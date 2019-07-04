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Последние приготовления: Турецкие военные выбирают место для размещения С-400

04 июля 2019, 22:54  •  64 • В мире
Место для размещения российских зенитно-ракетных систем С-400 на территории Турции подыскивает Министерство обороны страны вместе с военным командованием.
Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, по словам которого в настоящее время рассматривается несколько вариантов.
Российские системы должны поступить в Турцию уже на следующей неделе, подтвердил в четверг, 4 июля, глава Управления оборонной промышленности Турции.
Президент Реджеп Эрдоган, выступая 1 июля на итоговой пресс-конференции после саммита G20, проходившего в японской Осаке, сообщил, что это произойдёт в течение 10 дней.
Место возможного размещения российских систем ПВО в конце мая раскрыло агентство Bloomberg, по данным которого это может быть побережье Средиземного моря, в районе разведки газовых месторождений на шельфе.
Источники агентства сообщали, что Анкара планирует использовать С-400 в качестве оружия сдерживания США и защиты своих энергетических интересов в Восточном Средиземноморье. Дело в том, что между Турцией и Кипром существуют серьёзные противоречия по поводу шельфовой зоны, где обнаружены большие запасы природного газа. При этом США в этом конфликте находятся на стороне Кипра.
Напомним, Турция покупает у России четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.
Вместе с тем Bloomberg отмечает, что Средиземноморье - не единственный регион, где могут появиться С-400. Власти Турции также рассматривают вариант защитить российскими комплексами столицу и другие крупные города и центры страны. Учитывая любовь США и Израиля к авиаударам, такая предосторожность может оказаться не лишней.

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