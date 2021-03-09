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"Последний диктатор Европы": госсекретарь США обратился к Лукашенко

09 марта 2021, 09:50  •  284 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
Глава американского правительства потребовал от белорусского лидера освобождения всех политзаключенных
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко "последним диктатором Европы". Соответствующее заявление глава федерального правительства США сделал 8 марта, выступая на 15-й ежегодной церемонии вручения награды Международной федерации женщин за отвагу.
Таким образом Блинкен назвал белорусского лидера, чествуя главных активисток. Госсекретарь также сообщил, что администрация Белого дома продолжает требовать от властей ряда государств всех политических заключенных, среди которых оказались и упомянутые "Женщины отваги".
Так, Блинкен упомянул одну из лидеров протестных движений в Белоруссии Марию Колесникову, которая смогла "мобилизовать всю женскую часть Белоруссии на протесты против Лукашенко, последнего диктатора Европы".
Глава американского правительства отметил, что лауреат не смогла принять участие в торжественной церемонии, так как находится в одной из белорусских тюрем.
По словам Блинкена, Штаты требуют от Минска немедленного освобождения Колесниковой, наравне с остальными политзаключенными.
"Вы делаете наш мир более справедливым, стабильным, мирным и свободным. Соединенные Штаты гордятся тем, что находятся на вашей стороне", – заявил Блинкен.
Стоит отметить, что использование подобной характеристики в отношении президента Белоруссии распространилось еще в прошлом десятилетии. Сам Лукашенко же утверждает, что впервые подобное выражение для него подобрала экс-глава федерального правительства США Мадлен Олбрайт, занимавшая пост госсекретаря еще в конце 1990-х годов, пишет РБК.

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