Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Медведев уволил Ведерникова с поста замруководителя Росавиации
Самые громкие уголовные дела украинских политиков: У Кличко пока одно, у Порошен...
"В столовую Европарламента не хожу, там крысы": В Сети оценили признан...
"Эти готовы голосовать за снос любой государственности": Эксперты объя...
Главная / В России

Последний Маршал СССР Дмитрий Язов: Я не понимал смысла перестройки

08 ноября 2019, 04:39  •  52 • В России

Язов живет в Москве, на улице Александра Невского (кстати, в предыдущий юбилей Маршала Владимир Путин наградил его орденом имени этого великого полководца). Я застал Дмитрия Тимофеевича в бодром настроении, а на мой вопрос о самочувствии он поднял большой палец вверх.

Я спросил Маршала, как ему видится его судьба с высоты 95-летия, что больше всего отложилось в памяти. Он сразу ответил: «Война». И показал на место под глазом, где до сих пор сидит осколок немецкой мины, - вырезать стальную горошину врачи тогда, в Великую Отечественную, побоялись - лейтенант Язов мог ослепнуть...

У Маршала по-прежнему великолепная память! Он, как и прежде, помнит все номера частей и фамилии командиров, с которыми служил. В свое время его водитель рассказывал мне: «Когда случалось, что мы с Дмитрием Тимофеевичем были долго в дороге, он читал мне наизусть целые главы из «Онегина», чтобы я не заснул».

Язов хорошо отзывается о нынешней армии. Говорит, что в последние годы она стала «совсем другой», - реформу ведут толковые командиры. Он в свои 95 читает без очков, в том числе и «Комсомолку», которую начал читать еще в школе, потом на фронте, читает и до сих пор. Редакция «КП» давно оформила Маршалу круглогодичную бесплатную подписку.

Многие читатели «Комсомолки» просили меня передать Дмитрию Тимофеевичу поздравление с «крупнокалиберным» юбилеем, желали здоровья.

- И прошу поблагодарить через «Комсомольскую правду» всех, кто поздравил меня с юбилеем, - сказал мне он на прощание.

«ОПУБЛИКУЙТЕ ЭТО ПОСЛЕ МОЕЙ СМЕРТИ»

Накануне 90-летия Маршала я тоже заходил к нему с поздравлениями. Тогда мы с ним говорили долго. А когда запись нашей беседы привез Язову для визирования, он убрал из нее целые абзацы про Горбачева и Ельцина, про Путина и Сердюкова...

- Опубликуйте это после моей смерти, - сказал Маршал. - А то сейчас будут споры, обиды. А я уже не в том состоянии, чтобы в дискуссиях участвовать.

Что ж, пусть эти абзацы будут как можно дольше неопубликованными.

А вот что Язов не вычеркнул:

ИЗ-ЗА ПАРТЫ - НА ФРОНТ

- Дмитрий Тимофеевич, многие рвались поздравить вас на год раньше. Откуда накладка?

- Когда война началась, мне не было и 17 лет. Я помчался в военкомат, проситься в армию. Но не брали из-за возраста. И я приписал себе год. Так и пошло гулять по документам.

- Ну а что после военкомата было?

- Нас отучили в Новосибирске два месяца тому, чему учат в училище 3 года. Такое время было. Потом привезли в Москву. И выпустили лейтенантами.

- Вы попали на…

- На Волховский фронт. Хотя и был уже офицером, но пацан! А многим солдатам было по 45 - 50 лет. Представляете? Они могли запросто сказать: «Сынок, поди сюда». В отцы годились...

МАТЕРИТЬСЯ ТАК И НЕ НАУЧИЛСЯ

- А где у вас первый бой был?

- У станции Погостье. Ранило меня на третий день. Немецкий снаряд упал в болото, меня подняло взрывной волной... А когда я после госпиталя вернулся в полк, начальник штаба сказал: «О, Язов! Хорошо, что приехал! Костя погиб Соловьев!» Мы с лейтенантом Соловьевым были одного выпуска. «Принимай соловьевскую роту». Я пошел, принял роту. И в бой...

- Сколько в роте было народу?

- Человек 13.

- А по штату положено?

- 100. Каждый день немец сильно нас выкашивал. Иногда за день треть убитых и раненых. А целый километр фронта такая жидкая рота держала... Тогда второй раз ранило меня...

- На фронте человек быстро приучается материться, курить, пить водку...

- Я не приучился - ни пить, ни курить. А мат хорош в колхозе, когда быки не слушаются. С людьми нельзя.

Дмитрий Язов дал подержать военному обозревателю «КП» Виктору Баранцу свой маршальский китель с тяжелой гроздью наград. Фото: Личный архив Виктора Баранца

ПРО ЖУКОВА И СТАЛИНА

- А что про маршала Жукова в окопах говорили?

- Чаще: «Где Жуков, там победа».

- Некоторые Жукова теперь «мясником» называют, говорят, он путь к Берлину устлал трупами своих солдат.

- Знаю-знаю... Что бездарно командовал. Я выхожу из себя, когда такие «эксперты», не нюхавшие пороха, присваивают себе право с блошиной кочки рассуждать о Жукове. А что, войны без потерь бывают? Война - это не балет в Большом театре... Да и там иногда артисты ноги ломают... Если Жуков воевал против Гитлера бездарно, то почему же Жуков над Рейхстагом, а не Гитлер над Кремлем флаг повесил?

- До сих пор спорят - кричали солдаты «За Сталина!», когда в атаку шли?

- Я сам с такими словами в атаку поднимался. А в чем крамола? Да, Сталин иногда ошибался. Репрессии были. Но назовите хоть одного идеального руководителя того же масштаба. Такого нет.

- Можно услышать, что мы победили не благодаря, а вопреки Сталину...

«Собрана достаточная доказательственная база»: экс-замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве

- Глупость это. Мы победили вопреки Гитлеру!

ГОРБАЧЕВ

- Почему Горбачев решил именно вас назначить министром обороны?

- Могу лишь догадываться. Все, кто был тогда маршалами, уже сроднились с тем, что в армии было хорошо, что плохо.

- Глаз замылился?

- Вот именно. А я человек свежий. Был командующим Дальневосточным военным округом. Когда Горбачев приехал в Хабаровск, ему понравился мой доклад… Вечером он пригласил меня в театр. Шла «Свадьба в Малиновке».

- Раисы Максимовны не было?

- Она с моей женой сидела рядом. Кто-то потом писал, что я потому назначен министром, что стихи читал Раисе Максимовне. Не читал. Ложь.

- Говорят, у вас началось противостояние с Горбачевым, вы не соглашались с темпами вывода наших войск из Европы, сокращением вооружений...

- Я не соглашался почти со всем, что продвигал Шеварднадзе. Он готов был буквально все отдать американцам или уничтожить. Мы пустили под нож нашу великолепную ракету «Ока». Я был категорически против.

- Вы чувствовали, что у вас с горбачевским окружением нет понимания?

- Я не понимал смысла горбачевской перестройки. Хорошо о ней сказал кто-то: «Самолет взлетел с аэродрома, а место посадки ему не дали».

МИНИСТР ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТА

- Что заставило вас участвовать в ГКЧП 91-го года?

- Угроза развала страны, которую я защищал на фронте. И потом эти игрища между Горбачевым и Ельциным. Надо было страну спасать, а они встревали в свары. К августу 1991-го уже нечем было платить армии. Я не мог смотреть на это и услужливо щелкать каблуками. Меня бы армия не поняла.

- Почему ГКЧП не удалось довести заговор до конца?

- Если был заговор, то зачем мы тогда приехали к Горбачеву в Форос? Просили ввести чрезвычайное положение.

- А если бы август 91-го повторился, вы бы уже по-другому себя повели?

- Никак нет! Но действовал бы намного решительней.

«ДО СИХ ПОР СТЫДНО»

- Был ли в вашей жизни поступок, за который до сих пор стыдно?

- Да… На фронте это было. Мы тогда вырвались из окружения, и я увидел в тылу бойцов, щеки которых расперло шире касок. И крикнул со зла: «Откуда такие рожи раскормленные?!» А один из них, старый рядовой, качаясь, подошел ко мне, юному офицеру, и сказал: «Сынок, у нас не раскормленные хари, а опухшие от голода. Мы полторы недели бились в окружении и сухаря во рту не держали». Я перед ними извинился, но мне до сих пор стыдно…

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
07 ноября 2019, 18:54
Путин и Токаев договорились сделать забор пониже
07 ноября 2019, 20:24
«Собрана достаточная доказательственная база»: экс-замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
07 ноября 2019, 20:24
«Начнём перевозки в доступном для пассажиров сегменте»: названа стоимость билетов на поезда в Крым
06 ноября 2019, 16:54
Путин пообещал никому не угрожать гиперзвуком
08 ноября 2019, 04:39
Последний Маршал СССР Дмитрий Язов: Я не понимал смысла перестройки
07 ноября 2019, 23:39
«Тетрадей смерти не вёл»: члены ОНК посетили подозреваемого в подготовке теракта в подмосковном колледже Бориса Банина
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 ноября 2019, 03:09
Ливан примеряет на себя сценарий Сирии: Россию просят о помощи в изгнании США и Израи...
08 ноября 2019, 01:40
Душенов 245. Спящий "Патриот", нарисованный флот и нечестные русские
08 ноября 2019, 03:09
"Топали, хлопали и кричали": Делегация Украины устроила истерику на форуме ...
08 ноября 2019, 03:09
"В столовую Европарламента не хожу, там крысы": В Сети оценили признания эс...
08 ноября 2019, 03:09
Провоцирование на принятие закона: Оппозиция в Германии готовится оборонять "Сев...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 ноября 2019, 14:54
Без газа, транзита и денег
07 ноября 2019, 07:39
На Белорусском ТВ начали мочить Россию (Telegram. Обзор)
05 ноября 2019, 14:54
Вот теперь Украине - труба: Киев считает, что готов к прекращению транзита российского газа
05 ноября 2019, 05:09
В Киеве закипают мозги
06 ноября 2019, 15:09
«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа
02 ноября 2019, 21:09
Ответ Кремля Украине перевели с дипломатического языка на народный
03 ноября 2019, 23:09
Напуганные гибелью товарищей грузинские снайперы рассказали правду о Евромайдане
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.