Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получитс...
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падени...
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
Главная / Политика

Последнее китайское предупреждение от Брюсселя. ЕС поставил Польше и Венгрии жёсткий ультиматум

08 декабря 2020, 13:15  •  120 • Политика
Брюссель сделал последнее китайское предупреждение главным европейским бунтарям. Евросоюз поставил Польше и Венгрии жёсткий ультиматум, потребовав согласовать проект создания Фонда восстановления экономики после эпидемии коронавируса.
Руководство Евросоюза решило положить конец политическому кризису, который возник, когда Польша и Венгрия отказались согласовывать проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы, а также проект по созданию Фонда восстановления европейской экономики после COVID.
Обеим странам дано 24 часа, чтобы отозвать своё вето. В противном случае Брюссель грозится создать новый фонд, но уже без участия смутьянов. Тогда Варшава и Будапешт не получат денег на восстановление после коронакризиса, сообщает Telegram-канал KamranLeaks.
Причиной бунта Польши и Венгрии стала попытка Брюсселя "натянуть вожжи" в отношении европейских стран, которые проявляют излишнюю самостоятельность. Речь идёт о положении, которое даёт Евросоюзу право лишить финансирования государства, "не соблюдающие демократические нормы".
Скриншот: Telegram/KamranLeaks
Отметим, что Польша и Венгрия в последние несколько лет открыто выражали несогласие с политикой Евросоюза. Католической Польше не нравится агрессивное навязывание ЛГБТ-ценностей Западной Европой. А Венгрия неоднократно выступала против политики навязывания квот на приём мигрантов. Добавим также, что руководство ЕС критикует премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за сотрудничество с Россией. Будапешт договорился с Москвой о покупке российской вакцины и производстве препарата на своей территории.
Таким образом страна воспользовалась лазейкой в законодательстве ЕС. Производитель вакцины должен получить сертификат Евросоюза, чтобы иметь право распространять препарат на территории ЕС. Однако страны-члены могут применять вакцину на своей территории, даже если у неё нет европейского сертификата.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



120
Источник
Похожие новости
08 декабря 2020, 02:15
Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизнесмен сказал правду
08 декабря 2020, 11:25
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников - "АС Донбасса"
08 декабря 2020, 02:15
"Остался последний шаг": Кто и почему сменит Шувалова на посту главы ВЭБ - мнение политолога
08 декабря 2020, 09:35
Санду выступила с предложением к России по Приднестровью
08 декабря 2020, 02:15
"Приближаемся к самым высоким ценам на продукты": Экономист предсказал продовольственный Армагеддон
08 декабря 2020, 02:15
"Где Россия, там смерть": Украинцы упрекнули Москву за "нападение" на "мирную" Японию в 1938 году
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 декабря 2020, 11:45
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
05 декабря 2020, 01:50
"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы прощупывают границу России
03 декабря 2020, 09:30
Киев предупредили о последствиях "блицкрига" в Донбассе: "Церемониться больше никто не будет"
05 декабря 2020, 23:50
«Армия России» под Киевом заставила паниковать патриотов Украины
05 декабря 2020, 19:15
МИД Украины сделал заявление: «Россия дерзко нарушила Будапештский меморандум»
03 декабря 2020, 07:40
Что погубило Чубайса: Экономист назвал причину увольнения главы "Роснано"
05 декабря 2020, 14:40
Сатановский о новом статусе Чубайса: "Всё-таки Путин гений"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.