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Последние дни халифата: "Министр информации" ИГИЛ задержан в Турции
04 февраля 2018, 17:09 • 309 • Политика
Полиция Турции сообщила об аресте одного из главных медийщиков "Исламского государства", "министра информации" самопровозглашенного халифата Омера Йетека.
Турецкие правоохранители задержали высокопоставленного члена запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ). Имя задержанного - Омер Йетек.
Йетек исполнял в ИГ роль своеобразного "министра информации". В частности, он курировал ряд аффилированных с самопровозглашенным халифатом СМИ и активность группировки в социальных сетях.
В любом случае пропагандистская деятельность на благо сил международного терроризма - не единственное, что вменяется в вину Йетеку. Как сообщает Anadolu, власти Турции подозревают его в причастности к организации ряда терактов на территории страны.
Ранее СМИ сообщали о задержании еще одного высокопоставленного "пиарщика" ИГ, гражданина Сирии Абдулбасита Абдулазиза Хаммуда. Об его аресте турецкая полиция сообщила 2 февраля.
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