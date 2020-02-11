Последние события в Сирии: базу Хмеймим атакуют из Идлиба • 53 • Аналитика

Российская военная база Хмеймим в Сирии вновь стала объектом атак боевиков. Только в феврале 2020 года были отражены два нападения с использованием беспилотных летательных аппаратов.



Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что вечером 9 февраля средствами противовоздушной обороны авиабазы Хмеймим были отражены два нападения. Первое было совершено с помощью дрона, который прилетел с северо-восточного направления и был сбит в 2 км от базы ракетной системой «Панцирь». Второй беспилотник прилетел с северо-западного направления и был уничтожен в 6 км от базы. В результате нападений никто не пострадал.







До этого 3 февраля 2020 года уже имела место попытка атаки российской военной базы с участием беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения. Дрон летел на базу со стороны Средиземного моря и также был сбит средствами противовоздушной обороны. Подобные провокации против российской военной базы совершались и в январе – также безрезультативно, поскольку силы ПВО, прикрывающие Хмеймим, работают отлично.



Всего за последние два года было уничтожено более 100 беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых террористы пытались атаковать российский военный объект. Тем не менее, несмотря на очевидную эффективность средств ПВО, сирийские боевики не оставляют надежд причинить хоть какой-то ущерб базе Хмеймим. Поэтому нападения продолжаются регулярно.



Что интересно, в настоящее время атаки на базу Хмеймим совершаются с территории Идлиба – того самого, прекратить удары по которому от сирийских правительственных войск и России так настойчиво требует Турция. В 2018 году в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны. Теперь с этой демилитаризованной зоны запускают беспилотники для атак на российскую военную базу. И это не удивительно: демилитаризация Идлиба в понимании Эрдогана предполагала отсутствие в провинции и городе сирийских войск, но отнюдь не вывод с территории Идлиба формирований оппозиции.



Сегодня Идлиб остается основной цитаделью боевиков на севере страны и сам факт наличия в городе и его окрестностях вооруженных формирований террористов является очень большой угрозой для безопасности не только сирийских войск, но и российской военной базы.



Понятно, что присутствие российских военных в Сирии является для оппонентов президента Башара Асада сильнейшим раздражающим фактором. Если бы в свое время Россия не вмешалась бы в сирийскую гражданскую войну, с очень большой долей вероятности Дамаск был бы давно взят боевиками, а Асада вполне могла постичь печальная участь Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна.



Исправив ситуацию, Россия стала «врагом номер один» для сирийских боевиков. Поскольку же существование российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме не выгодно и другим военно-политическим акторам региона – США, НАТО, Турции, - то понятно, что на атаки боевиков американские или турецкие представители реагировать не будут, зато постоянно будут акцентировать внимание на российских и сирийских ударах по Идлибу.



Кстати, в это же время, когда российскую военную базу атакуют со стороны Идлиба, турецкие вооруженные силы, введенные на территорию этой провинции, бьют по позициям сирийских правительственных войск. 10 февраля Анкара отчиталась об ударах по 101 сирийской цели, сообщив, что подбиты 3 сирийских танка и сбит 1 вертолет. Судя по публикуемым в сети фото, вертолёт был не сбит, а повреждён. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил об уничтожении 76 сирийских солдат и офицеров.



Турецкое руководство утверждает, что удары по сирийским войскам носят исключительно ответный характер: якобы в результате наступления Сирийской арабской армии гибнут турецкие военнослужащие. Но понятно, что в действительности Турция пришла на помощь поддерживаемым ею боевикам, засевшим в Идлибе. Ведь поразительные успехи сирийских правительственных войск в последние недели не оставили туркам сомнений: если не вмешаться в ситуацию, то Идлиб в ближайшее время будет взят сторонниками Асада. Российская военная база Хмеймим в Сирии вновь стала объектом атак боевиков. Только в феврале 2020 года были отражены два нападения с использованием беспилотных летательных аппаратов.Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что вечером 9 февраля средствами противовоздушной обороны авиабазы Хмеймим были отражены два нападения. Первое было совершено с помощью дрона, который прилетел с северо-восточного направления и был сбит в 2 км от базы ракетной системой «Панцирь». Второй беспилотник прилетел с северо-западного направления и был уничтожен в 6 км от базы. В результате нападений никто не пострадал.До этого 3 февраля 2020 года уже имела место попытка атаки российской военной базы с участием беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения. Дрон летел на базу со стороны Средиземного моря и также был сбит средствами противовоздушной обороны. Подобные провокации против российской военной базы совершались и в январе – также безрезультативно, поскольку силы ПВО, прикрывающие Хмеймим, работают отлично.Всего за последние два года было уничтожено более 100 беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых террористы пытались атаковать российский военный объект. Тем не менее, несмотря на очевидную эффективность средств ПВО, сирийские боевики не оставляют надежд причинить хоть какой-то ущерб базе Хмеймим. Поэтому нападения продолжаются регулярно.Что интересно, в настоящее время атаки на базу Хмеймим совершаются с территории Идлиба – того самого, прекратить удары по которому от сирийских правительственных войск и России так настойчиво требует Турция. В 2018 году в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны. Теперь с этой демилитаризованной зоны запускают беспилотники для атак на российскую военную базу. И это не удивительно: демилитаризация Идлиба в понимании Эрдогана предполагала отсутствие в провинции и городе сирийских войск, но отнюдь не вывод с территории Идлиба формирований оппозиции.Сегодня Идлиб остается основной цитаделью боевиков на севере страны и сам факт наличия в городе и его окрестностях вооруженных формирований террористов является очень большой угрозой для безопасности не только сирийских войск, но и российской военной базы.Понятно, что присутствие российских военных в Сирии является для оппонентов президента Башара Асада сильнейшим раздражающим фактором. Если бы в свое время Россия не вмешалась бы в сирийскую гражданскую войну, с очень большой долей вероятности Дамаск был бы давно взят боевиками, а Асада вполне могла постичь печальная участь Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна.Исправив ситуацию, Россия стала «врагом номер один» для сирийских боевиков. Поскольку же существование российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме не выгодно и другим военно-политическим акторам региона – США, НАТО, Турции, - то понятно, что на атаки боевиков американские или турецкие представители реагировать не будут, зато постоянно будут акцентировать внимание на российских и сирийских ударах по Идлибу.Кстати, в это же время, когда российскую военную базу атакуют со стороны Идлиба, турецкие вооруженные силы, введенные на территорию этой провинции, бьют по позициям сирийских правительственных войск. 10 февраля Анкара отчиталась об ударах по 101 сирийской цели, сообщив, что подбиты 3 сирийских танка и сбит 1 вертолет. Судя по публикуемым в сети фото, вертолёт был не сбит, а повреждён. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил об уничтожении 76 сирийских солдат и офицеров.Турецкое руководство утверждает, что удары по сирийским войскам носят исключительно ответный характер: якобы в результате наступления Сирийской арабской армии гибнут турецкие военнослужащие. Но понятно, что в действительности Турция пришла на помощь поддерживаемым ею боевикам, засевшим в Идлибе. Ведь поразительные успехи сирийских правительственных войск в последние недели не оставили туркам сомнений: если не вмешаться в ситуацию, то Идлиб в ближайшее время будет взят сторонниками Асада. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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