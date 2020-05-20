Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, увер...
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на...
"В России был предотвращён госпереворот": Олигархи и "медведевски...
"Кричащая сенсация" по МН17: Независимый эксперт разбил версию с "...
Главная / Политика

Последнее слово за Путиным: О голосовании по Конституции в июне заявляет уже не только Собчак

20 мая 2020, 14:55  •  87 • Политика
Ранее Ксения Собчак заявила, что голосование по внесению поправок в Конституцию пройдёт в конце июня. Теперь и источник, знакомый с ходом подготовки к плебисциту, уточнил, что среди возможных дат рассматривается 24 июня. Но последнее слово, когда проводить голосование, остаётся за президентом Владимиром Путиным.
Напомним, несколько дней назад телеведущая Ксения Собчак у себя в Telegram-канале "Кровавая барыня" заявила, что "решение принято - голосование по поправкам (в Конституцию. - Ред.) - конец июня".
"Значит, карантин точно не продлят и разрешат массовые мероприятия", - высказала тогда же своё мнение телеведущая.
Сейчас информацию о возможном общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию в первый месяц лета подтвердил и источник "Интерфакса", знакомый с ходом подготовки к плебисциту.
"Среди возможных дат голосования рассматривается 24 июня", - уточнил собеседник агентства.
Он же обратил внимание на то, что у этой даты есть символическое значение, связанное с проведением Парада Победы на Красной площади в Москве в 1945 году.
Источник также не исключил, что голосование могут провести не только в очной форме, но и в электронной. Таким образом власти намерены снизить риск заражения коронавирусом для граждан. Ведь хоть всероссийский карантин и снят, но во многих регионах сохраняется масочный и перчаточный режим, а у людей старше 65 лет - режим самоизоляции.
Другой собеседник напомнил, что последнее слово, когда проводить голосование, остаётся за президентом Владимиром Путиным, и подчеркнул, что "власти не хотели бы затягивать с проведением голосования".
"Окончательное решение - за президентом", - отметил источник агентства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
20 мая 2020, 01:55
"Мягко говоря, психически неустойчив": Стрелков-Гиркин "видел себя наследником Путина" - Бородай
20 мая 2020, 08:55
Курилы наши, Крым… вообще турецкий: Сатановский иронично оценил скандальное заявление Японии
20 мая 2020, 01:55
"Вы уж определитесь, в ухо вшит чип или я "по темнику шпарю"?": Собчак высмеяла Навального
20 мая 2020, 10:55
В партии Порошенко объяснили появление доказательств его госизмены
20 мая 2020, 06:55
"Это что, шутка?": Призыв Жириновского о ликвидации Совфеда привёл сенаторов в замешательство
20 мая 2020, 10:55
"Все обязательства сняты": Палестина разорвала последние соглашения с США и Израилем
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 мая 2020, 00:55
Польша помогла "Северному потоку-2", разорвав газовый контракт с Россией? Эксперт пояснила ситуацию
15 мая 2020, 01:55
"Новое время не за горами": Быков намекнул на революцию из одиночной камеры
15 мая 2020, 14:55
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
17 мая 2020, 06:55
Борьба с пандемией на Украине шокировала американских журналистов
15 мая 2020, 18:55
Истребители и фотографии: Документы по делу MH17 заставили Украину напрячься
16 мая 2020, 04:55
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Аверьянов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.