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Последний монарх континента может исчезнуть: Что происходит в загадочной "стране-крепости"?

05 июля 2021, 10:35  •  172 • В мире
В одной из самых загадочных стран мира - Эсватини - происходят тревожные события. Последний на африканском континенте абсолютный монарх может уйти в историю: народ взбунтовался.
Правящий Королевством Свазиленд (ныне - Эсватини) с 1986 года король Мсвати III окончательно вывел из себя подданных. Его правление может завершиться в любой день - в стране начались массовые беспорядки и акции протеста. Демонстранты требуют демократизации страны и свержения короля.
Накануне в столице страны протестующие устроили настоящие погромы: они поджигали магазины и конторы, которые, как принято считать, принадлежат Мсвати III. Позже организация "Сеть солидарности Свазиленда" (SSN), отстаивающая демократию, заявила о гибели около 40 человек от рук и пуль силовиков.
Также сообщается, что власти страны ввели комендантский час. Несмотря на это, ситуация в Эсватини, лозунгом которой является фраза "Мы - крепость", остаётся напряжённой. Не исключено, что Его Величество Мсвати III, который правит уже более трёх десятилетий в паре с премьер-министром, вынужден будет отказаться от престола ради демократизации страны. Если это произойдёт, в Африке не останется ни одной абсолютной монархии.

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