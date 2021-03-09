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Последнее пленарное заседание весенней сессии Госдумы состоится 24 июня

09 марта 2021, 18:05  •  81 • Политика
Депутаты Госдумы в ходе заседания во вторник, 9 марта, приняли постановление, согласно которому последнее заседание нижней палаты парламента седьмого созыва пройдет 24 июня 2021 года.
«Провести 24 июня 2021 года последнее заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2021 года», — цитирует текст агентство городских новостей «Москва».
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут 19 сентября.
Ранее, 26 февраля, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что перенос выборов в Государственную думу невозможен, нецелесообразен и нереален.
Она добавила, что после решения президента ЦИК должен определить, как пройдет процесс голосования, и принять порядок, передает НСН.
24 февраля лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нижняя палата парламента может быть распущена в конце марта, а выборы могут провести в конце июня. Он полагал, что досрочные выборы в ГД целесообразны на фоне эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

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