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Последние переговоры Романа Филипова с пилотом второго Су-25: «В меня попали! Хорошо попали! Тяну на юг...»
07 февраля 2018, 11:39 • 379 • В России
В тот день в провинции Идлиб работали два российских штурмовика. Роман Филипов был ведущим, его коллега - ведомый. Газета «Красная звезда» опубликовала интервью с летчиком ведомого самолета. По его словам, последние переговорах он сообщил Филипову об атаке. И голос у того не дрогнул:
(Р.Ф - Роман Филипов, В - ведомый)
(В)– По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!
(Р.Ф.)– Да, вижу!
– В меня попали…
– Хорошо попали…
– Пожар правого…
– Тяну на юг…
– И левый становится…
И секунд через двадцать:
(Р.Ф)– Вызывай ПСО… (поисково-спасательный отряд - Ред.)
К зданию Министерства обороны в Москве неравнодушные несут цветы в память о лётчике Романе Филиппове, героически погибшем в СирииФото: Евгения ГУСЕВА
Затем Филипов приказал летчику второго штурмовика «уходить в облака». Но тот впервые ослушался приказа:
- Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля, - рассказал летчик ведомого самолета. - В то же время продолжал передавать на командный пункт координаты, вызывал поисково-спасательную службу. Место приземления командира я видел, но самого боя - нет, были сумерки. Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, хватавшим только дотянуть до аэродрома.
Последние слова сбитого российского пилота: «Это вам за пацанов».Русские не сдаются - эта аксиома введена у нас на генном уровне. Чтобы не попасть в плен к сирийским террористам, наш пилот подорвал себя гранатой
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