После жалобы отца: Генпрокуратура вернула на доследование дело кировского «пьяного» мальчика

Генпрокуратура РФ вернула на доследование дело «пьяного» мальчика, сбитого насмерть в июле 2019 года в Кировской области. Позднее в крови ребёнка нашли алкоголь, однако выяснилось, что экспертиза была проведена с нарушениями. Как сообщила представитель потерпевшей стороны, возвращение дела на доследование произошло после того, как отец погибшего мальчика обратился в Генпрокуратуру с жалобой на нестыковки в материалах.

Генпрокуратура РФ вернула на доследование дело кировского «пьяного» мальчика, погибшего 13 июля 2019 года под колёсами иномарки, которой управлял полицейский.

Как рассказала RT представитель семьи погибшего мальчика, надзорное ведомство вернуло дело на доследование после жалобы отца ребёнка.

По её словам, при ознакомлении с материалами расследования они обнаружили целый ряд документов, которые ранее почему-то не фигурировали в деле. Среди них — и акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения Меньшикова.

Резонансное ДТП

RT ранее рассказывал о резонансном ДТП, которое произошло 13 июля 2019 года в селе Буйское в Кировской области. Шестилетний ребёнок выехал на велосипеде с грунтовой дороги на главную, где его сбил Nissan Qashqai, за рулём которого находился оперативный дежурный пункта полиции «Немский» майор Сергей Меньшиков.

По словам очевидцев, водитель значительно превысил разрешённую скорость. От полученных травм мальчик погиб на месте.

Были проведены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы. Согласно результатам последней, в момент аварии ребёнок якобы был пьян.

Эксперт Сергей Насонов обнаружил в крови ребёнка 0,51 промилле алкоголя. Однако позже на допросе он признался, что алкоголь мог появиться из-за брожения крови, так как тело хранилось не в холодильнике.

Крмое того, следствие установило, что Насонов проводил экспертизу не 13 июля, в день ДТП, а лишь 15 числа. В отношении эксперта было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность».

Расследование уголовного дела по факту самой аварии взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Долгое время Меньшиков проходил по делу свидетелем и лишь 29 мая 2020 года ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Следствие установило, что Меньшиков ехал со скоростью около 82 км/ч при разрешённых в населённом пункте 60 км/ч и имел возможность избежать наезд на ребёнка.

Нестыковки в деле

Однако, по словам представителя семьи мальчика, при ознакомлении с делом они обнаружили ряд странностей. Например, в ходе следственного эксперимента было установлено, что ребёнок якобы смог развить на маленьком велосипеде в тяжёлых резиновых сапогах скорость 16,9 км/ч.

«Но на следственном эксперименте ребёнок был старше и велосипед использовался другой, фотографии которого и были приобщены к делу», — поясняет RT представитель семьи мальчика.

Также у потерпевшей стороны много вопросов вызвал акт освидетельствования Меньшикова на состояние алкогольного опьянения. По их словам, документы о том, что водитель был трезв, появились в материалах дела лишь в марте 2020 года и якобы не соответствуют действительности.

В итоге отец мальчика Владимир Суворов обратился с заявлением в Генпрокуратуру, перечислил всё, что потерпевшая сторона считает нестыковками, и попросил разобраться.

Кроме того, как отмечает юрист, следствие удовлетворило ходатайство отца мальчика Владимира Суворова о приобщении к материалам дела видеозаписи, которая свидетельствует о том, что трава и деревья не мешали водителю увидеть ребёнка.

По словам юриста, ранее в материалах дела имелась лишь видеозапись со следственного эксперимента, который проводился осенью. К этому времени траву вдоль обочины скосили, деревья, стоявшие вдоль дороги, срубили, а яму у съезда на грунтовку засыпали.

Водитель, обвиняемый в гибели ребёнка, после следственного эксперимента утверждал, что в момент аварии трава была высокой, и за ней он якобы не заметил ребёнка.

Однако отец передал следователям запись, сделанную на следующий день после ДТП.

«Видеозапись произведена 14.07.2019 и подтверждает то, что имеющиеся на обочине автодороги деревья и трава не мешали обзору водителя автомобиля. Рассмотрев данное ходатайство, прихожу к выводу о том, что оно подлежит удовлетворению в полном объёме, поскольку данная видеозапись способствует установлению обстоятельств совершения дорожно-транспортного происшествия, имеющих значение для уголовного дела», — написал следователь в постановлении.

В свою очередь, адвокат Сергея Меньшикова Фёдор Коновалов сообщил RT, что видеозапись он пока не видел и воздержится от комментариев.