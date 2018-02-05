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Последние слова погибшего в Сирии пилота Су-25 услышала вся Россия

05 февраля 2018, 09:24  •  3664 • Политика
Благодаря заснятому боевиками "Ан-Нусры" видео стали известны последние слова майора Романа Филиппова, пилота сбитого в Сирии самолета ВКС России Су-25.
Последними словами военного летчика Романа Филиппова, чей самолет Су-25 был сбит боевиками-исламистами в небе над Сирией, стала фраза: "Это вам за пацанов!". Произнеся ее, пилот ВКС России, подорвал гранату и принял смерть, прежде чем враги получили возможность взять его в плен.
Можно предположить, что под "пацанами" Филиппов имел в виду погибших солдат и летчиков российской группы войск, погибших в Сирии в борьбе с силами международного терроризма. То, что летчик произнес именно эти слова, отчетливо слышно на заснятом джихадистами ролике, запечатлевающем последние мгновения его жизни.
Напомним, что самолет майора Романа Филиппова был сбит боевиками запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" 3 февраля 2018 года. Летчик катапультировался из терпящего крушения самолета и упал на землю в районе, контролируемом боевиками. Там он вступил в последний бой и погиб.

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