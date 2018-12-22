Последний генерал: как изменится политика Вашингтона после отставки Мэттиса

Отставка главы Пентагона Джеймса Мэттиса вызвала бурные дебаты в американских СМИ и политическом сообществе. Журналисты опасаются, что генерал был последним в администрации, кто мог сдерживать Дональда Трампа от необдуманных поступков. Эксперты считают, что президент намерен постепенно укомплектовать свой кабинет чиновниками, которые поддерживают его политический курс и выступают за вывод американских войск из стран Ближнего Востока. К каким последствиям приведёт отставка Бешеного Пса и кто может его заменить, выяснял RT.

Президент США Дональд Трамп объявил о новой кадровой перестановке в администрации. В феврале 2019 года свой пост покинет глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Слухи о возможной отставке Мэттиса американские СМИ распространяли ещё с сентября 2018 года, когда анонимные источники начали сообщать о разногласиях между президентом и главой Министерства обороны США. По их словам, «вспыльчивый и нерациональный» Дональд Трамп был недоволен умеренной и сдержанной позицией Мэттиса по ряду вопросов.

«От Бешеного Пса до Умеренного Пса: напряжение между Трампом и Мэттисом растёт», — гласил сентябрьский заголовок военной газеты Military Times.

© Military Times

«Дональд Трамп может снять с поста министра обороны Мэттиса, которого он называет «своего рода демократом», — под таким заголовком вышел материал журнала Rolling Stone.

В публикациях подчёркивалось, что американской общественности стоит опасаться возможного ухода Мэттиса, поскольку это ознаменует отмену всех сдерживающих факторов в военной политике администрации 45-го президента США.

«Новые угрозы безопасности: Трамп без Мэттиса», — такой материал в октябре выпустило издание Politico.

Подобной риторики американская пресса придерживалась и в тот день, когда стало известно об уходе бывшего генерала.

«Джеймс Мэттис, последний «взрослый» в администрации Трампа, подал в отставку с поста министра обороны», — гласит заголовок в материале издания Vox.

Обманчивый образ

Такая оценка фигуры Джеймса Мэттиса — очень спорная, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. В разговоре с RT он напомнил, что Мэттис написал письмо с прошением об отставке сразу же после решения Трампа вывести войска из Сирии и существенно сократить военное присутствие в Афганистане.

Несмотря на попытки американских СМИ представить Мэттиса «сдерживающим фактором» при непредсказуемом Трампе, на самом деле он не устраивал президента именно своей воинственностью, считает Батюк. В своё время Барак Обама снял Мэттиса с поста главы Центрального командования ВС США за излишнюю агрессивность по отношению к Ирану, отметил эксперт.

«Удивительно, что человека с позывным Бешеный Пёс пытаются представить каким-то пацифистом. На самом деле эта отставка вызвана не каким-то непредсказуемым поведением нынешнего президента США, а наоборот — его решением вывести американский воинский контингент из Сирии и сократить его присутствие в Афганистане. Трамп говорил об этом уже очень давно, и именно этому решению противились военные во главе с господином Мэттисом», — пояснил Батюк.

Бывший глава Комитета начальников штабов Джозеф Данфорд

AFP

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Решение в отношении Джеймса Мэттиса напрямую связано с отставкой главы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда, отметил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Оба военачальника были выходцами из Корпуса морской пехоты США.

В начале декабря Трамп заявил, что генерала Данфорда на посту руководителя Объединённого комитета начальников штабов заменит армейский генерал Марк Милли, который, как пишут американские СМИ, является сторонником сокращения численности ВС в Афганистане.

«В Пентагоне сейчас происходит полная замена руководящего состава. Уходят ястребы, а их место занимают люди, способные прагматично поддерживать Дональда Трампа. Данфорд и Мэттис в прошлом — головорезы-спецназовцы, которые привыкли очень жёстко рубить с плеча», — рассказал Судаков в беседе с RT.

Смена сразу двух военачальников говорит о том, что Трамп начинает полноценно перетряхивать свою команду и делать её более сплочённой, считает Судаков.

«В этом свете отставка Мэттиса предстаёт абсолютно логичным шагом. Сейчас имеются самые благоприятные условия для передачи его поста более сговорчивому кандидату. Сенат остаётся под контролем республиканцев — и проблем с назначением нового министра обороны не возникнет. Поэтому именно сейчас Трамп идёт на такие перестановки», — пояснил эксперт.

«Холодная гражданская война»

Мэттис пользуется в американских военных кругах огромным авторитетом, поэтому любая новая кандидатура будет подвергнута критике, считает Батюк.

«Тем более что перед новым главой Пентагона не будет стоять задачи проведения наступательных операций. На его долю выпадет малопочётная миссия по выводу американских войск из стран Ближнего Востока. Это решение Трампа вызвало неоднозначную реакцию не только в военных, но и в политических кругах, поэтому найти замену Мэттису будет непросто», — рассказал военный эксперт.

Учитывая общий кадровый голод в Вашингтоне, не менее сложно будет предсказать, кто именно придёт на смену Джеймсу Мэттису, полагает Батюк.

«В Пентагоне и Госдепе США сейчас наблюдается огромное количество вакантных должностей. Нынешняя американская правящая элита ведёт своеобразную холодную гражданскую войну против нынешнего президента, и это сказывается, в частности, на кадровых назначениях», — пояснил эксперт.

Лояльность к президенту

Дональд Трамп скоро начнёт президентскую кампанию 2020 года, а для этого ему нужна безоговорочная поддержка всех членов администрации, отметил Сергей Судаков. Джеймс Мэттис не принадлежал к части личного состава армии, готовой слепо следовать за Трампом, добавил он.

«Поэтому Трамп будет искать компромиссную фигуру, которая заставит Пентагон присягнуть на верность своему президенту, а не только своему министру. Очень важно, чтобы Трамп почувствовал себя настоящим главой государства. Его главная претензия к своей свите — крайняя разрозненность и неспособность играть в коллективе, а также перетягивание одеяла на себя. Мэттис тут не исключение, вместе с Данфордом они постоянно ссорились между собой, и каждый пытался стать лидером», — пояснил эксперт.

Точно предсказать, кто займёт место главы Пентагона, сейчас невозможно, считает Судаков. По его мнению, в «шорт-листе» с большой вероятностью будут военачальники и командиры, которые находились у власти при администрациях Буша-старшего и Буша-младшего.

«Трамп сделает ставку на тех генералов, которые были проверены временем. Ему очень важно сделать выбор не из действующих или известных офицеров, а найти абсолютно преданного и проверенного человека, который будет поддерживать и линию Республиканской партии, а не просто военного ведомства», — уверен эксперт.

Командные игроки

С самого начала своего президентства Дональд Трамп окружил себя внушительным количеством бывших и действующих военачальников. Так, первым советником по безопасности был экс-генерал ВВС США Майкл Флинн.

Бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли, бывшие советники по нацбезопасности Герберт Макмастер и Майкл Флинн

Reuters

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После того как Флинн стал фигурантом «российского дела», его на этом посту сменил действующий генерал американской армии Герберт Макмастер. После целого ряда скандалов с утечками информации из Белого дома главой президентского аппарата стал бывший генерал-морпех Джон Келли. Армейский генерал Марк Инч до недавнего времени занимал в кабинете Трампа пост начальника Федерального бюро тюрем.

Сам Трамп однажды назвал их «мои генералы», однако генерал-морпех Джеймс Мэттис был последним военачальником такого уровня, который занимал высокий пост в администрации 45-го президента США.

Судаков считает, что такое количество генералов в кабинете министров было обусловлено в том числе личными амбициями Трампа.

«Но теперь он понял, что хороший генерал — не всегда хороший подчинённый. Здорово, когда генералы в медалях сидят рядом с тобой для красивой картинки. Но когда они являются твоими подчинёнными и не всегда играют по твоим правилам — тогда начинаются проблемы. Трамп научился наступать на горло своим амбициям и начинает ставить на ключевые места профессионалов, а не людей, присутствие которых может потешить его самолюбие на короткой дистанции», — заключил Сергей Судаков.