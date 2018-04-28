Последнее кольцо анаконды • 508 • Аналитика







Люди, далекие от геополитики, не придали большого значения новостям из Казахстана, сенат которого ратифицировал соглашение с американцами об использовании казахских портов для обеспечения транзита военных грузов США для Афганистана. И на первый взгляд, это действительно не такое уж важное событие: ну и пусть снабжают, подумаешь! Мы им в свое время позволили логистический центр в Ульяновске открыть: чем, дескать, казахи хуже? И если мы терпели НАТО у себя, то уж в Казахстане-то и подавно потерпим!





Вспоминают и авиабазу в Киргизии – открывали, а мы и не возражали, и вроде ничего, живы до сих пор. И стоит ли бить тревогу из-за того, что два казахских порта на северном Каспии, Актау и Курык, станут перевалочными базами США?



Да, вполне ожидаемо, что там появятся американские военные. И для обработки грузов, и для охраны персонала, ну и вообще, на всякий случай. Понятно, что для охраны «караванов» из Баку потихоньку создадут небольшую флотилию. Но ведь это Каспий, говорят скептики. Это внутреннее море, и авианосец туда не загнать! И это верно – авианосцев там не будет. Но быстренько наладить в Баку сборку относительно небольших судов, имеющих собственное противокорабельное и зенитное вооружение, американцы смогут – в общем, отнюдь не самая сложная задача.



А вместо авианосца построят базу в Актау – договор уже подписан, хотя четкой информации о конфигурации объекта у нас пока нет. Поэтому возьмем условное среднее арифметическое — небольшой аэродром, мощная наземная система ПВО и пара эскадрилий F-35B Корпуса морской пехоты США, расквартированные там «чисто из формальных соображений».



Конечно, такой вариант даже без авианосцев превращает наше безраздельное военное господство на Каспии в весьма условное «численное преимущество». Потому что, например, у нас на Каспии тоже нет авианосцев, да и крупных надводных кораблей других типов. А сумеем ли мы в ближайшем будущем что-то противопоставить F-35, вопрос пока открытий, и да простят меня адепты «не имеющих аналогов в мире».



Но и это, в общем, ерунда. Ну, подумаешь, из нашей орбиты быстренько уйдет Казахстан… За ним, видя такое дело, в очередь за американским печеньем выстроятся узбеки, туркмены и киргизы. Подумаешь, снабжение уже нашей базы в Таджикистане станет проблематичным… Равно как и, в случае чего, логистика на российско-иранском направлении.



Вот российско-казахстанская граница протяженностью многие тысячи километров и почти «голая» с точки зрения ПВО – это уже не ерунда. Тем более что вдоль этой границы на столь же многие тысячи километров тянется Транссиб. А это, простите, государствообразующая железная дорога, на которой держится весь наш экономический суверенитет и территориальная целостность.



Доступными для вражеской авиации, если что, станут традиционно тыловые города: Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово. Тот самый «глубокий тыл», наличие которого спасло нас в Великую Отечественную.



Я хочу акцентировать один момент. Политическое вторжение американцев на Украину было чрезвычайно болезненно для нас в первую очередь с духовной и культурной точек зрения. Военная геополитическая компонента тоже имела место, и весьма серьёзно, но выхватив из американской пасти Крым, мы как-то смогли купировать негативные геополитические последствия.



Потеря же Казахстана совершенно точно станет для нас настоящей военной катастрофой. Точнее, ещё не военной (мы можем потерять его без единого выстрела), но уже где-то очень близко к тому. Это будет полной военной кастрацией РФ, после чего нам останется только «уронить короля» и ждать следующей «геополитической партии». Китай ждал второго шанса многие сотни лет. Когда проснутся сирийские С-300? Как русский Генштаб обводит Израиль и США вокруг пальца



И совсем не обязательно, что мы вообще дождемся его хоть когда-то…



Вероятно, начался последний этап окружения России из знаменитого плана "Анаконда". Последнее кольцо, которое должно будет окончательно задушить наши амбиции и зафиксировать РФ в роли бесправного поставщика энергоносителей для "золотого миллиарда", а потом и в американскую пешку в игре англосаксов против Китая.



Понятно, автор опять «кошмарит» читателя, поскольку на реализацию такого сценария потребуется в лучшем случае лет пять. А за пять лет ещё столько всего может случиться, что подумать страшно.



Но подумать все-таки надо. Хотя бы над тем, зачем американцам более сложный и затратный логистический маршрут, когда уже существующие справляются со снабжением американской группировки в Афганистане довольно неплохо. И зачем им «обеспечивать безопасность» нового маршрута. Точнее, от кого? Там, кроме РФ и Ирана, нет других претендентов на американские грузы. И если они могут попытаться пресечь этот поток, то именно потому, что он может быть направлен против их интересов.



На самом деле нам брошен давно ожидаемый, но от этого не менее опасный вызов. И от того, сможем ли мы его принять и адекватно ответить, будет зависеть очень многое. И прежде всего военная состоятельность России на ближайшие десятилетия.



Вариантов ответа у нас не так уж много. Их можно разделить на два типа – активный и пассивный.



Активный ответ – попытка не допустить роста американского влияния и военного присутствия в Средней Азии. И пока довольно сложно сказать, как этого можно добиться, не используя военную силу. Однозначно выигрышных вариантов пока не просматривается.



Экстремальный вариант активного ответа – раздел Казахстана и возвращение в состав РФ северных его областей с целью отодвинуть американскую военную компоненту как можно дальше от нынешних российских границ и промышленных центров Урала и Сибири. Вариант этот весьма «горяч», и вряд ли он станет возможен даже при нынешнем градусе международных отношений. Две Кореи: конец конфронтации и путь в светлое будущее



Пассивный ответ заключается в очередной программе перевооружения армии, укреплении ПВО на южном направлении, создание на среднеазиатском направлении мощной войсковой группировки, способной как отразить удар вероятного противника, так и нанести ему поражение на сопредельной территории.



Этот вариант выглядит довольно утопично как по причине нехватки времени, так и из-за огромных средств, которые мы вынуждены будет в него вложить. Хотя в отдаленной перспективе нам все равно придется укреплять это направление, и вот почему.



Среднеазиатский регион геополитически очень важен и для Китая. И не исключено, что при определенном раскладе нам придется разделить Среднюю Азию на зоны влияния именно с КНР. А значит, зона прямого соприкосновения с нашим могучим южным соседом увеличится, и это потребует от нас, как бы это помягче…

Правильно – не провоцировать Китай собственной слабостью.



Тем не менее, пассивный вариант ответа выглядит весьма сомнительным. А значит, если российское руководство адекватно оценивает ситуацию, мы можем уже к осени ожидать нового витка напряженности в отношениях Россия – НАТО.



И на этот раз весьма вероятно, что инициатива будет исходить уже от Москвы… Когда всего несколько дней назад в статье, посвященной событиям в Армении, я рассказывал о стремлении США расчистить закавказский коридор в Среднюю Азию, было сложно себе представить, насколько скоординировано будут действовать американцы на этом ключевом сейчас геополитическом направлении. Но реальность оказалась серьёзнее самых смелых ожиданий: борьба в Армении ещё продолжается, а Вашингтон уже договорился о создании военных баз на Каспии, в Казахстане.Люди, далекие от геополитики, не придали большого значения новостям из Казахстана, сенат которого ратифицировал соглашение с американцами об использовании казахских портов для обеспечения транзита военных грузов США для Афганистана. И на первый взгляд, это действительно не такое уж важное событие: ну и пусть снабжают, подумаешь! Мы им в свое время позволили логистический центр в Ульяновске открыть: чем, дескать, казахи хуже? И если мы терпели НАТО у себя, то уж в Казахстане-то и подавно потерпим!Вспоминают и авиабазу в Киргизии – открывали, а мы и не возражали, и вроде ничего, живы до сих пор. И стоит ли бить тревогу из-за того, что два казахских порта на северном Каспии, Актау и Курык, станут перевалочными базами США?Да, вполне ожидаемо, что там появятся американские военные. И для обработки грузов, и для охраны персонала, ну и вообще, на всякий случай. Понятно, что для охраны «караванов» из Баку потихоньку создадут небольшую флотилию. Но ведь это Каспий, говорят скептики. Это внутреннее море, и авианосец туда не загнать! И это верно – авианосцев там не будет. Но быстренько наладить в Баку сборку относительно небольших судов, имеющих собственное противокорабельное и зенитное вооружение, американцы смогут – в общем, отнюдь не самая сложная задача.А вместо авианосца построят базу в Актау – договор уже подписан, хотя четкой информации о конфигурации объекта у нас пока нет. Поэтому возьмем условное среднее арифметическое — небольшой аэродром, мощная наземная система ПВО и пара эскадрилий F-35B Корпуса морской пехоты США, расквартированные там «чисто из формальных соображений».Конечно, такой вариант даже без авианосцев превращает наше безраздельное военное господство на Каспии в весьма условное «численное преимущество». Потому что, например, у нас на Каспии тоже нет авианосцев, да и крупных надводных кораблей других типов. А сумеем ли мы в ближайшем будущем что-то противопоставить F-35, вопрос пока открытий, и да простят меня адепты «не имеющих аналогов в мире».Но и это, в общем, ерунда. Ну, подумаешь, из нашей орбиты быстренько уйдет Казахстан… За ним, видя такое дело, в очередь за американским печеньем выстроятся узбеки, туркмены и киргизы. Подумаешь, снабжение уже нашей базы в Таджикистане станет проблематичным… Равно как и, в случае чего, логистика на российско-иранском направлении.Вот российско-казахстанская граница протяженностью многие тысячи километров и почти «голая» с точки зрения ПВО – это уже не ерунда. Тем более что вдоль этой границы на столь же многие тысячи километров тянется Транссиб. А это, простите, государствообразующая железная дорога, на которой держится весь наш экономический суверенитет и территориальная целостность.Доступными для вражеской авиации, если что, станут традиционно тыловые города: Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово. Тот самый «глубокий тыл», наличие которого спасло нас в Великую Отечественную.Я хочу акцентировать один момент. Политическое вторжение американцев на Украину было чрезвычайно болезненно для нас в первую очередь с духовной и культурной точек зрения. Военная геополитическая компонента тоже имела место, и весьма серьёзно, но выхватив из американской пасти Крым, мы как-то смогли купировать негативные геополитические последствия.Потеря же Казахстана совершенно точно станет для нас настоящей военной катастрофой. Точнее, ещё не военной (мы можем потерять его без единого выстрела), но уже где-то очень близко к тому. Это будет полной военной кастрацией РФ, после чего нам останется только «уронить короля» и ждать следующей «геополитической партии». Китай ждал второго шанса многие сотни лет.И совсем не обязательно, что мы вообще дождемся его хоть когда-то…Вероятно, начался последний этап окружения России из знаменитого плана "Анаконда". Последнее кольцо, которое должно будет окончательно задушить наши амбиции и зафиксировать РФ в роли бесправного поставщика энергоносителей для "золотого миллиарда", а потом и в американскую пешку в игре англосаксов против Китая.Понятно, автор опять «кошмарит» читателя, поскольку на реализацию такого сценария потребуется в лучшем случае лет пять. А за пять лет ещё столько всего может случиться, что подумать страшно.Но подумать все-таки надо. Хотя бы над тем, зачем американцам более сложный и затратный логистический маршрут, когда уже существующие справляются со снабжением американской группировки в Афганистане довольно неплохо. И зачем им «обеспечивать безопасность» нового маршрута. Точнее, от кого? Там, кроме РФ и Ирана, нет других претендентов на американские грузы. И если они могут попытаться пресечь этот поток, то именно потому, что он может быть направлен против их интересов.На самом деле нам брошен давно ожидаемый, но от этого не менее опасный вызов. И от того, сможем ли мы его принять и адекватно ответить, будет зависеть очень многое. И прежде всего военная состоятельность России на ближайшие десятилетия.Вариантов ответа у нас не так уж много. Их можно разделить на два типа – активный и пассивный.Активный ответ – попытка не допустить роста американского влияния и военного присутствия в Средней Азии. И пока довольно сложно сказать, как этого можно добиться, не используя военную силу. Однозначно выигрышных вариантов пока не просматривается.Экстремальный вариант активного ответа – раздел Казахстана и возвращение в состав РФ северных его областей с целью отодвинуть американскую военную компоненту как можно дальше от нынешних российских границ и промышленных центров Урала и Сибири. Вариант этот весьма «горяч», и вряд ли он станет возможен даже при нынешнем градусе международных отношений.Пассивный ответ заключается в очередной программе перевооружения армии, укреплении ПВО на южном направлении, создание на среднеазиатском направлении мощной войсковой группировки, способной как отразить удар вероятного противника, так и нанести ему поражение на сопредельной территории.Этот вариант выглядит довольно утопично как по причине нехватки времени, так и из-за огромных средств, которые мы вынуждены будет в него вложить. Хотя в отдаленной перспективе нам все равно придется укреплять это направление, и вот почему.Среднеазиатский регион геополитически очень важен и для Китая. И не исключено, что при определенном раскладе нам придется разделить Среднюю Азию на зоны влияния именно с КНР. А значит, зона прямого соприкосновения с нашим могучим южным соседом увеличится, и это потребует от нас, как бы это помягче…Правильно – не провоцировать Китай собственной слабостью.Тем не менее, пассивный вариант ответа выглядит весьма сомнительным. А значит, если российское руководство адекватно оценивает ситуацию, мы можем уже к осени ожидать нового витка напряженности в отношениях Россия – НАТО.И на этот раз весьма вероятно, что инициатива будет исходить уже от Москвы… Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 508 Источник Похожие новости Москву обвинили в отделении Гренландии от Дании Как наши либералы «бомбят Воронеж» Назначение Помпео делает войну более вероятной

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