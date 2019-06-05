Последнее китайское предупреждение: Почему не боится Apple

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Гасанов Камран

Вашингтон продолжает испытывать нервы Пекина. США уже обложили 25-процентными тарифами товары из КНР на сумму 200 млрд долларов. Это примерно половина торгового дефицита, составившего в минувшем году $378 млрд, который испытывают Соединённые Штаты в торговле с КНР. Дональд Трамп угрожает распространить пошлины на весь китайский экспорт, равный 557 млрд долларов.

20 мая Трамп пошёл дальше. В интересах национальной безопасности и с целью защиты американских телекоммуникационных сетей Huawei вместе с 70 другими компаниями включили в чёрный список в США. Китайскому IT-гиганту запретили сотрудничать с Google и отключили от «гугловской» операционной системы Android. Такие меры лишают Huawei доступа к обновлениям Android и сервисам Google Play Store, Gmail и YouTube

Китайские власти, понимая губительность торговой войны, не могут позволить Трампу выставить себя «мальчиками для битья». Поэтому 14 мая Пекин объявил, что с 1 июня поднимает с 10 до 25 процентов пошлины на товары из США объемом в $60 млрд – это половина всего американского экспорта в США, составляющего $120 млрд в год.

Китайскому IT-гиганту запретили сотрудничать с Google и отключили от «гугловской» операционной системы Android.

«Китайская болезнь» Apple

Следующая на примете у китайцев мера – удар по Apple. Запрет на продажу её продукции в Китае, по оценкам экономистов, увеличат стоимость «айфонов» на 14%., а прибыль Apple упадёт почти на 30%. На китайский рынок приходится порядка 19 процентов всех мировых продаж продукции Apple, прежде всего её смартфонов. От китайского рынка зависят и другие высокотехнологичные американские ТНК: Qualcomm (на 65%), Broadcom (54%), Micron (51%) и AMD, Intel и Texas Instruments (по 25%).

О том, насколько сильно Apple зависит от КНР, свидетельствуют снизившиеся на фоне американо-китайской торговой войны показатели корпорации. В мартовском квартале её доходы составили $11.6 млрд, хотя в прошлом году за тот же период равнялись $13,8 млрд. Доля компании на китайском рынке за год упала с 10 до 7 процентов. И это без вмешательства министерства торговли КНР. По оценкам аналитика Дэна Айвеса из инвесткомпании Wedbush Securities, нападки Трампа на Huawei в следующие год-полтора снизят продажи «айфонов» в Китае на 3-5 процентов.

«Buy China!»

Для того, чтобы ударить по Apple, вовсе необязательно вводить торговые пошлины. Не менее эффективный метод – призывы националистов к бойкоту американских товаров. Ранее эти методы уже реализовывались в отношении Японии и Южной Кореи. Так, в 2017 году из-за разногласий относительно размещения американских ПРО в Южной Корее, продажи Hyundai в Китае упали больше, чем на 30%. В Поднебесной уже активизировались манифесты с лозунгами «покупай китайские товары, бойкотируй Apple». На этом фоне в Поднебесной выросли продажи смартфонов Huawei. Аналогичные меры китайцы могут применить против производителя спортивной одежды Nike, лидера отельного бизнеса Marriott International Inc. и американских автомобильных компаний General Motors и Ford Motor Co.

Фото: Peter Stein / Shutterstock.com

Запрет продажи IPone и поставок «редкоземов»

Более жёстким методом был бы запрет продажи iPhone в Китае из тех же соображений национальной безопасности и защиты данных, которые оправдали американские санкции в отношении Huawei. Китай может также установить закрыть китайским владельцам «айфнов» доступ к приложению App Store или установить обременительные условий для китайских и иностранных разработчиков. Такая практика, правда, не в отношении Apple, уже применялась Россией и Саудовской Аравией.

Кроме удара по Apple, в арсенале у Пекина есть ещё несколько опций. Китай – крупнейший производитель редкоземельных металлов, которые используются в создании смартфонов, ноутбуков, гибридных машин и т.д. По открытым источникам, КНР контролирует 71% мирового рынка, а на его территории сконцентрировано 38% запасов «редкоземов». Если китайцы ограничат их экспорт в Штаты, американские высокотехнологичные компании Intel, Apple, Qualcomm, Broadcom и другие понесут огромные убытки.

Ещё одно мощное оружие – китайские казначейские облигации в США. Китай с $1,12 трлн – крупнейший иностранный держатель американского долга. За год, начиная с марта 2018 года, Китай сократил свои вложения на $67,2 млрд или на 5,6%.

«Выстрел себе в ногу»

Эксперты сомневаются в том, что Китай пойдёт на обострение торговой войны, включая запрет гаджетов Apple. По целому ряду причин. Во-первых, за последние два десятилетия американские корпорации перенесли производство в Поднебесную, от чего выигрывала и китайская экономика. Перечисленные выше американские ТНК создали в Народной республике миллионы рабочих мест, в частности Apple - пять миллионов. Именно на это намекает директор Apple Тим Кук, признавшийся, что не верит в возмездие со стороны Китая.

Я надеюсь, что этого не произойдёт. Истина такова, что iPhone делают везде. Тарифы на iPhone ударят по всем этим странам,

- сказал он в интервью каналу CBC.

Не пойдёт Китай и на значительное сокращение участия в долговых обязательствах.

Если Китай начнёт избавляться от американских облигаций, это вызовет рост юаня по отношению к доллару США. На фоне роста цен на китайские товары из-за повышения тарифов Америкой. Снижение доли американских долговых бумаг в золотовалютных резервах КНР усугубит негативные макроэкономические тенденции в Поднебесной,

- рассказал Царьграду эксперт в области международных валютных отношений Мехти Мехтиев.

Уязвимость китайской экономики

Брюссельский экономист Хосук Ли-Макияма считает, что Китаю уже нечем отвечать. Он уже ввёл тарифы против тех товаров из США, от которых хотела защитить внутренний рынок, и выгнала интернет-гиганты Google и Facebook.

Ответ со стороны Китая может вызвать новые тарифы США, от которых сильнее пострадают китайцы. В первом квартале 2019 года, ещё до того, как Трамп нарастил до 200 млрд тарифы против КНР темпы роста его ВВП упали с 6,5 до 6,4 процентов. Такая тенденция – прямая угроза стабильности Китая, который должен поддерживать постоянный рост на уровне 7%. Если рост валового продукта в США снизится с 3 до 2, очень немногие заметят, для Китая – это катастрофа.

За последние годы США, китайский Центробанк совершил больше валютных интервенций, чем ЕЦБ, Федрезерв и Банк Японии вместе взятые. Из-за этого образовалось большое количество «токсичных активов», например в жилищном строительстве. Очень часто китайцы берут в долг квартиры с переоценённой стоимостью. Ли-Макияма полагает, что китайская экономика всё больше походит на финансовую пирамиду, нежели на процветающего гиганта.

Глава Huawei защищает Apple

В Китае осознают риски ответных действий. Основатель Huawei неожиданно выступил против запрета «айфонов».

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Apple – ведущая мировая компания. Если не будет Apple, то не будет мобильного интернета. … Apple – мой учитель. Разве я могу пойти против учителя?,

- сказал президент Huawei Жэнь Чжэнфэй.

Понимая уязвимость Китая, США, вероятно, будут всё же исходить из худшего сценария. Американские корпорации будут искать альтернативных поставщиков редкоземельных металлов из Австралии, Индии, Бразилии, Мьянмы, Таиланда и России. Крупнейшие американские IT-компании могут начать переводить производственные мощности в третьи страны, например в Мексику или Вьетнам.

Следующим этапом в торговой войне США и КНР станет встреча их лидеров на саммите G20 в японской Осаке. На последней рандеву в декабре в Буэнос-Айресе Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились не повышать тарифы, но спустя пару месяцев ввели новые. Чем закончится новый раунд переговоров, узнаем 29 июня.