Последние километры: в «Газпроме» ответили на заявление США о перспективах «Северного потока — 2»

В «Газпроме» посоветовали министру энергетики США Дэну Бруйетту «никогда не говорить никогда». Бруйетт ранее заявил о неспособности России самостоятельно завершить строительство «Северного потока — 2». Как отметили в Госдуме, подобные высказывания американской стороны являются примером недобросовестной конкуренции и носят политический характер. Эксперты, в свою очередь, напомнили, что Россия располагает технологиями, необходимыми для завершения строительства газопровода.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отреагировал на слова министра энергетики США Дэна Бруйетта, заявившего о неспособности России самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Никогда не говори никогда», — сказал Куприянов РБК.

Бруйетт ранее заявил, что Россия не сможет обойти американские санкции и самостоятельно достроить газопровод из-за отсутствия необходимых технологий.

«Это будет очень длительная задержка, потому что у России нет технологии. Если они разработают её, мы посмотрим, что они будут делать. Но я не думаю, что это так же легко, как говорить: «Итак, мы почти закончили, мы лишь собираемся завершить его», — добавил министр энергетики США.

Подобные заявления американской стороны являются примером недобросовестной конкуренции, которая открывает всем европейским странам глаза на санкции, отметил в разговоре с RT зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«У меня нет сомнений, что США и в дальнейшем будут принимать все меры для того, чтобы мешать строительству этого газопровода. Естественно, эти заявления рассчитаны на настроение европейских компаний и носят в первую очередь политический характер. Это уже вызвало определённые задержки в строительстве», — рассказал он.

Тем не менее Чепа добавил, что эти задержки не будут длительными и никакие действия США не смогут остановить запуск газопровода. У России есть все возможности для завершения строительства до конца 2020 года, подчеркнул депутат.

«Я думаю, что в течение года будут предприняты шаги для того, чтобы ускорить завершение этого проекта. И то, что США заявляют, то, что они делают, то, что они, очевидно, ещё будут делать, не помешает завершению строительства и пуску «Северного потока — 2», — подтвердил он, напомнив, что США также пытались помешать строительству «Турецкого потока» и другим проектам.

Говоря, что Россия не располагает необходимыми технологиями, Дэн Бруйетт имеет в виду судна-трубоукладчики, способные класть трубы в море с учётом требований, которые есть у отдельных стран в своих водах по части мер безопасности и технических приспособлений, таких как система динамического позиционирования. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

«Я думаю, что заявление американского министра носит демонстративный характер, чтобы показать, что США не откажутся от противодействия российским трубопроводным проектам. Это просто заявка на то, что они будут нам мешать. На самом деле в России есть суда, способные закончить «Северный поток — 2». Прежде всего это «Академик Черский», — пояснил эксперт.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт

Reuters

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Митрахович добавил, что если потребуется дополнительная доработка или модернизация «Академика Черского» или других судов, то в этом нет сложностей.

«Осталось построить трубу физически. В двухниточном исполнении это около 160 км... Другое дело, что американцы грозят дополнительными санкциями даже за покупку газа у России. Но я думаю, что если американцы решатся на масштабные санкции просто за то, что кто-то покупает газ, они столкнутся с резким ухудшением отношений с Европой», — заключил эксперт.

Напомним, накануне глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле также заявил, что Москва сумеет завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», а прокладка труб на небольшой глубине не требует сложных технологий.

Министр энергетики России Александр Новак до этого тоже подчёркивал, что проект будет завершён, и называл судно «Академик Черский» одним из вариантов для окончания строительства.

Напомним, «Академик Черский» недавно вышел из порта Находка и направился в Сингапур. С 2016 года судно находится в эксплуатационном управлении компании «Газпром флот». Изначально судно было разработано по заказу компании Sea Trucks Group Limited усилиями проектировщиков норвежской фирмы Vik-Sandvik.

После приобретения корабля в мае 2016 года зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что компания «построила судно для ведения трубоукладочных работ и работ на шельфе».

Необходимость достраивать газопровод своими силами появилась в конце декабря, когда швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой подводных элементов «Северного потока — 2», заявила, что не будет продолжать работу из-за угрозы подпасть под санкции США. Рестрикции предусмотрены одним из пунктов закона об оборонном бюджете Соединённых Штатов, в котором говорится об ограничительных мерах против компаний, предоставляющих суда «для строительства определённых трубопроводов, предназначенных для экспорта российских энергоресурсов».