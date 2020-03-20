Последние 25 лет не наблюдается: Политолог разоблачил миф о массовом отъезде "умнейших людей"

За последнюю четверть века массового отъезда "умнейших людей" из России не наблюдается. Так ответил политолог и журналист Юрий Светов на вопрос, является ли эмиграция предательством родины.

Многие умнейшие люди покидают нашу страну, в том числе представители творческих профессий, из-за того, что там им предоставляются лучшие условия. Является ли это предательством России? - поинтересовалась у эксперта на конференции медиагруппы "Патриот" журналистка "НьюИнформ".

Светов ответил, что не считает предательством отъезд человека за границу, если он не может реализовать себя на родине. Другое дело, если этот человек, уехав за границу, начинает поливать свою страну грязью.

Когда уезжают, а потом там клянут Россию, всячески чернят - это предательство, - подчеркнул политолог.

Что же касается "умнейших людей" России, которые якобы массово покидают страну, то ничего подобного уже четверть века в реальности не наблюдается, утверждает Светов. В качестве доказательства он привёл данные, которые собрал за время работы над ежегодником "Кто есть кто?" в Санкт-Петербурге.