Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Китайские истребители будут тестировать на макете российского танка - Defence-bl...
Американские морпехи учатся воевать с «генералом Морозом»
В Канаде развернули самолёт из-за отсутствия рыбы в меню обеда
Донецк в огне и Дамаск под бомбами – взгляд детей (Роман Романов)
Главная / Политика

Последние три раза украинская система управления отправит к МКС ракеты-носители "Союз-ФГ" - источник

05 марта 2019, 07:24  •  231 • Политика
Источник раскрыл информацию о трех последних "Союзах-ФГ" с украинской системой управления, которые отправят космические корабли к МКС.
В России изготовили последнюю ракету-носитель "Союз-ФГ", в которой установлена система управления, произведенная на Украине, сообщил источник РИА Новости.
Всего ракеты типа "Союз-ФГ" ожидают только три пуска. Все они доставят космические корабли к МКС. Это, по плану, должно произойти 14 марта, 6 июля и 25 сентября 2019 года.
"Союз-ФГ" полностью заменят ракеты "Союз-2″. В них уже встроена система управления российского производства.
Информация предоставлена РИА-Новости

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



231
Источник
Похожие новости
05 марта 2019, 07:24
В России ответили, почему не стоит полагаться на заявления шведских экспертов о малой дальности поражения С-400
04 марта 2019, 21:39
Крымский мост назвали источником проблем для России
04 марта 2019, 15:09
"Где тайные миллиарды Путина?": В годовщину "дела Скрипалей" Западу напомнили о скандальных "хайли лайкли" расследованиях
Загрузка...
05 марта 2019, 07:24
Последние три раза украинская система управления отправит к МКС ракеты-носители "Союз-ФГ" - источник
05 марта 2019, 00:54
Демократы потребовали раскрыть детали переговоров Трампа и Путина
05 марта 2019, 00:54
На Украине стало на одного кандидата в президенты меньше: Мэр Львова снял себя с выборов
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2019, 13:09
"Подхрюкивающие в шоке": Спортсмены сломали стол ради селфи с Путиным - видео
01 марта 2019, 18:54
Путин обратился к нации: отступление закончено!
03 марта 2019, 06:39
"Зомби Системы": Бельгийские эксперты отчитали Помпео за смех над российским "Цирконом"
02 марта 2019, 07:54
"Он просто озверел, стал сатаной": Новая жертва нападения Порошенко рассказала, как президент "распустил руки"
02 марта 2019, 14:24
"Это же маршрутка. На МКС остановите, пожалуйста": После первого запуска Crew Dragon в Сети поставили крест на "Союзе"
01 марта 2019, 02:39
Секретарь СНБО Украины после взрыва "любимого" Audi заговорил о проделках врагов
27 февраля 2019, 21:24
Такие тонны денег не снились даже полковнику Захарченко: В день ареста Арашуковых спалили миллионы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.