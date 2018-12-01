После землетрясения Трамп призвал жителей Аляски «слушаться профессионалов»

Во время визита президента США Дональда Трампа на саммит G20 в Аргентину по американскому штату Аляска ударило сильное землетрясение. Хозяин Белого дома обратился к своим соотечественникам со словами одобрения и призвал тех «слушаться распоряжений высоко обученных профессионалов», которые уже прибыли на место событий и находятся там, чтобы помочь.

Отметим, что магнитуда землетрясения, ударившего по Аляске, оценивается в 7,1 балла. Оно произошло на юге штата, примерно в 27 километрах к северо-западу от города Анкоридж.

Примечательно, что в первый день саммита G20 неподалеку по столице Аргентины также ударило землетрясение. Оно произошло в 33 километрах от Буэнос-Айреса на глубине 10 км. Магнитуда толчков оценивалась в 3,8 балла.

После того, как к нему поступила информация о землетрясении губернатор Аляски Билл Уокер объявил в регионе режим стихийного бедствия. Трамп обратился к согражданам через посредство Twitter.

«Замечательным жителям Аляски. По вам сильно ударило «большое» (землетрясение — здесь и далее прим. ред.). Пожалуйста, слушайте распоряжения высоко обученных профессионалов, которые находятся там, чтобы помогать вам. Ваше федеральное правительство не пожелает никаких средств (чтобы помочь). Боже благослови вас всех!» — написал президент США.