|
Последние 25 лет не наблюдается: Политолог разоблачил миф о массовом отъезде "умнейших людей"
20 марта 2020, 11:35 • 33 • Политика
Политолог Светов опроверг массовый отъезд "умнейших людей" из России. По его данным, последнюю четверть века ничего подобного не наблюдается.
За последнюю четверть века массового отъезда "умнейших людей" из России не наблюдается. Так ответил политолог и журналист Юрий Светов на вопрос, является ли эмиграция предательством родины.
Светов ответил, что не считает предательством отъезд человека за границу, если он не может реализовать себя на родине. Другое дело, если этот человек, уехав за границу, начинает поливать свою страну грязью.
Что же касается "умнейших людей" России, которые якобы массово покидают страну, то ничего подобного уже четверть века в реальности не наблюдается, утверждает Светов. В качестве доказательства он привёл данные, которые собрал за время работы над ежегодником "Кто есть кто?" в Санкт-Петербурге.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
33
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 марта 2020, 16:35
|
18 марта 2020, 17:35
|
17 марта 2020, 16:00
|
19 марта 2020, 04:35
|
20 марта 2020, 01:35
|
18 марта 2020, 15:30
|
14 марта 2020, 03:35