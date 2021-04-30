Последний бот: что ждет сторонников Навального после роспуска штабов

Признание ФБК экстремистской организацией ставит крест на ее деятельности в России. И именно для того, чтобы избежать вполне реального уголовного преследования, координатор так называемой «сети штабов Навального» Леонид Волков объявил о ее роспуске и прекращении финансирования, полагают опрошенные «Известиями» политологи. Сообщества, изначально выстроенные с целью привлечения денег, зачастую теряют свой идейный окрас в момент, когда прекращаются денежные вливания, добавили они. Кроме того, желающих участвовать в мероприятиях экстремистской организации вряд ли найдется много. Впрочем, и последняя несанкционированная акция показала, что численность их не так уж и велика, если исключить тысячи фейковых «митингующих».

Домик посыпался

О роспуске всех региональных штабов основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (включен в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов) Леонид Волков объявил 29 апреля. Причиной, по версии ФБК, стала невозможность сохранения работы штабов, поскольку это «повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает».

«Не поможет никакой ребрендинг <...> Мы официально распускаем сеть штабов Навального», — говорится в подписи к видео на YouTube-канале Волкова.

В самом видеообращении теперь уже бывший координатор отметил: штабы больше не будут финансироваться и управляться экс-руководством ФБК.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Политические сообщества, изначально выстроенные с целью привлечения денег, зачастую теряют весь свой идейный окрас в тот момент, когда лишаются финансирования, заметил политолог, член экспертного совета при комитетах ГД Николай Калмыков.

— Где все те сотни организаций, являющиеся иностранными агентами? Как только они перестали получать иностранное финансирование либо решились от него отказаться, чтобы не получить лейбл «иностранный агент», быстро сдулись, — напомнил эксперт.

Он добавил: когда у организации нет созидательной идеи, конкретных предложений для разных аудиторий, и все держится только на деньгах и паре-тройке популистских тезисов, такая конструкция легко рассыпается как карточный домик.

У основанной Навальным есть два варианта: первый — попытаться создать другой бренд (о невозможности чего уже заявил Волков), второй — уйти в подполье, полагает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

— И тот, и другой ограничивают эффективность их работы. Что касается протестной активности, здесь будет очень серьезное ограничение. Совсем другое дело — участвовать в мероприятиях экстремистской организации, — пояснил он «Известиям».

Бой, которого не было

Несанкционированная акция в поддержку Навального, которая анонсировалось руководством ФБК как последний бой, по факту провалилась. Например, в Благовещенске 21 апреля не вышел ни один из сторонников ФБК. В Великом Новгороде журналистов тоже было больше, чем протестующих. В Вологде не набралось и сотни. Вывести людей организаторам удалось лишь в Москве и Петербурге. Но не полмиллиона, как было обещано, а около 25 тыс. на две столицы.

Усиление мер безопасности в Москве во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Главный организатор акций Леонид Волков собирался объявить дату выхода на улицы, когда на интернет-карте свое участие подтвердят 500 тыс. человек. Те, кто следил за статистикой, мог легко обнаружить точки, вызывающие большие вопросы. Например, больше 1 тыс. потенциальных митингующих отмечались на необитаемом острове в Карском море. Были желающие и в московской психиатрической клинике №13.

Позже Леонид Волков, призывающий к борьбе из Европы, заявлял, что организаторы удалили больше 10 тыс. фейковых регистраций. Но накануне акций в интернете появилась полная база данных всех, кто регистрировался на сайте. И выяснилось, что значительная часть подписавшихся — не из России. Например, можно было найти почтовые домены Украины, Великобритании и США. Для накрутки количеств зарегистрированных пользователей могли использоваться и специальные зарубежные сервисы.

— Их создают сами организаторы, заказывают на специализированных бот-фермах, — объяснил юрист Илья Ремесло. — Стоит это очень дешево — буквально за $100 можно заказать несколько тысяч этих регистраций. Соответственно, они заинтересованы в том, чтобы формировать таким образом массовость.

И даже при такой активной поддержке заветного числа в 500 тыс. потенциальных митингующих достичь не удалось.

— Для Волкова было важно, что даже если на улицы выйдет мало народу — а он прекрасно отдавал себе отчет, что выйдет мало, — можно было бы в интернете показать по цифрам, что их было много, — заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По мнению экс-координатора штаба Навального Михаила Мурыгина, Волкову хотелось показать, что он может руководить.

— То, что боты всегда использовались в нашей работе, — ни для кого не секрет, это все знают. Но когда вводятся в заблуждение свои сторонники, когда огромное, подавляющее количество — это боты, а не реальные сторонники, — вот это уже плохо. И вот мы это как раз наблюдали, — отметил он.

К слову, во время акций выяснилось, что и повод, ради которого людей позвали на улицы (тяжелая болезнь Алексея Навального и недопуск к нему врачей), тоже выдуман. Это подтвердили результаты обследований основателя ФБК, выложенные в Сеть. Их проводили накануне митингов.

Без извинений

Мосгорсуде сейчас слушается дело о признании ФБК, а также «Фонда защиты прав граждан» (включен в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов) и движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями. Соответствующий иск прокуратура столицы по поручению Генпрокуратуры подала 16 апреля. В ведомстве пояснили, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». А 27 апреля Мосгорсуд ограничил работу организации.

Судьей Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций ФБК, а также ФЗПГ. Подобная мера временно запрещает организациям взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, пользоваться банками, а также участвовать в выборах. Первое заседание Мосгорсуда по существу иска прокуратуры состоится 17 мая.

Здание Мосгорсуда Фото: TASS/EPA

Двое сторонников Навального, которые фигурируют в деле, судя по всему, сейчас находятся в Европе. В конце января против Леонида Волкова было возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия, а отец главы ФБК Ивана Жданова — Юрий в марте был арестован по делу о превышении полномочий.

У самого Навального уже имелись условные судимости: по делу «Кировлеса» о растрате более 16 млн рублей и о хищении свыше 30 млн рублей у «Ив Роше». В начале этого года второй условный срок заменили реальным из-за многочисленных нарушений со стороны блогера. Всего ему предстоит отбыть в колонии около двух с половиной лет.

Кроме того, в феврале суд приговорил Алексея Навального к штрафу в 850 тыс. руб. за клевету на 94-летнего ветерана Игната Артеменко. 29 апреля Бабушкинский суд Москвы оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на это решение.

«Приговор мирового судьи участка N321 от 20 февраля 2021 года — оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судья Наталья Курышева.

В июне прошлого года блогер опубликовал в Twitter и Telegram ролик телеканала RT, призывающий россиян принять участие в голосовании по поправкам к Конституции. В нем снялись космонавт Олег Кононенко, сыровар Олег Сирота, артисты Василий Лановой, Ирина Купченко и Иван Охлобыстин, дизайнер Артемий Лебедев, а также 94-летний полковник Игнат Артеменко. Алексей Навальный назвал снявшихся в ролике людей «командой продажных холуев», «людьми без совести» и «предателями».

Однако после этого Навальный сделал вид, что никакого оскорбления не было. На нескольких заседаниях суда он отказывался извиниться перед ветераном и продолжал спать оскорблениями — в том числе, в адрес судьи.

29 апреля Навальный участвовал в заседании по видеоконференции из медсанчасти ИК-3 Владимирской области. Несмотря на многочисленные жалобы на здоровье, голодовку и заявления о критическом состоянии блогера, выглядел он бодро, что многим бросалось в глаза. В ходе слушаний осужденный снова выступил с наполненной лозунгами речью, так и не извинившись перед оскорбленным ветераном. Судье в итоге пришлось прервать его и напомнить, что это не зал для агитации.