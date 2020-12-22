После звонка в ФСБ Навального "позвали" работать в "Службу безопасности Сбербанка"

Звонок Алексея Навального "агенту ФСБ", в котором тот признаётся в отравлении трусов оппозиционера, вызвал шквал шуток в соцсетях. "Борцу с режимом" уже вовсю предлагают поработать в "Службе безопасности Сбербанка".

Абсурдность диалога Навального с "агентом ФСБ" отмечают как профессионалы и эксперты, так и обычные люди. "Отравитель" не только не узнаёт свою жертву по голосу, но и выбалтывает ей все секреты покушения.

Герман Греф предложил совету директоров рассмотреть кандидатуру Алексея Навального в качестве кандидата на пост руководителя службы безопасности Сбербанка. "В сложившейся экосистеме Сбера коммуникативные навыки играют ключевую роль" - аргументировал свою позицию Герман Оскарович,

- шутят в связи с этим в Twitter.

Как нетрудно догадаться, это жирный намёк на телефонных мошенников, которые достали уже всю страну своими сообщениями от "Службы безопасности Сбербанка". Со способностями Навального уболтать даже своего "отравителя" мошенники стали бы и вовсе неостановимы, смеются в соцсетях.

Не отстаёт и сайт выдуманных новостей "Панорама". Там вышла статья о том, что после публикации Навального сотрудникам ФСБ запретили отвечать на звонки оппозиционера.

Фото: скриншот @ia_panorama/Twitter