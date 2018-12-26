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Последнее предупреждение донецкому олигарху

26 декабря 2018, 17:39  •  339 • Украина

Второй пакет санкций, введенный Кремлем против ряда украинских политиков и бизнесменов, вызвал шоковую реакцию на Украине. Дело в том, что под российские санкции попали представители так называемого «ахметовского крыла» в украинской оппозиции.

Олигарх Ринат Ахметов сделал ставку на своего бизнес-партнера Порошенко и попытался расколоть «Оппозиционный блок», «исключив» из него Юрия Бойко и других политиков, которые вступили в «Оппозиционную платформу». «Ахметовцы» попытались начать президентскую кампанию с кандидатом, удобным Банковой – Александром Вилкулом. Лозунги у них практически те же, что и у Бойко: «мир на Донбассе», «защита русскоязычного населения», «не вмешательство государства в церковные дела».

Российские санкции фактически выбили идейные козыри из рук «ахметовцев». И не только у них одних, поскольку еще один псевдооппозиционный проект – «Наши» Евгения Мураева, тоже попал под санкции. Муравева ведь предупреждали: ответ будет быстрым и серьезным. Кремль четко дал понять, что не верит «ахметовцам» и «нашим», которые на самом деле просто спекулируют на лозунгах, популярным у не «свидомой» части населения Украины. На самом деле, базовые тезисы предвыборных компаний Мураева и Вилкула о налаживании отношений с Россией – фарс, поскольку в Москве никто не станет договариваться с политиками, которые находятся на электоральной подтанцовке у Банковой. А как с ними договариваться, если их на границе с РФ развернут? 

Примечательно, что в новом санкционном списке не упомянут сам Ринат Ахметов. Это последнее предупреждение бывшему донецкому олигарху. Более чем прозрачный намек на то, что нельзя сидеть сразу на двух стульях: зарабатывать деньги в России и обслуживать интересы проамериканского режима Порошенко. У ближайшего ахметовского сподвижника Бориса Колесникова, фамилия которого есть в списке, есть фабрика «Конти-Рус» в Курске, у самого Ахметова – шахты в Ростовской области, на юге РФ работают филиалы его Первого украинского международного банка.

Санкции Кремля испугали «свидомых» поскольку они не ожидали такой жесткой реакции РФ. Думали, что можно ослабить оппозицию, сделать ее подконтрольной, спекулируя на якобы пророссийских лозунгах.

Александр Зубченко

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