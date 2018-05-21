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Последний аргумент: сержант ВСУ бросил гранату в толпу

21 мая 2018, 14:54  •  35 • Война
В селе Лесная Тарновица в Ивано-Франковской области Украины сержант ВСУ, находясь в отпуске, вступил в конфликт с группой местных жителей. Как сообщает ФАН со ссылкой на твиттер главы МВД Украины Арсена Авакова, находившийся у себя дома сержант бросил в толпу осколочную гранату, ранив девятерых человек.
Подробности о состоянии раненых пока неизвестны. Первый замглавы национальной полиции Украины Вячеслав Аброскин сообщил, что сержант 1993 года рождения бросил гранату в толпу «на улице возле местного кафе».
На фоне этого нападения Аваков обратился к командирам армейских подразделений ВСУ, потребовав следить за тем, чтобы военнослужащие не брали с собой из зоны боевых действий в отпуск оружие и боеприпасы.
«Командиры, гранаты не сувенир солдату в дорогу!» — заявил Аваков.
Это не первый случай, когда украинские военнослужащие применяют боевое оружие не в военных целях. Так, в августе 2017 года официальный представитель народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко рассказывал, как солдаты украинской армии во время дежурства у линии соприкосновения в Донбассе в состоянии алкогольного опьянения открыли огонь по птицам из зенитной установки.
«Личный состав зенитного расчета 109-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотое после употребления алкоголя, ради забавы, открыл беспорядочный огонь из зенитного орудия по пролетавшим в пределах видимости птицам», — сообщал тогда ополченец.
В начале лета 2015 года в Днепропетровской области пьяный солдат Вооруженных сил Украины напал на медсестру воинской части, нанеся ей ножевое ранение шеи.
30-летняя военнослужащая по контракту дежурила в помещении медицинской роты 93-й бригады. Отмечается, что женщина является переселенкой из Донецкой области. Поздно ночью женщина услышала стук в дверь, открыла и получила удар ножом в шею.
Пострадавшую прооперировали в областной больнице, ее жизнь была спасена. По данным военной прокуратуры Украины, нападавший до призыва на военную службу отбыл в местах лишения свободы 10 лет за кражи.
«Он сообщил сначала, что находился в состоянии алкогольного опьянения, затем ему стало плохо, он проснулся, съел таблетку какую-то и что-то потустороннее заставило его пойти и кого-то убить. Находился в состоянии алкогольного опьянения и еще, наверное, в наркотическом опьянении. Потому что пытался себе консервной банкой перерезать вены и пытался перекусить руку», — рассказал прокурор Днепропетровского военного гарнизона Сергей Коцюба. Нападение на медика украинские правоохранители квалифицировали как покушение на убийство.
Весной 2017 года бывший командир ВСУ Владимир Шилов в интервью изданию «Обозреватель» заявил, что ситуация с украинской армией «сильно ухудшилась». Украинский военный отметил, что Киев «угробил» добровольческие движения, а контрактные военнослужащие также не хотят работать с ВСУ.
«Если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то 50% моментально бы расторгло и ушло на гражданку. Все действительно плохо. Не дай бог, Россия дернется», — сказал Шилов.
В марте 2018 года министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в вооруженных силах страны числятся более 250 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте ведомства. Как сообщает НСН со ссылкой на украинское минобороны, с начала военного конфликта на Донбассе погибли 3332 бойца Вооруженных сил Украины.
«Численность вооруженных сил в 2014 году составляла 150 тыс. человек, а в 2017 году — уже 255 тыс. человек», — сказал Полторак. Он также отметил, что в районе боевых действий в Донбассе воюют исключительно контрактники, в 2016-2017 годах по контракту были набраны 110 тыс. военнослужащих.
«Россия слишком сильна»
Полторак добавил, что для ВСУ подготовлен резерв численностью в 150 тыс. человек, имеющих опыт боевых действий.
30 апреля президент Украины Петр Порошенко объявил, что «Антитеррористическая операция» (АТО) в Донбассе завершается. Вместо нее начинается новая «Операция объединенных сил», сокращенно — ООС. В новой операции роль ВСУ значительно возрастет в сравнении с предшествующими фазами вооруженного конфликта в регионе. Во главе ООС стоит генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев.
Порошенко, представляя генерала Наева, заявил о правовых основаниях ООС — по словам украинского президента, Верховная рада приняла по его инициативе закон о реинтеграции Донбасса, который создает возможность для ВСУ «дать отпор вражеской агрессии».
Глава представительства ДНР Руслан Якубов заявил в ответ на действия Порошенко, что Киев хочет решать конфликт в Донбассе силовым путем.

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