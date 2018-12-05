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Последний день Помпео

05 декабря 2018, 22:54  •  186 • В России

Такого в российско-американских отношениях еще не было: госсекретать США Майкл Помпео отвел России 60 дней на то, чтобы она «вернулась в Договор о ракетах меньшей и средней дальности» (ДРСМД). По сути - это уже ультиматум, высказанный в такой категоричной форме, которая больше свойственна не чинным дипломатам, а главарям каких-нибудь бандформирований. Ну может быть, еще - командующим армиями, которые предлагают сдаться обреченному противнику. Более того, один из замов Помпео еще и пригрозил, что «России будет очень больно», если она не соизволит выполнить условие Вашингтона. Создается такое впечатление, что Госдеп США, говоря его же языком, «попутал рамсы», разговаривая с Россией, как с каким- нибудь Чадом или Сантоме и Принсипи.

Эти страшилки ничуть не напугали Москву. Споры сторон, упрекающие друг друга в нарушении Договора идут уже лет 10.

Американцы попрекают россиян тем, что они разработали и испытали ракету, нарушающую Договор. Россияне в ответ выбрасывают свои козыри: установки ПРО США в Европе из оборонительных легко превращаются в наступательные. А некоторые беспилотники США обладают свойствами ракет и тоже запрещены ДРСМД. Все.

Но если Россия готова предоставить американцам ракету, к которой они имеют претензии, то США показывать нам свою боевую технику не хотят. Тупик. В таком случае искать компромисс невозможно.

Вашингтон «давит» на Москву. Но если при Горбачеве и Ельцине это было еще возможно, то сейчас - уже нет. Нынешний Кремль предпочитает разговор на равных.

Шансы спасти ДРСМД еще есть.

Но и выходом из Договора Москву уже не напугаешь. Например, мы быстро «достанем из запасников» закрытый в начале 90-х годов проект создания лёгкой межконтинентальной баллистической ракеты «Курьер». А если США вздумают снова притащить свои ракеты в Европу, то мы мгновенно возьмем их позиции «под прицел». Ничего другого нам не останется.

Вопрос - хочет ли Европа увидеть последний день Помпео?..

СКАЗАНО

«Вы, как военные профессионалы должны понимать, что не США, а страны, разместившие у себя американские ракеты, окажутся объектами поражения для ответных действий России.»

Валерий Герасимов, начальник Генштаба России - военным атташе иностранных государств.

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