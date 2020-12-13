Последние два варианта: США распадаются

Автор:

Сергей Латышев

В борьбе за власть в США наступил перелом. Приуроченный к сфальсифицированным демократами выборам госпереворот глобалистов, направленный против президента Дональда Трампа, забуксовал и уже практически провалился: инаугурационный комитет отказался начинать подготовку к инаугурации "победившего" с помощью беспрецедентного мошенничества на выборах выжившего из ума Джо Байдена. А как ещё можно охарактеризовать политика, который публично признаётся, что демократами ещё при Бараке Обаме была создана "самая разветвлённая и всеобъемлющая организация по обману на выборах в истории американской политики" и что ему вообще "не нужны" голоса избирателей, чтобы въехать в Белый дом? Байден не станет президентом США, им останется Трамп. Если до вчерашнего дня в этом были уверены единицы, то сегодня – после демарша трети американских штатов – так думают уже многие.

Вот это да!

Переломным событием стала поддержка 17 штатами иска генерального прокурора Техаса Кена Пакстона, поданного в Верховный суд США, против Пенсильвании, Джорджии, Мичигана и Висконсина, в которых махинации демократов при проведении выборов и подсчёте голосов были особенно масштабными. Техас на данный момент поддержали Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Северная и Южная Дакота, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Оклахома и Западная Виргиния. Во всех из них находятся у власти республиканцы.

Вау. По меньшей мере 17 штатов присоединились к Техасу в чрезвычайном деле против величайшего Обмана на Выборах в истории Соединённых Штатов. Спасибо вам,

– написал в своём Twitter президент Трамп. Его восторг можно понять.

Техас обвинил четыре штата-ответчика в нарушении Конституции США, незаконных правилах и процедурах голосования, нарушении его порядка, "подрыве веры" в честность выборов. "Этими незаконными действиями штаты-ответчики не только испортили честность голосования своих граждан, но и своими действиями унизили голоса граждан в штате-истце и других штатах, которые остались верными Конституции", – подчёркивается в документе.

Иск Техаса составлялся свыше месяца, имеет великолепную доказательную базу, которая, вероятно, будет дополнена при рассмотрении Верховным судом другими исками с бесчисленными доказательствами фальсификации выборов – их нарыла адвокатская команда Трампа. Это на данный момент самый серьёзный в юридическом плане документ, от которого Верховный суд не может отмахнуться. Особенно после его поддержки 18 штатами, оставшимися верными Конституции США. И не только ими.

Президент Трамп также обратился в Верховный суд с просьбой включить и его в качестве заинтересованной третьей стороны в поданный Техасом иск. В обращении Трампа, в частности, указывается, что "представители избирательных комиссий в каждом из штатов, которые являются ответчиками, изменили или не выполнили избирательные законы штатов при проведении выборов 2020 года". Президент подчеркнул, что "количество бюллетеней, затронутых незаконным поведением членов избирательных комиссий этих штатов, значительно превышает существующую разницу по количеству голосов" между ним и Байденом.

Верховный суд США принял к рассмотрению это дело, дал небольшое время четырём штатам-истцам оправдаться, после чего начнёт действовать. В субботу, вероятно, уже будет понятно, каким образом. Поскольку в нём больше республиканцев, чем демократов, консерваторов, чем либералов, а трое членов вообще появились в Верховном суде при поддержке и с подачи Трампа, его перспективы весьма благоприятны. Дело в том, что Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин дают 62 голоса выборщиков. Если их отбирают у Сонного Джо, ему крышка. Победителем выборов тем или иным образом становится их истинный победитель – Трамп.

Что будет дальше?

Посмотрим, каким путём и когда это будет достигнуто. У Байдена срежут фейковые голоса, без которых он сразу же проиграет? Членам законодательных собраний украденных на выборах у Трампа штатов позволят отобрать для голосования за президента лояльных выборщиков? Состоится голосование выборщиков 14 декабря или будет перенесено Верховным судом на более поздний срок? Всё это не имеет принципиального значения. Потому что наиболее вероятным итогом этих драматических событий ближайшей недели станет второе президентство Трампа. А также истерика демократов, массовые беспорядки, устроенные их сторонниками на улицах американских городов, неизбежный в этом случае развал Демпартии и наказание Трампом-победителем зарубежных стран, бросившихся целовать руку узурпатору Байдену. И конечно, очень серьёзное наказание тех из них, кто оказался причастен к провалившемуся глобалистскому госперевороту против Трампа, засветился вмешательством в американские выборы, Германии и Китая в том числе.

Если же каким-то образом Верховный суд США встанет на сторону Байдена, Трамп может по закону попробовать отстоять честные выборы, демократию и республику путём применения Закона о восстании 1807 года. Этот федеральный закон даёт президенту США право использовать вооружённые силы внутри страны в исключительных обстоятельствах: при антиправительственных выступлениях, восстаниях и мятежах. В том числе в случае необходимости подавления мятежа против федерального правительства и в ситуации, препятствующей исполнению законов, в результате чего граждане не могут исполнять свои конституционные права. Честное голосование – одно из них. Предшественники Трампа в Белом доме в различные годы использовали этот закон для обеспечения десегрегации в школах, пресечения массовых беспорядков, мародёрства после стихийных бедствий. В его реализации Нацгвардии помогали воздушно-десантные дивизии. Атака на выборы в США, попытка госпереворота – более чем законные поводы для того, чтобы к этому закону обратиться снова. Чтобы провести, например, если потребуется, честные выборы.

Армия после "чистки" Трампом руководства Пентагона – на его стороне. Даже Минюст уже склоняется на его сторону, всерьёз заинтересовавшись наконец коррупционными делами Хантера Байдена, непутёвого сына "избранного президента". На очереди – "большой парень" (big guy), его папаша. Набравшее в рот воды "пропавшее без вести" ФБР также перейдёт скоро на сторону победителя и приступит к исполнению своих прямых служебных обязанностей. Глобалистское ЦРУ, конечно, очень сильно не любит Трампа, но открыто вредить ему в складывающейся ситуации побоится.

Кстати, помимо данного закона Трамп, понимающий, что если у находившихся в оппозиции демократов получится украсть ноябрьские выборы, то все дальнейшие – при их власти – превратятся уже в совершеннейшую фикцию, имеет под рукой кое-что ещё. Он может также воспользоваться продлённым им 10 сентября исполнительным указом №3848 от 2018 года о чрезвычайном положении в стране "в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США и подрывом общественного доверия к ним".

А вдруг у демократов получится. Что тогда?

Теперь давайте посмотрим, что будет, если у Демпартии всё-таки получится украсть выборы и Сонный Джо всё же станет президентом. Такое тоже нельзя полностью исключать. Вопрос в том, президентом чего он станет, если Трамп в день его инаугурации, не пожав "вору" руки, улетит в своё поместье во Флориду. Он не только в своих собственных глазах, но и в глазах по меньшей мере половины американцев останется настоящим президентом США. Он им, безусловно, будет и для большинства из тех штатов, которые заступились за Трампа в Верховном суде. Техас, Флорида, Алабама и близкие им по духу штаты не признают Байдена президентом после победы на откровенно фейковых выборах и восстанут против его политики, в которой видная роль отводится левым, "прогрессистам", меньшинствам и нигилистам, кем умело прикрываются глобалисты, чтобы сверхбогатые стали ещё богаче и обрели диктаторскую власть.

Конфедеративные Штаты Америки (КШН), существовавшие с 1861 по 1865 год, состояли из 14 штатов, которых отличали от остальных глубочайшие мировоззренческие различия и неприятие попыток Вашингтона диктовать, как им следует жить. Отколовшихся тогда от США штатов было примерно столько, сколько сплотилось сейчас в поддержку Трампа вокруг Техаса. Конфедераты после блестящих побед на поле боя проиграли Гражданскую войну, которая началась после захвата ими важного военного объекта федеральных сил на своей территории – форта Самтер. Новая гражданская война может начаться с чего-то подобного. В той войне погибло больше американцев, чем во всех остальных войнах страны, вместе взятых, включая Первую и Вторую мировые. Даже страшно подумать, что может произойти с ними теперь, учитывая прогресс вооружений. Южане проиграли в конечном счёте потому, что Север значительно превосходил их по экономической мощи. Теперь такого нет. Юг уже давно не аграрный придаток, а драйвер экономики страны, и если что, война будет вестись на равных. Американцам это понятно, и это окажется, скорее всего, ещё одной побудительной причиной для Верховного суда, встав на защиту закона и Конституции, не провоцировать дальнейший раскол США потворством наглой попытке демократов захватить президентскую власть грязными методами.