать, пока в них «не упрутся», а потом будет уже поздно. Это как после 91-го в Польше, Литве, России и на Украине проводится приватизация и переход к рыночной экономике. По-разному и с разным результатом… а вот белорусы с 94-го года сидят и чего-то ждут. Четверть века. При том, чтососеди уходят от госмодели экономики. Все, без исключения. А белорусы всё это время сидели и чего-то ждали… а потом внезапно обнаружилось…Но буквально до самого последнего момент белорусские политики и комментаторы делали очень умные лица, когда разговор заходил об их «уникальной экономической модели». С «уникальной геополитической моделью» ситуация чем-то схожая. Белорусское руководство (не отказываясь от Союзного государства и ОДКБ) практически открыто объявило устами господина Макея (глава МИДа) городу и миру о своём «нейтралитете». Параллельно с этим поляки и американцы перебрасывают войска на восток… параллельно с этим белпресса открыто обсуждает «агрессию Сталина против Польской республики» и «преступный пакт Молотова — Рибентроппа». И параллельно с этим та же пресса открыто оплёвывает современную российскую и «несовременную» сталинскую политику.Знаете, что самое смешное? При этом белорусы в массе своей абсолютно убеждены, что лично им ничего не грозит. По крайней мере с Запада. Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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