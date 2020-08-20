Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала не...
Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
Главная / Политика

Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии

20 августа 2020, 10:10  •  45 • Политика
Фото:AP/TASS
У граждан Республики нет денег, у Лукашенко нет власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко смог остановить нарастание беспорядка в стране, но это не поможет ему удержать власть. В этом убежден эксперт Германского общества внешней политики Андраш Рац.
По его мнению, протестное движение в Республике не продлится долго. У белорусов просто нет такой финансовой возможности. Накоплений у простых граждан нет. Фонд, который создала оппозиция, и средства Евросоюза для помощи протестантам не прокормят десятки тысяч семей. А при меньшем количестве бастующих протесты не эффективны. К тому же Лукашенко уже дал распоряжение милиции не разгонять демонстрации, а мешать их проведению. Это тоже снизит накал страстей в обществе.
"В краткосрочном периоде президент Лукашенко сумел избежать немедленного падения его режима", – сделал вывод эксперт.
Вместе с тем кризис легитимности власти в Белоруссии сохранится до тех пор, пока кресло президента занимает Александр Григорьевич, пояснил Рац в беседе с РИА "Новости". Очень много людей убеждены, что выборы были сфальсифицированы. Не все протестующие полагают, что Тихановская победила Лукашенко, но все хотят знать правдивые цифры.
Выходом могут стать только новые выборы. Уйдет ли Лукашенко в отставку по состоянию здоровья или главу Белоруссии нужно будет избрать после внесения поправок в Конституцию, не важно, передает радио Sputnik мнение эксперта. Главное – что его последний электоральный процесс позади, больше ему законным президентом не стать.
"Его правление подвержено серьезному кризису легитимности как внутри страны, так и за рубежом. Это последние акты пьесы", – отметил эксперт.
Ранее политологи назвали несколько вариантов мирной смены власти в Белоруссии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
20 августа 2020, 04:40
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "революцию хипстеров"
20 августа 2020, 01:00
"Северный поток - 2" получил гриф "секретно": "Газпром" нашёл способ защитить проект от санкций США
20 августа 2020, 01:00
Кто курирует протесты в Белоруссии: мнение людей с улиц
20 августа 2020, 06:30
Уезжающему из России Кафельникову обрисовали перспективы в Европе
20 августа 2020, 02:50
Киев нашёл способ увести в сторону следящих за Минскими соглашениями. Хватило одного человека
20 августа 2020, 06:30
"Железобетонный аргумент": Захарова оценила санкции МИД Литвы против Лукашенко
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 августа 2020, 14:20
Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих
14 августа 2020, 19:25
Чего не говорят о беспорядках в Белоруссии
15 августа 2020, 18:20
"Кисо обиделось": Зеленский пригрозил Лукашенко белорусским Донбассом
16 августа 2020, 19:05
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал Михеев
14 августа 2020, 00:10
"Мне стыдно": Начальник милиции в Гродно сдал своих бойцов перед толпой
17 августа 2020, 02:25
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка" Беломайдана
15 августа 2020, 04:35
Крути им как хочешь: Кто из депутатов в России имеет двойное гражданство
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.