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Последнее китайское предупреждение от Брюсселя. ЕС поставил Польше и Венгрии жёсткий ультиматум
08 декабря 2020, 13:15 • 120 • Политика
Брюссель сделал последнее китайское предупреждение главным европейским бунтарям. Евросоюз поставил Польше и Венгрии жёсткий ультиматум, потребовав согласовать проект создания Фонда восстановления экономики после эпидемии коронавируса.
Руководство Евросоюза решило положить конец политическому кризису, который возник, когда Польша и Венгрия отказались согласовывать проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы, а также проект по созданию Фонда восстановления европейской экономики после COVID.
Обеим странам дано 24 часа, чтобы отозвать своё вето. В противном случае Брюссель грозится создать новый фонд, но уже без участия смутьянов. Тогда Варшава и Будапешт не получат денег на восстановление после коронакризиса, сообщает Telegram-канал KamranLeaks.
Причиной бунта Польши и Венгрии стала попытка Брюсселя "натянуть вожжи" в отношении европейских стран, которые проявляют излишнюю самостоятельность. Речь идёт о положении, которое даёт Евросоюзу право лишить финансирования государства, "не соблюдающие демократические нормы".
Скриншот: Telegram/KamranLeaks
Отметим, что Польша и Венгрия в последние несколько лет открыто выражали несогласие с политикой Евросоюза. Католической Польше не нравится агрессивное навязывание ЛГБТ-ценностей Западной Европой. А Венгрия неоднократно выступала против политики навязывания квот на приём мигрантов. Добавим также, что руководство ЕС критикует премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за сотрудничество с Россией. Будапешт договорился с Москвой о покупке российской вакцины и производстве препарата на своей территории.
Таким образом страна воспользовалась лазейкой в законодательстве ЕС. Производитель вакцины должен получить сертификат Евросоюза, чтобы иметь право распространять препарат на территории ЕС. Однако страны-члены могут применять вакцину на своей территории, даже если у неё нет европейского сертификата.
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