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Последние герои русского Киева: Прототипы героев Булгакова против петлюровцев

15 декабря 2018, 02:24  •  65 • В мире
Ровно сто лет назад,14 декабря (1-го по старому стилю) 1918 года, Киев был захвачен украинскими сепаратистами-петлюровцами
Автор:
Павленко Дмитрий
Вряд ли на просторах канувшей в Лету Российской империи можно отыскать еще один такой крупный исторический и политический центр, как Киев, в котором за три года Гражданской войны власть менялась порядка десяти раз. Недаром городские обыватели не видели ничего зазорного в том, чтобы хранить подальше от людских глаз сразу несколько политических символов. В случае очередной внезапной смены власти вывешивался тот, который реял над городской думой. Тем самым население демонстрировало лояльность новым хозяевам, чтобы избежать попадания под раздачу.
Одной из наиболее трагических и кровопролитных дат в истории «матери городов русских» стало 14 декабря 1918 года. Произошедшие в этот день события, навсегда похоронившие так называемую «Украинскую державу» во главе с гетманом Павлом Скоропадским, впоследствии лягут в основу романа Михаила Булгакова «Белая гвардия».
«Украинская держава» на немецких штыках
При всей своей опереточности и марионеточности «Скоропадия», как хлестко окрестили это временное политическое образование на юго-западе России, являлась наименее русофобским из всех «самостийных» украинских правительств.
Началось все с того, что 28 апреля 1918 года немцы без единого выстрела разогнали Центральную раду, провозгласив на занятой ими территории исторических Малороссии и Новороссии «Украинскую державу». Созванный на следующий день в киевском цирке Всеукраинский съезд хлеборобов предложил гетманскую булаву популярному в правых кругах потомку древнего гетманского рода, бывшему флигель-адъютанту императора Николая II, генералу Павлу Скоропадскому.
Часть украинских войск еще до этого перешла на сторону Скоропадского, а другая была разоружена германскими солдатами. Все наши же части находились в готовности подняться по тревоге. У них был приказ держаться нейтрально. Только если ход событий принял бы неблагоприятный для Скоропадского оборот, они должны были бы вмешаться, чтобы склонить чашу весов на его сторону. Однако никакого сопротивления оказано не было. Рада просто покорилась неизбежному и покинула поле боя. Вот так Скоропадский и стал гетманом Украины,

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