Последний бой капитализма? • 145 • Аналитика

Плакат "Рабочий класс" (фото с сайта Московского отделения КПРФ)





Сложно сказать, кризис какой из казавшихся незыблемыми до нынешнего года глобальных систем не вызван охватившей мир пандемией COVID-19. Медицина и образование, транспорт и промышленность, финансы и рынки – все это буквально трещит по швам, а кое-где уже и рушится. Впрочем, не везде… Чем дальше, тем громче раздаются голоса тех, кто берется утверждать: нынешнее испытание, выпавшее на долю человечества, станет приговором прежде всего буржуазному, капиталистическому укладу – как экономическому, так и общественному. Однако так ли это? Последний ли бой ведёт капиталистическая система?



Казалось бы, на нынешнем этапе новой «коронавирусной» реальности все уже предельно ясно. Государством, с наименьшими потерями (человеческими, социальными, экономическими) прошедшим эпидемический кризис, стал социалистический Китай, где власть безраздельно принадлежит Коммунистической партии. И это при том, что на страну обрушился первый удар болезни – внезапный и сокрушительный. Некорректно было бы утверждать, что китайские медики и управленцы вступили в схватку с этой бедой, будучи совершенно к ней неподготовленными. Страна в свое время пережила вспышку атипичной пневмонии, во многом схожей с COVID-19.



С другой стороны, в 2002-2003 годах с этой напастью столкнулась не только Поднебесная. Однако же остальные страны (за исключением разве что Вьетнама), судя по всему, не сделали из той эпидемии никаких далеко идущих выводов и оказались абсолютно не готовы к ее повторению в еще худшем варианте. Другой вопрос: а могли ли они сделать это в принципе? Там, где во главе угла стоят сугубо рыночные интересы, где государственное регулирование отсутствует даже в таких важнейших сферах, как здравоохранение, производство лекарственных средств и медицинского оборудования, такое вряд ли реально. Также, как оказалось, развитые демократии вовсе не способствуют многим важнейшим аспектам обеспечения безопасности граждан и страны.



Отсутствие планирования, рыночные свободы и многое другое, чем так кичился современный мир победившего капитализма, вдруг оказались не благом, а злом. Более того, стоило прийти настоящим испытаниям, как выяснилось, что вся социальная ориентированность западного общества, декларируемые им либерально-демократические ценности, есть не что иное, как ложь и фальшь. Сотни миллионов людей по всему миру внезапно осознали, что в реальности у них нет ничего, кроме долгов, кредитов, ипотек и рабского ошейника в виде необходимости вкалывать ежедневно ради куска хлеба насущного. Иллюзия виртуального благосостояния и виртуальных ценностей разлетелась вдребезги, столкнувшись с принудительным карантином.



До людей наконец-то дошло, что жить в мире без гарантий (без гарантированной медицинской помощи, пособия или хотя бы продуктового пайка в момент катаклизма, без гарантированной защиты и помощи) очень страшно. И смертельно опасно. А ведь все это, по сути дела, может дать человеку только социалистический строй. Не те пародии на него, которые выстроили наиболее богатые страны Запада, сегодня так же, как все, загибающиеся от пандемии, с ужасом ждущие ее экономических и социальных последствий, а настоящий, пусть и имеющий достаточно своеобразную модель, способную привести в ужас классиков марксизма-ленинизма, что существует в Китае.



Так что же? Мир, оправившись от пандемии и оказавшись в объятиях жесточайшего кризиса и рецессии, дружно встанет под красные знамена и отправится свергать эксплуататоров, дабы установить наконец-то общество истинной всеобщей справедливости и защищенности? Не будем торопиться. Во-первых, в истории человечества уже был весьма и весьма сходный период – столетие назад. Тогда оно пережило Первую мировую войну, опять-таки ужасную эпидемию «испанки» и имело перед глазами первое в мире социалистическое государство – СССР, с определенного момента гораздо более успешно справлявшееся с имевшимися вызовами, чем окружавшие его страны капитала. Так оно и было, особенно с момента, когда мир охватила Великая депрессия. Из тех же США в нашу страну стремились попасть, спасаясь от безработицы, нищеты и голодной смерти. Тем не менее, краха глобальной капиталистической системы, мировой революции, о которой так мечтали политические оппоненты Сталина, так и не случилось.



Социалистический лагерь был создан только после победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и благодаря этой победе. Да и просуществовал, по меркам историческим он, увы, недолго. Приходится признать: идеи и ценности, на которых зиждется мироустройство, по-настоящему выгодное, по сути дела каким-то 1-2% населения Земли, чрезвычайно живучи. Прежде всего, пожалуй, потому, что апеллируют они к самым, мягко говоря, приземленным и, следовательно, стойким человеческим инстинктам. Культ потребления, индивидуализм, свобода, являющаяся, по сути дела, отказом от каких-либо морально-нравственных устоев и запретов… Что тут скрывать, все это легко находит отклик в душах человеческих.



Нельзя забывать и о том, что истинные творцы и хозяева нынешнего мира ни в коем случае не согласятся отдавать все, нажитое непосильным трудом обманутых ими миллионов и миллиардов людей. Сто лет назад для уничтожения не только первого на планете государства рабочих и крестьян, но и самой идеи, сделавшей возможным его появление, ими был создан свой вариант социализма – с приставкой «национал». Чем все закончилось, мы не забудем никогда. Какого монстра может породить смертельно раненная пандемией глобальная капиталистическая система сегодня, остается только догадываться. На развалинах казавшейся кое-кому пасторалью постиндустриальной цивилизации способно возникнуть что угодно.



Во всяком случае, капитализм как экономический и социальный строй, как общественная идея без боя точно не сдастся. И бой этот может оказаться пострашнее сражения с коронавирусом. Будет ли этот бой последним? Нужно подождать, чтобы делать выводы. Сложно сказать, кризис какой из казавшихся незыблемыми до нынешнего года глобальных систем не вызван охватившей мир пандемией COVID-19. Медицина и образование, транспорт и промышленность, финансы и рынки – все это буквально трещит по швам, а кое-где уже и рушится. Впрочем, не везде… Чем дальше, тем громче раздаются голоса тех, кто берется утверждать: нынешнее испытание, выпавшее на долю человечества, станет приговором прежде всего буржуазному, капиталистическому укладу – как экономическому, так и общественному. Однако так ли это? Последний ли бой ведёт капиталистическая система?Казалось бы, на нынешнем этапе новой «коронавирусной» реальности все уже предельно ясно. Государством, с наименьшими потерями (человеческими, социальными, экономическими) прошедшим эпидемический кризис, стал социалистический Китай, где власть безраздельно принадлежит Коммунистической партии. И это при том, что на страну обрушился первый удар болезни – внезапный и сокрушительный. Некорректно было бы утверждать, что китайские медики и управленцы вступили в схватку с этой бедой, будучи совершенно к ней неподготовленными. Страна в свое время пережила вспышку атипичной пневмонии, во многом схожей с COVID-19.С другой стороны, в 2002-2003 годах с этой напастью столкнулась не только Поднебесная. Однако же остальные страны (за исключением разве что Вьетнама), судя по всему, не сделали из той эпидемии никаких далеко идущих выводов и оказались абсолютно не готовы к ее повторению в еще худшем варианте. Другой вопрос: а могли ли они сделать это в принципе? Там, где во главе угла стоят сугубо рыночные интересы, где государственное регулирование отсутствует даже в таких важнейших сферах, как здравоохранение, производство лекарственных средств и медицинского оборудования, такое вряд ли реально. Также, как оказалось, развитые демократии вовсе не способствуют многим важнейшим аспектам обеспечения безопасности граждан и страны.Отсутствие планирования, рыночные свободы и многое другое, чем так кичился современный мир победившего капитализма, вдруг оказались не благом, а злом. Более того, стоило прийти настоящим испытаниям, как выяснилось, что вся социальная ориентированность западного общества, декларируемые им либерально-демократические ценности, есть не что иное, как ложь и фальшь. Сотни миллионов людей по всему миру внезапно осознали, что в реальности у них нет ничего, кроме долгов, кредитов, ипотек и рабского ошейника в виде необходимости вкалывать ежедневно ради куска хлеба насущного. Иллюзия виртуального благосостояния и виртуальных ценностей разлетелась вдребезги, столкнувшись с принудительным карантином.До людей наконец-то дошло, что жить в мире без гарантий (без гарантированной медицинской помощи, пособия или хотя бы продуктового пайка в момент катаклизма, без гарантированной защиты и помощи) очень страшно. И смертельно опасно. А ведь все это, по сути дела, может дать человеку только социалистический строй. Не те пародии на него, которые выстроили наиболее богатые страны Запада, сегодня так же, как все, загибающиеся от пандемии, с ужасом ждущие ее экономических и социальных последствий, а настоящий, пусть и имеющий достаточно своеобразную модель, способную привести в ужас классиков марксизма-ленинизма, что существует в Китае.Так что же? Мир, оправившись от пандемии и оказавшись в объятиях жесточайшего кризиса и рецессии, дружно встанет под красные знамена и отправится свергать эксплуататоров, дабы установить наконец-то общество истинной всеобщей справедливости и защищенности? Не будем торопиться. Во-первых, в истории человечества уже был весьма и весьма сходный период – столетие назад. Тогда оно пережило Первую мировую войну, опять-таки ужасную эпидемию «испанки» и имело перед глазами первое в мире социалистическое государство – СССР, с определенного момента гораздо более успешно справлявшееся с имевшимися вызовами, чем окружавшие его страны капитала. Так оно и было, особенно с момента, когда мир охватила Великая депрессия. Из тех же США в нашу страну стремились попасть, спасаясь от безработицы, нищеты и голодной смерти. Тем не менее, краха глобальной капиталистической системы, мировой революции, о которой так мечтали политические оппоненты Сталина, так и не случилось.Социалистический лагерь был создан только после победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и благодаря этой победе. Да и просуществовал, по меркам историческим он, увы, недолго. Приходится признать: идеи и ценности, на которых зиждется мироустройство, по-настоящему выгодное, по сути дела каким-то 1-2% населения Земли, чрезвычайно живучи. Прежде всего, пожалуй, потому, что апеллируют они к самым, мягко говоря, приземленным и, следовательно, стойким человеческим инстинктам. Культ потребления, индивидуализм, свобода, являющаяся, по сути дела, отказом от каких-либо морально-нравственных устоев и запретов… Что тут скрывать, все это легко находит отклик в душах человеческих.Нельзя забывать и о том, что истинные творцы и хозяева нынешнего мира ни в коем случае не согласятся отдавать все, нажитое непосильным трудом обманутых ими миллионов и миллиардов людей. Сто лет назад для уничтожения не только первого на планете государства рабочих и крестьян, но и самой идеи, сделавшей возможным его появление, ими был создан свой вариант социализма – с приставкой «национал». Чем все закончилось, мы не забудем никогда. Какого монстра может породить смертельно раненная пандемией глобальная капиталистическая система сегодня, остается только догадываться. На развалинах казавшейся кое-кому пасторалью постиндустриальной цивилизации способно возникнуть что угодно.Во всяком случае, капитализм как экономический и социальный строй, как общественная идея без боя точно не сдастся. И бой этот может оказаться пострашнее сражения с коронавирусом. Будет ли этот бой последним? Нужно подождать, чтобы делать выводы. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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