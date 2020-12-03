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Последний день Чубайса: Экс-глава Роснано сделал публичное признание

03 декабря 2020, 17:45  •  217 • Политика
Анатолий Чубайс заявил, что в четверг - его последний день работы в Роснано. Ранее правительство одобрило отставку топ-менеджера с назначением на его место первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.
По словам Анатолия Чубайса, сегодня он последний день работает в Роснано. Как сообщает РИА Новости, в ближайший час заявлено выступление топ-менеджера на конгрессе предприятий наноиндустрии.
Чубайс отметил, что на конгрессе ожидается масса важных и интересных заявлений.
"Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании", - сказал уходящий в отставку глава Роснано, выступая на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии.
Кроме того, источники агентства сообщают, что совет директоров Роснано будет рассматривать переизбрание главы компании в заочной форме. Это произойдёт в ближайшие дни, отметил собеседник агентства.
Ранее правительство России утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой Роснано сроком на пять лет. Одновременно директива предписывает голосовать за досрочное прекращение на этом посту полномочий Чубайса.
Добавим, что согласно опросу Царьграда, возглавлявший 12 лет "Роснано" Анатолий Чубайс занял первую строчку в рейтинге топ-100 русофобов.

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