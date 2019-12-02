Последние попытки. Киев не сумел помешать «Северному потоку 2» • 316 • Аналитика

Перспектива запуска «Северного потока 2» не дает Украине спокойно жить. Пытаясь найти хоть какие-то аргументы против газопровода, в Киеве в этот раз заявили о том, что СП-2 препятствует стабильному транзиту газа в Европу. Об этом заявил сам исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.



Украина и газовый транзит

Как известно, на протяжении очень длительного времени основной транзит российского газа в Европу осуществлялся через территорию Украины. Поскольку газотранспортная система Советского Союза строилась еще в то время, когда и Россия, и Украина были одной страной, никто и не мог предположить, что со временем газовый транзит станет предметом противостояния Москвы и Киева.





Учитывая плачевное состояние, в которое пришла постсоветская украинская экономика, доходы от транзита российского газа в Восточную Европу имели для Киева очень существенное значение. Это были гарантированные деньги, поступавшие в украинский бюджет. Да и газ доставался Украине дешевле, поскольку поступал с востока на запад и, перед тем, как достичь европейских стран, проходил через украинскую газотранспортную систему.



Планируемый запуск «Северного потока-2» поставил под угрозу существующий порядок транзита газа. Действительно, когда ситуация на Украине в 2014 году максимально дестабилизировалась, а отношения между Москвой и Киевом серьезно ухудшились, перед Россией встал вопрос поиска альтернативных каналов поставки газа европейским покупателям.





В сложившейся ситуации нельзя было ставить транзит газа и колоссальные доходы российского бюджета в зависимость от политической воли украинского руководства. Никто не мог дать гарантии, что завтра Киев, желая отомстить России, не перекрыл бы по собственной инициативе газовый транзит.



«Северный поток 2» изначально устроил не только Россию, но и европейских покупателей российского газа, в первую очередь – Германию и Францию, которые являются важнейшими партнерами нашей страны в данном вопросе. Несмотря на противодействие со стороны США и американских сателлитов в Восточной Европе, началось строительство газопровода. И киевские власти, по мере осознания того, что уже в обозримом будущем газопровод запустят и сокращение транзита через территорию Украины станет печальной реальностью, заволновались.



Руководству Евросоюза полетели письма из Киева с требованием повлиять на решения правительств стран, участвующих в строительстве «Северного потока 2». При этом украинская сторона подчеркивала, что Россия в строительстве СП-2 руководствовалась не экономическими, а политическими причинами.



Что скрывать, политика действительно сыграла свою роль, но куда же без нее, когда речь идет о столь важном вопросе? И надо ли было России ставить собственные экономические интересы в зависимость от политической ситуации в нестабильном государстве, где власть сметает и утверждает уличная толпа на Майдане Незалежности.



В интервью Deutsche Welle исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко даже не постеснялся обвинить Германию в том, что она якобы способствует удушению Украины, выступая в качестве важнейшего партнера России в строительстве СП-2. По мнению украинского топ-менеджера, если газопровод будет запущен, то транзит газа через территорию Украины прекратится, что приведет к плачевным последствиям для страны.



Понимая, что европейским странам в действительности почти безразлична судьба Украины и ее выживание, Витренко приступил к откровенной демагогии: он заявил, что строительство газопровода якобы угрожает стабильности поставок газа в Европу. Что говорить, называть белое — черным, а черное – белым, современные украинские руководители мастаки. Витренко не исключение.



Ведь Россия как раз и приступила к дорогостоящим мероприятиям по строительству «Северного потока – 2» именно из соображений обеспечения стабильных поставок газа в Европу, так как на Украину, где началась война и политическая ситуация была скорее похожа на хаос, рассчитывать в этом отношении было нельзя.



Поскольку Россия нуждалась в альтернативном пути, чтобы не срывать поставки газа в Европу, и был запущен проект СП-2. И страны Евросоюза, прекрасно понимая и оценивая все риски, связанные с транзитом газа через территорию Украины, поддержали инициативу России.



Даже Дания, которая до последнего сопротивлялась строительству СП-2, в конечном итоге смирилась. 28 ноября 2019 года вступило в силу официальное решение датского правительства о строительстве газопровода в территориальных водах Дании.







В Копенгагене долго искали, к чему бы придраться, обратившись к излюбленной скандинавами теме защиты окружающей среды. Но и в данном направлении датским экспертам зацепиться было не за что. В итоге королевство дало разрешение на строительство, хотя могло бы и затормозить этот процесс, если бы в Копенгаген поступила бы апелляция со стороны той же Украины.



Но украинские власти, которые заявляли о том, что апелляцию подадут, в конечном итоге все же ее не представили. Судя по всему, они просто оказались не в состоянии представить какие-либо серьезные аргументы против строительства СП-2, которым бы поверили в датском правительстве.



Но, не представив апелляцию, украинские власти, тем не менее, не отказались от своей политики, направленной на воспрепятствование строительству «Северного потока 2». Только теперь главную роль в ней стал играть «Нафтогаз», руководство которого выступает с многочисленными обвинениями в адрес России.



При этом украинские газовики скромно умалчивают о том, что именно угрозы «Нафтогаза» «Газпрому» в свое время и стали одной из тех причин, совокупность которых и обусловила необходимость строительства газопровода «Северный поток 2». Ведь именно Украина сама угрожала «перекрыть вентиль», пытаясь шантажировать Москву прекращением поставок газа в Европу через украинскую территорию. Теперь же в Киеве ситуацию выкручивают так, как удобно Украине.



Аварийное состояние украинской ГТС и демагогия «Нафтогаза»

Предпочитают молчать в Киеве и о другой важной причине принятия Россией решения о строительстве «Северного потока 2». Учитывая, что потребность Европы в российском газе растет, Москва собиралась наращивать объем поставок российского газа в европейские страны. Но общее состояние украинской газотранспортной системы такое, что не только при увеличении объема поставок. но и при сохранении в будущем прежних объемов были бы неизбежны аварийные ситуации.



Украинская ГТС очень изношенная, деньги в ее ремонт при довольно серьезной загруженности и эксплуатации практически не вкладывались еще с советского времени. И Киев не собирался инвестировать средства в модернизацию ГТС, рассчитывая, что всю украинскую сеть газопроводов за свой счет отремонтирует Россия.



Вот если бы Россия и не начала строительство СП-2, то Европа как раз и столкнулась бы с серьезными проблемами в случае аварий на участках украинской газотранспортной системы. Таким образом, в «Нафтогазе» пытаются закамуфлировать паразитические устремления Украины, прикрываясь дежурными обвинениями в адрес Москвы. Но в европейских правительствах прекрасно понимают, что к чему, и принимают решения, руководствуясь прагматическими интересами своих государств, а не истеричными заявлениями и упреками со стороны Киева.



Поставки газа через территорию Украины и так находятся под угрозой, но «Нафтогаз», вместо модернизации газотранспортной системы как раз и сосредоточил свое внимание исключительно на антироссийской риторике и политических заявлениях. В Западной Европе, в свою очередь, оценивают состояние ГТС Украины здраво и понимают, что диверсификация магистралей, по которым поставляется газ в европейские страны, будет лишь на руку Евросоюзу.



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Поэтому у Киева не остается никаких способов повлиять на обстановку вокруг строительства «Северного потока 2». И даже надежда на Вашингтон в данном случае не поможет, так как Евросоюз уже довольно давно дал американцам понять: в вопросе о строительстве СП-2 рассчитывать на какие-то изменения европейской стратегии не приходится и от российского газа и новых способов его доставки Германия, Франция и другие европейские страны отказываться не будут.



«Северный поток-2» как удар по американским позициям

Попытки Украины помешать строительству и запуску СП-2 связаны еще и с тем, что в настоящее время украинская власть является, наверное, самым зависимым от Вашингтона правительством в Восточной Европе. Именно США более всего негодуют по поводу грядущего запуска «Северного потока-2», так как функционирование газопровода создает непосредственную угрозу американским интересам в Европе.



Во-первых, США рассчитывали после кризиса на Украине и введения антироссийских санкций нарастить поставки американского сжиженного природного газа в Европу. Но СПГ намного дороже по стоимости, чем российский трубопроводный газ. Да и принимать большое количество СПГ, достаточное для обеспечения газом инфраструктуры стран Евросоюза, очень сложно, в отличие от более простой схемы поставок трубопроводного газа. Получается, что строительство СП-2 сорвало американские планы по масштабным поставкам СПГ в Европу.



Именно поэтому в США готовят пакет санкционных ограничений в отношении компаний, занятых в строительстве СП-2. Если не получилось остановить строительство, то американцы рассчитывают хотя бы отомстить тем странам и компаниям, которые принимали в нем участие. Хотя шансов на то, что эти действия как то повлияют на политику европейских покупателей российского газа, практически не остается. Для Европы российский газ абсолютно выгоднее американского и это не раз заявляли с высоких трибун самые высокопоставленные лица и Германии, и Франции, и других западноевропейских государств.



Во-вторых, США видят в «Северном потоке 2» подрыв своего экономического и политического влияния на страны Западной и Восточной Европы, так как столь масштабный проект, завязанный на России и российском газе, ставит Евросоюз в определенную зависимость от Москвы и заставляет Брюссель считаться с российскими планами.



Где экономические интересы, там и политическое влияние – американской стороне это прекрасно известно. Не случайно Вашингтон мобилизовал против «Северного потока-2» всех своих восточноевропейских сателлитов – Украину, Польшу, Литву, Латвию. Последние три государства ради удовлетворения американских амбиций готовы поступиться даже собственными интересами.



В любом случае, в том, что «Северный поток 2» будет достроен и запущен, уже можно не сомневаться. Что же касается всего длительного скандала вокруг его строительства, то он окончательно продемонстрировал всему миру подлинные интересы США в Европе, а также зависимость украинского, польского и прибалтийских правительств от Вашингтона. Перспектива запуска «Северного потока 2» не дает Украине спокойно жить. Пытаясь найти хоть какие-то аргументы против газопровода, в Киеве в этот раз заявили о том, что СП-2 препятствует стабильному транзиту газа в Европу. Об этом заявил сам исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.Как известно, на протяжении очень длительного времени основной транзит российского газа в Европу осуществлялся через территорию Украины. Поскольку газотранспортная система Советского Союза строилась еще в то время, когда и Россия, и Украина были одной страной, никто и не мог предположить, что со временем газовый транзит станет предметом противостояния Москвы и Киева.Учитывая плачевное состояние, в которое пришла постсоветская украинская экономика, доходы от транзита российского газа в Восточную Европу имели для Киева очень существенное значение. Это были гарантированные деньги, поступавшие в украинский бюджет. Да и газ доставался Украине дешевле, поскольку поступал с востока на запад и, перед тем, как достичь европейских стран, проходил через украинскую газотранспортную систему.Планируемый запуск «Северного потока-2» поставил под угрозу существующий порядок транзита газа. Действительно, когда ситуация на Украине в 2014 году максимально дестабилизировалась, а отношения между Москвой и Киевом серьезно ухудшились, перед Россией встал вопрос поиска альтернативных каналов поставки газа европейским покупателям.В сложившейся ситуации нельзя было ставить транзит газа и колоссальные доходы российского бюджета в зависимость от политической воли украинского руководства. Никто не мог дать гарантии, что завтра Киев, желая отомстить России, не перекрыл бы по собственной инициативе газовый транзит.«Северный поток 2» изначально устроил не только Россию, но и европейских покупателей российского газа, в первую очередь – Германию и Францию, которые являются важнейшими партнерами нашей страны в данном вопросе. Несмотря на противодействие со стороны США и американских сателлитов в Восточной Европе, началось строительство газопровода. И киевские власти, по мере осознания того, что уже в обозримом будущем газопровод запустят и сокращение транзита через территорию Украины станет печальной реальностью, заволновались.Руководству Евросоюза полетели письма из Киева с требованием повлиять на решения правительств стран, участвующих в строительстве «Северного потока 2». При этом украинская сторона подчеркивала, что Россия в строительстве СП-2 руководствовалась не экономическими, а политическими причинами.Что скрывать, политика действительно сыграла свою роль, но куда же без нее, когда речь идет о столь важном вопросе? И надо ли было России ставить собственные экономические интересы в зависимость от политической ситуации в нестабильном государстве, где власть сметает и утверждает уличная толпа на Майдане Незалежности.В интервью Deutsche Welle исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко даже не постеснялся обвинить Германию в том, что она якобы способствует удушению Украины, выступая в качестве важнейшего партнера России в строительстве СП-2. По мнению украинского топ-менеджера, если газопровод будет запущен, то транзит газа через территорию Украины прекратится, что приведет к плачевным последствиям для страны.Понимая, что европейским странам в действительности почти безразлична судьба Украины и ее выживание, Витренко приступил к откровенной демагогии: он заявил, что строительство газопровода якобы угрожает стабильности поставок газа в Европу. Что говорить, называть белое — черным, а черное – белым, современные украинские руководители мастаки. Витренко не исключение.Ведь Россия как раз и приступила к дорогостоящим мероприятиям по строительству «Северного потока – 2» именно из соображений обеспечения стабильных поставок газа в Европу, так как на Украину, где началась война и политическая ситуация была скорее похожа на хаос, рассчитывать в этом отношении было нельзя.Поскольку Россия нуждалась в альтернативном пути, чтобы не срывать поставки газа в Европу, и был запущен проект СП-2. И страны Евросоюза, прекрасно понимая и оценивая все риски, связанные с транзитом газа через территорию Украины, поддержали инициативу России.Даже Дания, которая до последнего сопротивлялась строительству СП-2, в конечном итоге смирилась. 28 ноября 2019 года вступило в силу официальное решение датского правительства о строительстве газопровода в территориальных водах Дании.В Копенгагене долго искали, к чему бы придраться, обратившись к излюбленной скандинавами теме защиты окружающей среды. Но и в данном направлении датским экспертам зацепиться было не за что. В итоге королевство дало разрешение на строительство, хотя могло бы и затормозить этот процесс, если бы в Копенгаген поступила бы апелляция со стороны той же Украины.Но украинские власти, которые заявляли о том, что апелляцию подадут, в конечном итоге все же ее не представили. Судя по всему, они просто оказались не в состоянии представить какие-либо серьезные аргументы против строительства СП-2, которым бы поверили в датском правительстве.Но, не представив апелляцию, украинские власти, тем не менее, не отказались от своей политики, направленной на воспрепятствование строительству «Северного потока 2». Только теперь главную роль в ней стал играть «Нафтогаз», руководство которого выступает с многочисленными обвинениями в адрес России.При этом украинские газовики скромно умалчивают о том, что именно угрозы «Нафтогаза» «Газпрому» в свое время и стали одной из тех причин, совокупность которых и обусловила необходимость строительства газопровода «Северный поток 2». Ведь именно Украина сама угрожала «перекрыть вентиль», пытаясь шантажировать Москву прекращением поставок газа в Европу через украинскую территорию. Теперь же в Киеве ситуацию выкручивают так, как удобно Украине.Предпочитают молчать в Киеве и о другой важной причине принятия Россией решения о строительстве «Северного потока 2». Учитывая, что потребность Европы в российском газе растет, Москва собиралась наращивать объем поставок российского газа в европейские страны. Но общее состояние украинской газотранспортной системы такое, что не только при увеличении объема поставок. но и при сохранении в будущем прежних объемов были бы неизбежны аварийные ситуации.Украинская ГТС очень изношенная, деньги в ее ремонт при довольно серьезной загруженности и эксплуатации практически не вкладывались еще с советского времени. И Киев не собирался инвестировать средства в модернизацию ГТС, рассчитывая, что всю украинскую сеть газопроводов за свой счет отремонтирует Россия.Вот если бы Россия и не начала строительство СП-2, то Европа как раз и столкнулась бы с серьезными проблемами в случае аварий на участках украинской газотранспортной системы. Таким образом, в «Нафтогазе» пытаются закамуфлировать паразитические устремления Украины, прикрываясь дежурными обвинениями в адрес Москвы. Но в европейских правительствах прекрасно понимают, что к чему, и принимают решения, руководствуясь прагматическими интересами своих государств, а не истеричными заявлениями и упреками со стороны Киева.Поставки газа через территорию Украины и так находятся под угрозой, но «Нафтогаз», вместо модернизации газотранспортной системы как раз и сосредоточил свое внимание исключительно на антироссийской риторике и политических заявлениях. В Западной Европе, в свою очередь, оценивают состояние ГТС Украины здраво и понимают, что диверсификация магистралей, по которым поставляется газ в европейские страны, будет лишь на руку Евросоюзу.Поэтому у Киева не остается никаких способов повлиять на обстановку вокруг строительства «Северного потока 2». И даже надежда на Вашингтон в данном случае не поможет, так как Евросоюз уже довольно давно дал американцам понять: в вопросе о строительстве СП-2 рассчитывать на какие-то изменения европейской стратегии не приходится и от российского газа и новых способов его доставки Германия, Франция и другие европейские страны отказываться не будут.Попытки Украины помешать строительству и запуску СП-2 связаны еще и с тем, что в настоящее время украинская власть является, наверное, самым зависимым от Вашингтона правительством в Восточной Европе. Именно США более всего негодуют по поводу грядущего запуска «Северного потока-2», так как функционирование газопровода создает непосредственную угрозу американским интересам в Европе.Во-первых, США рассчитывали после кризиса на Украине и введения антироссийских санкций нарастить поставки американского сжиженного природного газа в Европу. Но СПГ намного дороже по стоимости, чем российский трубопроводный газ. Да и принимать большое количество СПГ, достаточное для обеспечения газом инфраструктуры стран Евросоюза, очень сложно, в отличие от более простой схемы поставок трубопроводного газа. Получается, что строительство СП-2 сорвало американские планы по масштабным поставкам СПГ в Европу.Именно поэтому в США готовят пакет санкционных ограничений в отношении компаний, занятых в строительстве СП-2. Если не получилось остановить строительство, то американцы рассчитывают хотя бы отомстить тем странам и компаниям, которые принимали в нем участие. Хотя шансов на то, что эти действия как то повлияют на политику европейских покупателей российского газа, практически не остается. Для Европы российский газ абсолютно выгоднее американского и это не раз заявляли с высоких трибун самые высокопоставленные лица и Германии, и Франции, и других западноевропейских государств.Во-вторых, США видят в «Северном потоке 2» подрыв своего экономического и политического влияния на страны Западной и Восточной Европы, так как столь масштабный проект, завязанный на России и российском газе, ставит Евросоюз в определенную зависимость от Москвы и заставляет Брюссель считаться с российскими планами.Где экономические интересы, там и политическое влияние – американской стороне это прекрасно известно. Не случайно Вашингтон мобилизовал против «Северного потока-2» всех своих восточноевропейских сателлитов – Украину, Польшу, Литву, Латвию. Последние три государства ради удовлетворения американских амбиций готовы поступиться даже собственными интересами.В любом случае, в том, что «Северный поток 2» будет достроен и запущен, уже можно не сомневаться. Что же касается всего длительного скандала вокруг его строительства, то он окончательно продемонстрировал всему миру подлинные интересы США в Европе, а также зависимость украинского, польского и прибалтийских правительств от Вашингтона. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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