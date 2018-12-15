Последние герои русского Киева: Прототипы героев Булгакова против петлюровцев

Автор:

Павленко Дмитрий

Вряд ли на просторах канувшей в Лету Российской империи можно отыскать еще один такой крупный исторический и политический центр, как Киев, в котором за три года Гражданской войны власть менялась порядка десяти раз. Недаром городские обыватели не видели ничего зазорного в том, чтобы хранить подальше от людских глаз сразу несколько политических символов. В случае очередной внезапной смены власти вывешивался тот, который реял над городской думой. Тем самым население демонстрировало лояльность новым хозяевам, чтобы избежать попадания под раздачу.

Одной из наиболее трагических и кровопролитных дат в истории «матери городов русских» стало 14 декабря 1918 года. Произошедшие в этот день события, навсегда похоронившие так называемую «Украинскую державу» во главе с гетманом Павлом Скоропадским, впоследствии лягут в основу романа Михаила Булгакова «Белая гвардия».

«Украинская держава» на немецких штыках

При всей своей опереточности и марионеточности «Скоропадия», как хлестко окрестили это временное политическое образование на юго-западе России, являлась наименее русофобским из всех «самостийных» украинских правительств.

Началось все с того, что 28 апреля 1918 года немцы без единого выстрела разогнали Центральную раду, провозгласив на занятой ими территории исторических Малороссии и Новороссии «Украинскую державу». Созванный на следующий день в киевском цирке Всеукраинский съезд хлеборобов предложил гетманскую булаву популярному в правых кругах потомку древнего гетманского рода, бывшему флигель-адъютанту императора Николая II, генералу Павлу Скоропадскому.