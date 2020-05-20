Последнее слово за Путиным: О голосовании по Конституции в июне заявляет уже не только Собчак

Напомним, несколько дней назад телеведущая Ксения Собчак у себя в Telegram-канале "Кровавая барыня" заявила, что "решение принято - голосование по поправкам (в Конституцию. - Ред.) - конец июня".

"Значит, карантин точно не продлят и разрешат массовые мероприятия", - высказала тогда же своё мнение телеведущая.

Сейчас информацию о возможном общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию в первый месяц лета подтвердил и источник "Интерфакса", знакомый с ходом подготовки к плебисциту.

"Среди возможных дат голосования рассматривается 24 июня", - уточнил собеседник агентства.

Он же обратил внимание на то, что у этой даты есть символическое значение, связанное с проведением Парада Победы на Красной площади в Москве в 1945 году.

Источник также не исключил, что голосование могут провести не только в очной форме, но и в электронной. Таким образом власти намерены снизить риск заражения коронавирусом для граждан. Ведь хоть всероссийский карантин и снят, но во многих регионах сохраняется масочный и перчаточный режим, а у людей старше 65 лет - режим самоизоляции.

Другой собеседник напомнил, что последнее слово, когда проводить голосование, остаётся за президентом Владимиром Путиным, и подчеркнул, что "власти не хотели бы затягивать с проведением голосования".

"Окончательное решение - за президентом", - отметил источник агентства.