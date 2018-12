После землетрясения Трамп призвал жителей Аляски «слушаться профессионалов»

Отметим, что магнитуда землетрясения, ударившего по Аляске, оценивается в 7,1 балла. Оно произошло на юге штата, примерно в 27 километрах к северо-западу от города Анкоридж.

Примечательно, что в первый день саммита G20 неподалеку по столице Аргентины также ударило землетрясение. Оно произошло в 33 километрах от Буэнос-Айреса на глубине 10 км. Магнитуда толчков оценивалась в 3,8 балла.

После того, как к нему поступила информация о землетрясении губернатор Аляски Билл Уокер объявил в регионе режим стихийного бедствия. Трамп обратился к согражданам через посредство Twitter.

To the Great people of Alaska. You have been hit hard by a “big one.” Please follow the directions of the highly trained professionals who are there to help you. Your Federal Government will spare no expense. God Bless you ALL!