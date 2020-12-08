Последнее китайское предупреждение от Брюсселя. ЕС поставил Польше и Венгрии жёсткий ультиматум

Руководство Евросоюза решило положить конец политическому кризису, который возник, когда Польша и Венгрия отказались согласовывать проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы, а также проект по созданию Фонда восстановления европейской экономики после COVID.

Обеим странам дано 24 часа, чтобы отозвать своё вето. В противном случае Брюссель грозится создать новый фонд, но уже без участия смутьянов. Тогда Варшава и Будапешт не получат денег на восстановление после коронакризиса, сообщает Telegram-канал KamranLeaks.

Причиной бунта Польши и Венгрии стала попытка Брюсселя "натянуть вожжи" в отношении европейских стран, которые проявляют излишнюю самостоятельность. Речь идёт о положении, которое даёт Евросоюзу право лишить финансирования государства, "не соблюдающие демократические нормы".

Скриншот: Telegram/KamranLeaks

Отметим, что Польша и Венгрия в последние несколько лет открыто выражали несогласие с политикой Евросоюза. Католической Польше не нравится агрессивное навязывание ЛГБТ-ценностей Западной Европой. А Венгрия неоднократно выступала против политики навязывания квот на приём мигрантов. Добавим также, что руководство ЕС критикует премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за сотрудничество с Россией. Будапешт договорился с Москвой о покупке российской вакцины и производстве препарата на своей территории.

Таким образом страна воспользовалась лазейкой в законодательстве ЕС. Производитель вакцины должен получить сертификат Евросоюза, чтобы иметь право распространять препарат на территории ЕС. Однако страны-члены могут применять вакцину на своей территории, даже если у неё нет европейского сертификата.