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Последние 25 лет не наблюдается: Политолог разоблачил миф о массовом отъезде "умнейших людей"

20 марта 2020, 11:35  •  33 • Политика
Политолог Светов опроверг массовый отъезд "умнейших людей" из России. По его данным, последнюю четверть века ничего подобного не наблюдается.
За последнюю четверть века массового отъезда "умнейших людей" из России не наблюдается. Так ответил политолог и журналист Юрий Светов на вопрос, является ли эмиграция предательством родины.
Многие умнейшие люди покидают нашу страну, в том числе представители творческих профессий, из-за того, что там им предоставляются лучшие условия. Является ли это предательством России? - поинтересовалась у эксперта на конференции медиагруппы "Патриот" журналистка "НьюИнформ".
Светов ответил, что не считает предательством отъезд человека за границу, если он не может реализовать себя на родине. Другое дело, если этот человек, уехав за границу, начинает поливать свою страну грязью.
Когда уезжают, а потом там клянут Россию, всячески чернят - это предательство, - подчеркнул политолог.
Что же касается "умнейших людей" России, которые якобы массово покидают страну, то ничего подобного уже четверть века в реальности не наблюдается, утверждает Светов. В качестве доказательства он привёл данные, которые собрал за время работы над ежегодником "Кто есть кто?" в Санкт-Петербурге.
Там примерно 1400 человек, которые регулярно присутствуют в информационном пространстве... Это умнейшие люди, при этом из всего этого списка за границу уехали всего трое... Поэтому говорить о том, что лучшие люди уезжают, я бы не стал, - приводит Nation News слова Светова.

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