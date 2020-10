Последнее спасение – серебро: США готовятся к отказу от доллара • 52 • В мире Мировая экономика переживает сейчас не самые лучшие времена: пандемия коронавирусной инфекции, вызвавшая продолжительный локдаун, спровоцировала новый серьёзный кризис, сравнимый, по мнению ряда экспертов, с Великой депрессией. На этом фоне всё громче звучат разговоры, что "время царствования доллара подходит к концу". Так ли это и что миру предложат взамен? Автор:

Аля Самитова Удар, нанесенный пандемией по мировой экономике, оказался действительно очень серьёзным – отрицать это невозможно. В МВФ его уже назвали "Великим локдауном", во время которого сокращалось и потребление, и производство, при этом огромные средства вкладывались в здравоохранение и борьбу с пандемией. Никогда в мировой истории не приходилось разным странам закрывать столько предприятий, как в 2020 году. Сокрушительные последствия коронакризиса ощутили во многих странах. Не стали исключением и США. Согласно последним данным, американский ВВП свалился до 32,9%, что в два с лишним раза ниже, чем у большинства стран, входящих в зону евро. Для спасения своей экономики американцы, впрочем, как и их европейские партнёры, на полную мощность включили печатные станки. Дешевеющие американские фантики В американскую экономику таким образом было влито целых 3 триллиона долларов. Но и этого оказалось мало: Минфин США подсчитал, что "для спасения" будет необходим как минимум ещё триллион долларов. Для сравнения: Европейский центробанк напечатал дополнительно всего 1,7 триллиона евро. В общей сложности за первые шесть месяцев текущего года ФРС, Европейский центробанк, Банк Японии, Банк Англии и центробанки ещё некоторых стран напечатали и вбросили в оборот около 5 триллионов долларов. В результате доллар заметно потерял в цене по отношению к евро и прочим мировым ключевым валютам, исходя из значения которых рассчитывается индекс американской валюты. Однако ни европейская валюта, ни тем более американская никакого обеспечения в настоящее время не имеет, говорят эксперты. Речь, конечно, идёт о бумажных деньгах. А самую большую опасность сегодня несёт в себе именно доллар, поскольку ценность этой мировой резервной валюты может быть разрушена попыткой ФРС монетизировать все государственные расходы, при этом продолжая печатать деньги в неограниченном количестве. Игры с золотом и серебром Буквально на днях американский журналист Билл Сарди опубликовал на сайте Lew Rockwell.com статью, в которой обратил внимание читателей на странные манипуляции с ценами на драгоценные металлы – золото и серебро. Трейдеры одного из крупнейших американских банков JPMorgan Chase & Co оказались замешаны в скандале с манипуляциями на рынках обращения драгоценных металлов. В результате банку пришлось выплатить очень крупный штраф почти в миллиард долларов. Фото: Liu Xin/Globallookpress. В качестве примера журналист напомнил о скандале, в который попал крупнейший американский банк JPMorgan Chase & Co, заплативший за такие манипуляции весьма внушительный штраф в 920 миллионов долларов. Аналогичные обвинения предъявлены и Bank of Nova Scotia, что также обернулось выплатой крупного штрафа. Преследовали за подобные аферы и трейдеров Deutsche Bank. Почему вдруг на такие махинации решили обратить самое пристальное внимание? Ведь раньше на подобные действия смотрели сквозь пальцы, задаётся вопросом Билл Сарди. Неужели так происходило только потому, что центробанки не хотели позволить инвесторам вкладывать средства в драгоценные металлы прежде, чем в бумажные деньги: Любая валюта, обеспеченная активами, будь то золото, серебро или какой-либо другой прочный, портативный, делимый, приемлемый и однородный актив, будет пользоваться спросом раньше, чем необеспеченные бумажные деньги. Но стоит какой-либо стране ввести валюту, обеспеченную золотом, американскому доллару будет нанесён серьёзный удар. И чем выше будет стоимость золота, тем дешевле будет становиться доллар. И этот процесс можно наблюдать сейчас: доллар падает, а в это же время цена на золото приближается к отметке в 2000 долларов за тройскую унцию. И это – вполне классическая ситуация. Как утверждали инсайдеры, долгое время цены на золото искусственно сдерживались, чтобы ведущие центробанки смогли накопить его в необходимом количестве. Но для чего? Возможно, ради того, чтобы в конечном итоге обрушить доллар? Замысел глобалистов близок к воплощению? Коронакризис, ударивший по мировой экономике, оказался весьма кстати для глобалистов, решивших не упускать "удачную возможность" для воплощения своих давних планов. Речь идёт о "Глобальной перезагрузке", идею которой настойчиво продвигают последние пять лет банковские элиты. И именно так была обозначена главная тема Всемирного экономического форума – 2020. На сайте ВЭФ говорилось: Есть много причин для Глобальной перезагрузки, но самая экстренная – это пандемия COVID-19. <…> Обеспокоенность по поводу социальных и экономических перспектив во всём мире только нарастает. Для такой обеспокоенности имеется веская причина: резкий экономический спад уже начался, и нас, возможно, ожидает самая тяжёлая депрессия с 1930-х годов. Конечно, планов у глобалистов – громадьё. Но главная цель – формирование единой мировой экономической системы и потенциального глобального правительства, о модели которой говорилось во время пандемических учений Event 201, которые Фонд четы Гейтс проводил буквально накануне начала пандемии. Как "правильно" использовать пандемию Как говорилось в ходе обсуждений на ВЭФ-2020, население необходимо перевести на цифровую валюту – электронный аналог фиатной валюты, – существующую только в виртуальном формате и не имеющую физического эквивалента в реальности. Причём переводить будут всех поголовно. А процесс перехода должен быть завершён к моменту "Глобальной перезагрузки", запланированной на январь 2021 года. Сделано это будет довольно простым путём: хождение наличных денег на фоне очередной волны COVID-19 будет запрещено, так что люди сами потребуют ввести глобальную цифровую валюту. И эту масштабную войну против наличных денег ведут крупнейшие мировые банкиры, "хозяева денег" – ФРС США, Международный валютный фонд и Всемирный банк. "Революционные" идеи продвигаются, в частности, через Всемирный экономический форум. А инициаторы всего этого процесса неумолимо подводят весь мир к главной мысли – необходимо создать некий "централизованный глобальный экономический орган". Только ему, убеждают нас, будет под силу справиться с кризисной ситуацией. Вот оно, воплощение девиза глобалистов: "Хаос должен породить порядок", при этом общество, донельзя напуганное этим самым хаосом, должно само укрепиться в мысли о необходимости создания "глобального управления". Царство безналичных денег По мнению российского учёного-экономиста Валентина Катасонова, процесс вытеснения наличных денег из оборота начался не сегодня, а уже после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов на фоне начавшегося оттока средств с банковских депозитов из-за нулевых, а иногда и отрицательных ставок. Цель кампании, которую ведут "хозяева денег", – запереть всех в царство безнала. В противном случае нельзя исключать полного развала всей денежной-кредитной системы, на построение которой западный капитализм потратил целых три сотни лет. Вот как экономист пишет об этом: В поисках агрессора: в парламенте Швеции призвали рассмотреть вариант вступления в НАТО То, что мы наблюдаем сегодня в мире денег и банков, – проявление всемирного процесса. А именно: капитализм завершает своё существование. Не сегодня-завтра общество окажется в "дивном новом мире", который иногда называют посткапитализмом. Скорее всего, это будет новый феодализм или новый рабовладельческий строй. Эпоха, когда товарно-денежные отношения показывали бурное развитие, постепенно приходит к концу, ведь в посткапитализме, о котором мы читали в книгах-антиутопиях Олдоса Хаксли или Джорджа Оруэла, деньги будут ни к чему, уверен Катасонов. Это и понятно – в этом "дивном новом мире", в тоталитарном обществе будущего с мировым правительством, которое управляет "стадом", нужды в деньгах не будет вовсе, но сейчас строителям этого будущего мира важно не допустить бегства людей от банков и перехода к кэшу. Банковский электронный концлагерь Людей на протяжении довольно долгого времени убеждали, что деньги – это "инструмент зла", ведь ими можно финансировать терроризм или наркотрафик, давать взятки и поддерживать "серый" спектр экономики. Агитация в пользу безналичных денег усилилась на фоне пандемии. Чем больше людей убеждали, что наличные деньги – это зло, тем быстрее они стали снимать их с депозитов. Фото: M. Stolt / CHROMORANGE/Globallokpress. СМИ почти ежедневно рассказывали, что надо срочно отказаться от наличных и перейти на дистанционные методы платежей. Однако, чем чаще об этом говорилось, тем быстрее люди переводили деньги с депозитов в наличные. И это создавало угрозу обвала банковской системы. Хозяева денег нашли выход, считает Катасонов: "Остаётся самое радикальное и крайне опасное средство – отмена наличных денег решением денежных властей. Чем их заменить? Цифровыми деньгами Центрального банка". Как это будет происходить в США Сейчас в США в обращении находится около 1,95 триллиона долларов. И как только выйдет очередной доклад-страшилка о том, что бумажные деньги являются переносчиком коронавирусной инфекции – а в этом нас уже неоднократно уверяли, – наличная валюта будет объявлена источником повышенной опасности. Между тем финансовые власти США тоже заговорили о создании собственной цифровой валюты. А ведь ещё недавно, отмечает Валентин Катасонов, ФРС выступала категорически против любых цифровых валют, и вдруг всё изменилось: глава ФРС Джером Пауэлл заявил в середине мая, что США готовятся к эмиссии цифровой валюты. Да и ведущие банки с Уолл-стрит всё чаще стали публиковать разнообразные исследования на тему "цифровой доллар", в которых утверждалось, что "промедление смерти подобно" и американская экономика может развалиться, при этом доллар больше не будет являться "мировой валютой". Некоторые эксперты увязывают подобного рода заявления с возможностью понижения ключевой ставки ФРС до отрицательного значения. Если при этом не запереть всех "физиков" в банковской системе, они оттуда сбегут (уйдут в кэш). А "запереть" получится лишь в том случае, если заменить кэш на "цифровой доллар", - пишет Катасонов. И для подобного шага у американского казначейства есть отличный стимул: собрав дополнительные полтриллиона долларов в виде налогов, оно сэкономит на выпуске новых долларовых купюр. В то же время для обмена наличных денег на виртуальные будет отведён определённый отрезок времени, а за каждый "сданный" доллар американцы получат всего 80 центов в соответствии со средней стоимостью на валютных биржах. При этом банковские резервы США увеличатся всё на те же 1,95 триллиона долларов. Как утверждает американский экономист Питер Шифф, людям вывести собственные деньги из банковской системы можно будет единственным способом – купить на них серебро, которое, в отличие от золота, является "средством для выживания". То есть бумажный обесцененный доллар можно будет заменить тем самым "серебряным орлом", который в очередной раз отлили в США. Получается, что серебро станет "последним приютом" для людей?

