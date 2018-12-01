|
После землетрясения Трамп призвал жителей Аляски «слушаться профессионалов»
01 декабря 2018, 06:54 • 50 • Политика
Во время визита президента США Дональда Трампа на саммит G20 в Аргентину по американскому штату Аляска ударило сильное землетрясение. Хозяин Белого дома обратился к своим соотечественникам со словами одобрения и призвал тех «слушаться распоряжений высоко обученных профессионалов», которые уже прибыли на место событий и находятся там, чтобы помочь.
Отметим, что магнитуда землетрясения, ударившего по Аляске, оценивается в 7,1 балла. Оно произошло на юге штата, примерно в 27 километрах к северо-западу от города Анкоридж.
Примечательно, что в первый день саммита G20 неподалеку по столице Аргентины также ударило землетрясение. Оно произошло в 33 километрах от Буэнос-Айреса на глубине 10 км. Магнитуда толчков оценивалась в 3,8 балла.
После того, как к нему поступила информация о землетрясении губернатор Аляски Билл Уокер объявил в регионе режим стихийного бедствия. Трамп обратился к согражданам через посредство Twitter.
Подпишитесь на нас
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
28 ноября 2018, 00:54
|
25 ноября 2018, 17:39
|
25 ноября 2018, 20:54
|
28 ноября 2018, 03:54
|
29 ноября 2018, 02:54
|
26 ноября 2018, 13:09
|
29 ноября 2018, 02:54